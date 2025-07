El escuadrón de Aitana se atrinchera en el Metropolitano: "En unas horas se llenará, haremos turnos para guardar el sitio"

Joan lleva 20 horas atrincherado en el Metropolitano. Llegó el lunes por la tarde entusiasmado, con la adrenalina disparada tras el concierto de Barcelona. Aunque aún le quedan otras 28 para ver a Aitana en acción, no pierde la sonrisa. Es su artista favorita y, claro, dada la situación, no quiere perderse los tres estadios que ha llenado. Esta es la segunda parada: “Compré las entradas golden para todas las fechas. Incluyen la prueba de sonido y el acceso anticipado. Soy fan total. Me he dejado el dinero, pero estoy en un momento de la vida en que puedo permitírmelo”, cuenta este joven de 27 años junto al colchón donde ha dormido. Es uno de los cuatro primeros fans que ya acampan a las puertas del estadio para, este miércoles, a las 21 horas, reafirmar su amor a Aitana.

“Si bien la conocí en Operación Triunfo, no me enganché hasta Alpha, su tercer álbum. Cuando entré en su universo, me quedé embobado. Desde entonces, no puedo parar de verla”, reconoce Joan, que ya lo ha hecho cuatro veces. Se le nota emocionado a pesar del calor. Hoy las temperaturas alcanzarán los 32 grados, pero viene preparado: un paraguas para frenar el sol y mucha, mucha, mucha agua. En un rato se reencontrará con dos amigos que, como él, buen conocedor de la discografía de Aitana, comparten el mismo fervor. De hecho, no es casualidad que se haya instalado a este lado del Metropolitano: “Es una posición estratégica. Aquí empieza la fila, tenemos posibilidades de colocarnos delante”. A su lado, Charlotte escucha atenta. Se han conocido hace poco y lo más probable, ojo, así es la magia de estas citas, es que pasen los días juntos.

Joan, Charlotte, Cecilia y Naia, a las puertas del Metropolitano. / P. CORRAL

Ella es de Toledo y tiene 28 primaveras. Acaba de aparcar y, tan pronto ha puesto un pie en el recinto, saco de dormir en mano, se ha acurrucado junto a Joan. El espacio lo conoce de sobra: en mayo ya lo visitó para conocer a Ed Sheeran, por lo que lo tiene controlado también. “Vengo sola. No me da miedo porque, al final, conoces a gente afín a ti. Hablas, haces amigos. Tiene su aquel estar tantas horas aquí”, explica Charlotte, que lleva meses esperando la cita. Después de que el Santiago Bernabéu cancelara todos los conciertos programados por el ruido causado a los vecinos, el Metropolitano los recogió. Aitana no fue la única afectada, también se vieron obligados a reorganizar los de Lola Índigo, Stray Kids y Dellafuente. Previstos inicialmente para el 28 y 29 de diciembre, han tenido que pasar siete meses para su celebración.

Decenas de personas esperan para comprar discos, camisetas y llaveros de Aitana. / ALBA VIGARAY

“Lo que me enganchó de Aitana fue su espontaneidad. Recuerdo las bromas que hacía con Amaia en la Academia, me reía tanto. Su forma de cantar es única, tiene una personalidad abrumadora”, subraya Charlotte mientras enumera sus canciones favoritas. Para ella, el mejor cancionero de Aitana es Cuarto azul, el último que ha editado hasta la fecha. Se las sabe todas, de carrerilla. Es fan de manual y, bajo este título, obvio, no hay verso que le falle. Es tal su devoción que, para la ocasión, súper especial para ella, ha solicitado dos días en el trabajo: “Uno para hacer la cola y otro para el concierto”. Se ríe. El jueves, cuando tendrá lugar el segundo pase en el Metropolitano, también agotado, le tocará regresar a la oficina. Joan, en cambio, pasionalmente, se pidió una semana de vacaciones para encarar este hito en su vida. No será el último.

Turnos para guardar el sitio

Sobre un pareo blanco, les acompañan Cecilia y Naia. Pese a su corta edad, 16 y 14 años, respectivamente, llevan ocho tras Aitana. “Desde que cantó Bang Bang, de Jessi J, en la gala 0”, matizan entre risas. Han salido a las siete de la mañana de casa para tantear el ambiente y, tras conocer a Charlotte y Joan, han decidido quedarse. Aún tienen que maquillarse para la noche, lo harán después de comer. Más tarde llegarán otras amigas con las que entrarán en materia: se vienen fotografías, canciones y pancartas. “En unas horas esto se llenará, haremos turnos para guardar el sitio”, aseguran. Han preferido no ver demasiados vídeos de la actuación en Barcelona, prefieren que Aitana les sorprenda. Algo difícil teniendo en cuenta la cantidad de grabaciones que han rulado por Instagram y TikTok desde el pasado 19 de julio. El reencuentro con Ana Guerra, con quien recuperó Lo malo, el tema con el que intentó representar a España en Eurovisión, se hizo viral.

Tras Barcelona, Aitana presenta 'Cuarto azul' en el Metropolitano durante dos noches seguidas. / ALBA VIGARAY

A lo largo de la jornada se irá acercando un buen puñado de seguidores que, ahora, en el centro de Madrid, hace cola para entrar en la tienda que Universal ha abierto con material exclusivo. En la calle Carretas, una de las salidas de la Puerta del Sol, una larga fila se extiende hasta una pop-up donde es posible adquirir camisetas, discos y llaveros de la artista. Hasta el 1 de agosto, además, los seguidores podrán hacerse fotos en los espacios temáticos creados para festejar su cuarto elepé. “La adoro. Cómo no iba a venir a apoyarla. Tengo todo lo que ha ido sacando, a ver qué encuentro para completar mi colección”, sostiene Carla, veintañera de Málaga. Flanqueada por su padre, que no deja de grabarla, algo nerviosa, va de un lado para otro en busca de su próximo tesoro. “Llevamos meses esperando esto. Está feliz, cuánto me gusta verla así”, añade él.

Espacio diseñado en la tienda de Universal para que los fans recreen en 'Cuarto azul' de Aitana. / ALBA VIGARAY

Un poco más atrás, agazapado en la sombra, espera Arturo. Jamás se ha reconocido seguidor de ningún artista hasta que descubrió a Aitana. Desde entonces, organiza sus descansos según las giras: “La conexión que experimenté con ella no la he vivido jamás. Es magia, no sé. Me hace vibrar, sentir que alguien me comprende. Habla de emociones y sentimientos por los que he pasado”. Algo que Irene, vecina de Lavapiés, corrobora con tenacidad. “Es la mejor”, insiste. Es una mujer de pocas palabras, pero firme en sus convicciones: “En un ratito, cuando salga de aquí, dejaré las cosas en casa y pondré rumbó al estadio. Allí me reuniré con el resto del grupo. Llevaremos comida, esperemos que la noche pase rápida. Para nosotras es una experiencia vital. Le debemos mucho”.