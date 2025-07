El gobierno madrileño ve "aceptable" el acuerdo de aranceles entre la Unión Europea y EEUU y prevé poca afección a la economía regional

"Aceptable". En esos términos se ha referido este mediodía la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, al acuerdo alcanzado ayer entre Ursula von der Leyen y Donald Trump, entre la Unión Europea y Estados Unidos, en virtud del cual fijan en un 15% los aranceles recíprocos. Desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se entiende el acuerdo como una solución menos mala de lo que podría haber llegado a ser de desencadenarse una guerra comercial y se confía en un impacto limitado en la economía regional.

"Un acuerdo del 15% de aranceles, tal como estaba la situación, es un acuerdo aceptable", ha señalado la responsable de Economía del ejecutivo regional. "Por supuesto que nos gustaría no tener ningún tipo de arancel", ha añadido, "pero entre los términos que se estaban hablando antes, de en torno a un 30% e incluso un 50%, parece que toda la Unión Europea está satisfecha con el 15%. Y nosotros también".

A juicio de Albert, la medida tendrá un impacto limitado sobre las cuentas de la región. La propia estructura económica madrileña, con un peso predominante del sector servicios en el producto interior bruto autonómico y menor aportación de los sectores agrario e industrial, determina una menor exposición que la que tienen economías de otras regiones o países, se entiende en el gobierno autonómico.

El impacto directo de las exportaciones es también de alcance limitado. "Hemos ido teniendo muchas reuniones con todos los sectores afectados", ha asegurado Albert. "Nos decían que aunque veían impacto, directamente la economía madrileña no se ve muy afectada por los aranceles. La afección sí podía ser de manera indirecta, vía Alemania, porque nosotros exportamos mucho a Alemania y Alemania luego exporta a Estados Unidos", ha señalado la consejera madrileña.

En 2024, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, la Comunidad de Madrid vendió productos a EEUU por valor de 2.149,1 millones de euros. Washington fue el sexto destino de las ventas internacionales de las empresas radicadas en la región con un peso del 4,4% sobre el total, y bastante lejos de Francia o Portugal, los dos principales mercados para Madrid. En el mismo periodo los madrileños importaron de EEUU productos por valor de 11.115,6 millones de euros, un 11,6% de las compras provenientes del extranjero. Solo de Alemania y China llegaron a Madrid mercancías por más valor.

La consejera madrileña no ha perdido ocasión, no obstante, para dejar un recado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cuenta de las relaciones bilaterales. "In extremis la Unión Europea ha salvado una situación en la que el Gobierno central no ayudaba demasiado y que nos ponía a nosotros enfrentados con Estados Unidos", ha enfatizado. "Estados Unidos, no se nos debe olvidar, es nuestro principal inversor extranjero y también uno de nuestros principales exportadores, y, por tanto, tenemos que tener buenas relaciones con ellos".