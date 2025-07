Pasar de los 70 y engancharse al CrossFit es cada vez más habitual en Madrid: "La decadencia física se ha revertido de repente"

Nunca se les había pasado por la cabeza. Les sonaba a ruedas de camión que se levantan (o, en lenguaje más técnico, a tire flip o volteo de neumático) y a "entrenamiento militar". En definitiva, a ejercicios imposibles y con gente muy joven. Pero sus dos hijos insistieron con palabras, mensajes y estudios científicos. Y más que convencerles, les "intimidaron directamente". Tres meses después de haberse apuntado Regina Fernández, que acaba de estrenar los 70 años, y Gregorio Panchuelo, de 69, están oficialmente enganchados al CrossFit.

Los cambios a nivel físico desde entonces son notables. Ella, que durante años practicó yoga y pilates, asegura que ahora se nota más flexible, con coordinación y memoria: solo el tener que ir recordando las repeticiones que hace mientras piensa en los ejercicios ya le ayuda. También lo siente en cosas tan simples como en la fuerza al abrir una botella de agua. Y ha sentido una mejora cardiovascular y respiratoria que le parecen increíbles en tan poco tiempo.

Él, que lleva las últimas cinco décadas haciendo natación, percibe cómo ha ganado velocidad. "Lo que ocurre cuando te acercas a los 70 años es que hay una decadencia física que cada vez es más evidente", expone. "Voy a la piscina tres o cuatro veces por semana y notaba que no solo tardaba cada vez más en hacer los 1.500 metros que hago siempre, sino que salía con el hombro y los músculos doloridos de la espalda. Casi iba más al fisio que a nadar", prosigue.

Pero ha sido empezar a CrossFit y cambiar eso. "Desde que vengo aquí, nado con más fuerza y resistencia y me ha dejado de doler tanto el hombro como la espalda. Es muy gratificante ver que este fenómeno de decadencia de repente se revierte y estás mejor, algo que también es importante a nivel anímico".

En todo momentos sus hijos tuvieron razón. Marta Supervía, médica rehabilitador del Hospital Gregorio Marañón, afirma que "los ejercicios de fuerza aportan numerosos beneficios a lo largo de la vida, pero se vuelven especialmente importantes a partir de los 65". "Ayudan a prevenir la pérdida de masa muscular (sarcopenia), mantener la fuerza y la autonomía, reducir el riesgo de caídas y fracturas, mejorar la movilidad, la postura y el equilibrio, y también contribuyen al control de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión y la osteoporosis", expone.

El poder en las mujeres sénior

También hay evidencia de que el entrenamiento de fuerza mejora el estado de ánimo, la calidad del sueño y la función cognitiva, "por lo que tiene un impacto integral sobre la salud". Además la ciencia ha demostrado que la fuerza, pese a que durante años estuvo asociada a un mundo de hombres, puede ser más beneficioso para las mujeres.

"A partir de la menopausia ellas pierden masa muscular y densidad ósea con mayor rapidez, lo que aumenta el riesgo de caídas, fracturas y dependencia. El entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir o frenar esta pérdida y a mantener su calidad de vida y autonomía por más tiempo. Además, mejora su salud metabólica y cardiovascular, y también tiene beneficios sobre la autoestima y el bienestar emocional", añade Supervía.

Regina Fernández, preparada para hacer una sentadilla. / Alba Vigaray

Ellos aseguran que es así. Regina, aunque asegura que no 'se pica' con su marido, empieza a ser una alumna aventajada. Es perserverante, cuentan en el box, además de disciplinada. Le faltaron unos días para descargarse un diccionario de CrossFit para aprender palabrejas como WOD (por las siglas en inglés Workout of the Day, en español entrenamiento del día) o qué es el burpee (un ejercicio de flexión y salto) o la snatch (llevar la barra del suelo por encima de la cabeza de un solo movimiento).

Regina ensalza mucho la labor de su monitor de CrossFit db, Sergio, siempre pendiente de sus posturas y respiración para que puedan mejorar e ir cogiendo más peso. También de los compañeros, "gente muy maja con la que te sientes incluida". Ahora, además, se han convertido en los "héroes de sus hijos". "Siempre que salimos de aquí mi hijo ya está poniéndonos algún mensaje de 'qué orgullosos estamos'. Eso es un refuerzo enorme, porque sé que de verdad lo están. Para mí es el mayor estímulo", concluye.