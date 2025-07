La mejor cala nudista de Madrid está aquí, según la revista VIAJAR: tan solo a una hora de la capital

El nudismo hace ya varias décadas que aterrizó en España para quedarse. La sorpresa y el rubor que generaban los primeros extranjeros que lo practicaban en nuestras playas quedó atrás hace mucho tiempo. Hoy en día, son muchos los españoles que buscan un espacio donde esté permitido para disfrutar del baño más 'libre' posible.

Los defensores de esta práctica consideran que el origen de la prohibición moral del nudismo proviene, principalmente, del morbo sexual. Por ello, estos reclaman su puesta en valor como expresión del derecho a estar desnudos, en consonancia con la naturaleza.

En cualquier caso, Madrid no es el sitio más asequible para quitarnos el bañador o el bikini. Al no tratarse de una zona costera, donde abundan estos espacios, encontrar un lugar de baño donde, además, podamos adentrarnos en sus aguas sin ropa no es sencillo. Pero, como de costumbre, la ciudad tiene sitio para todo tipo de planes, y también esconde sitios acordes para ello.

El Pantano de San Juan también esconde rincones nudistas

La playa de Madrid por excelencia es el Pantano de San Juan, ubicado en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, cuenta desde 2018 con la denominación de calidad 'Bandera Azul', gracias a la calidad del agua y otros criterios de sostenibilidad.

Dentro de sus 14 kilómetros de playa, destacan la de Virgen de la Nueva, la Cala de la Lancha del Yelmo o la Cala del Cerro de San Esteban. Pero, si lo que quieres es despojarte del bañador, tu mejor opción será la Cala del Tío Juan, también conocida como Cala Nudista o Cala Tiburón, donde el nudismo es habitual y está permitido.

¿Cómo llegar?

Para llegar a este espacio naturista, basta con coger la carretera M-501, que te llevará en unos 50-60 minutos hasta un parking de 200 plazas, gratuito entre semana. Allí, además de practicar el nudismo, podrás disfrutar de kayaks, paddlesurf o wakeboard.

Si no dispone de coche, no te preocupes. Desde Príncipe Pío podrás coger la línea 551 hasta San Martín de Valdeiglesias. A partir de ahí deberás completar los 5 km restantes a pie o en taxi.