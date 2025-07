Madrid vuelve a reprochar la decisión "unilateral" y "desalmada" de Aena con los sintecho de Barajas

Como viene haciendo desde el pasado jueves, cuando Aena comenzó a prohibir pernoctar en la T4 de Barajas, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a cargar este lunes contra el gestor aeroportuario por lo que consideran una decisión" "unilateral" y "desalmada". Primero el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, y después la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ambos han reiterado sus críticas hacia la entidad por prohibir el acceso nocturno a las personas sin hogar que llevan varios meses viviendo o durmiendo en el aeropuerto.

"Si cree que echándolos a la calle por la fuerza a los sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas se ha resuelto el problema, el problema lo va a seguir teniendo Aena pero en las puertas de las terminales", ha señalado Carabante, para quien la medida de la entidad estatal "rompe precisamente ese trabajo social que estaba haciendo" el Consistorio a través de sus Equipos de Calle.

En la misma línea, la vicealcaldesa, que ya el pasado jueves reprochó que la decisión supone incumplir el compromiso adquirido por Aena de elaborar un censo de las personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto, ha reiterado su decepción por una medida que "rompe cualquier posibilidad de acuerdo" entre administraciones.

"Cuando ya no se permite a estas personas estar en la T4, es evidente que no tienen ninguna intención de cumplir con su parte, que era la elaboración del censo", ha subrayado Sanz, antes de insistir en la idea de que esta decisión "estropea en gran parte" el trabajo de vinculación con estas personas llevado a cabo a lo largo de los últimos meses por el personal municipal.

Según la regidora en funcionas, "ahora el Ayuntamiento trabaja a ciegas: no tenemos el censo, no sabemos cuántas personas han salido ni cuántas quedan, porque Aena no ha informado absolutamente de nada". Pese a ello, "nuestros Equipos de Calle no van a dejar de trabajar ni de atender a estas personas", ha recalcado Sanz.