Madrid tiene un jardín barroco que no conoce casi nadie: terrazas, esculturas y un gran estanque en su interior

Que el tiempo pase en Madrid es fácil. La capital invita a todos los turistas que pasen por sus calles a enamorarse de ella, pues cuenta con innumerables encantos en cada rincón. Cuando ya piensas que lo has visto todo en la ciudad, esta te sorprenderá con un nuevo restaurante, monumento o parque.

Ahora, es cierto que hay momentos y momentos para visitar Madrid. Si bien en otoño podrás disfrutar del apacible clima que se respira en la ciudad, lo cierto es que en verano no estarás lo tranquilo que te gustaría paseando por sus calles.

Los parques más conocidos de la Comunidad --Retiro, Capricho o Casa de Campo-- se llenan de turistas a estas alturas del año, por lo tanto, se vuelve crucial callejear y descubrir rincones secretos, parques ocultos o calles libres de barullo.

Si lo que te apetece es dar una vuelta por un jardín y disfrutar de la calma que puede ofrecer, a continuación te detallamos uno que no está nada masificado. No lo conocen siquiera sus residentes y te aseguramos que se convertirá en tu remanso de paz particular en cuanto pongas un pie en él.

Uno de los parques más tranquilos de Madrid

Situada en El Monte de El Pardo, la Quinta del Duque del Arco es un conjunto histórico compuesto por un pequeño palacio y unos jardines de inspiración francesa. La finca fue construida entre 1717 y 1737 por orden de Alonso Manrique de Lara, Duque del Arco, caballerizo mayor de Felipe V y figura clave en la corte. Su arquitectura recuerda a la del Palacio de La Zarzuela, con una disposición elegante y funcional.

Los jardines, que fueron diseñados por Claude Truchet, presentan una estructura simétrica típica del barroco tardío, con terrazas, esculturas y un gran estanque. Tras la muerte del duque, su viuda donó la finca a la Corona, pasando a formar parte del Real Sitio de El Pardo. Desde entonces, ha tenido distintos usos a lo largo de la historia. Durante la Segunda República fue la residencia del presidente Manuel Azaña, pero con el estallido de la Guerra Civil se convirtió en cuartel del Ejército Republicano.

Décadas más tarde, el palacio se reservaba para alojar a jefes de Estado en visitas oficiales a España, pero desde 1994 se han llevado a cabo proyectos de restauración para devolverle su esplendor original con el apoyo del Servicio de Jardines y Parques del Patrimonio Nacional.

Horario y precio

Todo el mundo que quiera pasear entre estos jardines barrocos puede hacerlo sin problema. El acceso es totalmente gratuito y está abierto todos los días. Eso sí, su horario varía según la época del año en la que nos encontremos: en invierno abre de 10:00 a 18:00 y en verano de 10:00 a 20:00.