Las 24 toneladas de arena volcánica que La Palma donó a Madrid no están en paradero desconocido: se usarán para crear 'jardines secos"

Del volcán Tajogaite a Cádiz. Y de ahí a Madrid. Ese fue el recorrido que hicieron las 24 toneladas de arena volcánica que, en mayo, La Palma trasladó a la capital con motivo de la celebración del Torneo DISA Gobierno de Canarias. La lucha canaria tomó el centro de la ciudad con una semifinal en la que el Saladar de Jandía, de Fuerteventura, superó al Candelaria de Mirca, de La Palma, por un marcador de 12-10. “Poder pelear sobre la arena con la que tantos palmeros siguen luchando para salir adelante, fue un momento espectacular. Se nos quedó a todos grabado en la memoria”, recuerda Lorena Hernández, directora general de deportes autóctonos del Gobierno de Canarias y una de las mentes detrás de la iniciativa. “La idea surgió de la necesidad de divulgar y sacar pecho del deporte identitario canario que, por primera vez se disfrutó desde la Península. Tras conseguir los permisos para hacerlo en la plaza de Callao, se planteó llevar arena del volcán y competir sobre ella. Al principio parecía una locura, pero terminó gustando por el romanticismo detrás de la propuesta”, explica.

Las 24 toneladas que La Palma donó a Madrid en mayo se usarán en los parques y jardines de la capital. / CEDIDA

Los equipos, formados por luchadores de la categoría Puntal A, máxima en este deporte, disputaron la semifinal previa a la final que se celebraría posteriormente en junio. Y, pese a que la cita se desarrolló sin complicaciones, el traslado de la arena palmera todavía es objeto de duda. “Contactamos con el Cabildo Insular de la Palma, que no es su propietario, ya que, por desgracia, desde que explotó el volcán, se encuentra acumulada en montañas en el barrio de Las Manchas, el más afectado. Nos dijeron que no tenía ni coste ni valor, así que la trabajamos para que no estuviera tan dura y la trajimos sin ningún problema. La metimos en grandes sacos con una apertura por abajo para poder abrirlas en Madrid cuando llegasen”, añade Hernández. En barco, las voluminosas bolsas llegaron hasta la costa de Cádiz, donde pusieron rumbo a Madrid sobre ruedas: “Tardaron un total de cinco días en llegar y teníamos 48 horas para montar al evento”.

Alta en minerales

El evento deportivo se desarrolló con la máxima normalidad y, una vez terminado, había que decidir cuál sería el siguiente destino de la arena. “Quisimos intentar darle otro uso en Madrid para evitar un nuevo desplazamiento hasta la isla, aunque eso sería lo de menos”, sostiene Hernández. Junto a la organización del evento y el Ayuntamiento de Madrid, se barajó una donación con fines deportivos. Sin embargo, tras contactar con la Federación de Voleibol de la Comunidad de Madrid, la arena fue descartada: “Esa arena negra puede alcanzar altas temperaturas y el sol en Madrid durante los meses de verano iba a imposibilitar la práctica de ese deporte”. Había que buscar una alternativa: “De repente, vimos que la capital estaba muy interesada en los jardines, por lo que podía tener un valor simbólico. Se trata de un material alto en minerales, que en las plataneras canarias ha funcionado de maravilla. Si, finalmente, la arena puede tener un segundo uso y crear un espacio verde con la arena de La Palma, será maravilloso. Un poquito de nuestro volcán en la capital de España”.

A la espera de formalizar la donación, la arena volcánica se encuentra almacenada en Torrelodones (Madrid). / CEDIDA

Si bien el documento elaborado por el cabildo que recogía los detalles de la donación estaba listo para su emisión, habrá de ser modificado: “Deben cambiar el uso deportivo por el uso en parques y jardines. Nos dijeron que ya tienen planeado dónde ponerla. Una vez conseguido, podremos firmar con el Ayuntamiento de Madrid y hacer entrega de ella”. Mientras ambas partes realizan los trámites necesarios, la mercancía permanece almacenada en algún lugar de la ciudad. “La empresa madrileña que se encargó de la logística en mayo, tiene la arena custodiada en una nave industrial en Torrelodones. Esperemos que la donación se produzca pronto y poder sacarla de ahí”.

Desde la organización del evento aseguran que medios de comunicación y usuarios en redes sociales están criticando el uso de esta arena. “Desde el por qué se sacó de La Palma hasta cómo sigue guardada a día de hoy. Se está usando este asunto de manera política”, lamenta un miembro de la corporación. A modo de intermediario entre el Gobierno Canario y el consistorio madrileño, la agrupación desvela que las intenciones del Ejecutivo son montar “un jardín seco” con ella: “Pero aún no han decidido la zona exacta. También barajaban emplearla para completar otros jardines, pues es una grava espectacular, con mucho brillo y una de las más jóvenes del mundo”. Así mismo, el personal que lo hizo posible señala que el traslado de la misma se pensó para mejorar la comunicación a lo largo del evento y, pese a la dificultad que presentó su movilización, dio que hablar. “Se movió de 1.000 en 1.000 kilogramos al centro de Madrid para repartir el peso, teniendo que hacer 12 viajes desde Torrelodones”, señalan.

Bajo consumo hídrico

El pasado 19 de julio tuvo lugar el que esperan sea el “último requerimiento de documentación”, con el que podrán subsanar el informe de la Dirección General de Gestión del Patrimonio que presentó el Ayuntamiento de Madrid: “Al ser una donación entre instituciones públicas, requiere mucho papeleo. Con esto, creemos que podremos poner fin a la gestión en una o dos semanas”. Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad afirman que no se trata de 24 toneladas de arena volcánica, sino de 20. “Procedimientos como este deben someterse a un procedimiento reglado que culmina con un Decreto de la Delegada de Obras y Equipamientos en el que acrediten la titularidad, el poder de representación, la finalidad, la valoración económica, que no supone coste para el Ayuntamiento, etcétera”, detalla Santiago Caravantes, subdirector general de Conservación de Zonas Verdes y Arbolado Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, que define este ofrecimiento como un importante refuerzo para la unión entre Madrid y La Palma.

Las 24 toneladas de arena volcánica viajaron en barco de La Palma a Cádiz y, posteriormente, en camiones hasta Madrid. / CEDIDA

Según detalla, se ha acordado con el Gobierno canario que, una vez se culmine el procedimiento administrativo, se trasladará la arena a la ubicación indicada por los Servicios Técnicos: “A partir de ese momento, será el Ayuntamiento quien se haga cargo de ello”. Tal y como adelantaba la organización del evento de lucha canaria, se barajan distintas opciones como destino final de la mercancía. “Por un lado, la ejecución de un jardín con especies de bajo consumo hídrico y tipología similar a la existente en las Islas Canarias. Por otro, su uso como acolchado en otros espacios verdes, dado que las tierras volcánicas ofrecen un importante interés en el ámbito de la jardinería para la mejora del suelo. Su estructura porosa permite una excelente aireación y drenaje, evitando compactación y encharcamiento, a la vez que retiene la humedad necesaria para las plantas. Además, su estabilidad en el tiempo las convierte en un componente duradero que no se descompone ni pierde eficacia”, agrega Caravantes, quien, además, asevera que las plantaciones no podrán llevarse a cabo hasta finales de octubre o noviembre, “bien avanzado el otoño”, para asegurar las mejores condiciones para la supervivencia”.