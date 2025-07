Temperaturas agradables y una noche 'fría': la previsión de la AEMET para este martes

El calor aprieta en Madrid, pero no ahoga, ni mucho menos. La capital sigue inmersa en una estabilidad temporal impropia de la época del año que nos ocupa. Las temperaturas son elevadas, pero no difíciles de sobrellevar. Después de un puente festivo en honor a Santiago Apóstol, los termómetros alcanzarán los treinta y tres grados y no bajarán de los veintiuno, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No se ha establecido aviso alguno por altas temperaturas durante la jornada, después de varias semanas en las que la alerta amarilla y naranja ha sido constante en varias zonas de la región durante las horas centrales del día.

Estas temperaturas, un tanto más bajas que otros veranos, permiten a los madrileños disfrutar de planes en las horas centrales del día. La estabilidad dominará los termómetros de la capital desde el inicio de la semana. La zona de la Sierra de Madrid seguirá siendo uno de los principales reclamos para aquellos que aún no puedan desplazarse a zonas costeras.

Noche fría de cara al martes

La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y dos grados para este martes, siguiendo la línea de la jornada del lunes. Las mínimas también descienden, lo harán hasta los dieciséis, cinco grados menos que el lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no aplica ningún aviso por altas temperaturas, que venían siendo habituales durante las últimas semanas en la capital de España. Será una jornada con cielos despejados o poco nubosos durante gran parte del día y no se atisba riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas previstas para esta semana seguirán siendo bajas para la época del año en la que nos encontramos. Se espera cierta estabilidad en los próximos días en la capital y zonas de alrededor. Con la llegada del fin de semana ya sí que se espera cierta subida de los termómetros, lo harán hasta alcanzar los treinta y seis grados durante la jornada del sábado y, de esta forma, reinstaurar, un calor veraniego más característico de Madrid, después de unas semanas con un clima más fresco.