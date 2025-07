En caso de guerra, ¿cómo usaría Madrid sus refugios antiaéreos?: "Hoy en día no resistirían ni la bomba más pequeña"

Cuando, a finales de 1938, se terminó de construir el refugio antiaéreo del Parque del Retiro, los bombardeos ya habían terminado en Madrid. “Ocurrieron a partir de agosto de 1936, hasta febrero de 1937. Por tanto, se sospecha que nunca fue usado”, explica Antonio Morcillo, subdirector general de parques y viveros del Ayuntamiento de Madrid. No es el único que, a día de hoy, permanece oculto en el subsuelo de la capital. Sin embargo, eso se acabó, ya que, según anunció el Ayuntamiento de Madrid, está estudiando la posibilidad de abrirlo al público próximamente. “Es una buena oportunidad para que la ciudadanía pueda tener acceso a un bien patrimonial de todos los madrileños. Generará expectativas y demanda y desde el Ayuntamiento vamos a hacer las cosas bien, ya que ahora mismo el edificio no reúne las condiciones técnicas ni legales para su apertura”, añade Morcillo, que pone el foco en la seguridad y señalización de los túneles.

El Ayuntamiento de Madrid estudia la apertura al público del búnker de El Retiro, construido durante la Guerra Civil. / XAVIER AMADO

Los búnkeres, de calidad constructiva superior, son más resistentes y amplios que los refugios. / XAVIER AMADO

Según señala, la estatura media hace 90 años, cuando se construyó, era mucho menor: “Ahora todos somos más altos y corpulentos, por lo que es importante evitar golpes y despejar las rutas de evacuación. Además, hay problemas de humedad. Cuando todo esto esté ejecutado y haya disponibilidad presupuestaria, saldrá a licitación y se establecerá un sistema de visitas mediante reserva para los ciudadanos”. Refugios como este, se construyeron para protegerse de los bombardeos, aunque prácticamente ninguno se llegó a usar. “Tardaron tanto tiempo en construirlos porque la mano de obra era muy escasa entonces, ya que los hombres estaban movilizados en el frente y tampoco había materiales”, apunta. Si bien no ejercieron como refugio en numerosas ocasiones, al acabar la guerra todos estos espacios se aprovecharon para otros usos, entre ellos, el cultivo del champiñón entre los años 40 y 50, donde la escasez de alimentos estaba a la orden del día: “La oscuridad y humedad en este prodigio son el combo perfecto para esta hortaliza. Además, posteriormente sirvió para guardar material de jardinería”.

Aforo para 275

Lo que suponía un refugio contra los bombardeos hace casi un siglo, se convertirá en algo parecido a un museo dentro de unos meses. O años. Pero… ¿y si hubiera una guerra? ¿Se podrían utilizar estos espacios para resguardar a la población? “Ninguno se adaptaría a la normativa vigente, que nada tiene que ver con la de 1936”, sostiene Morcillo. “En la época de la Guerra Civil, Madrid tenía muy poca población en comparación con la que tenemos ahora, que roza los cuatro millones. Pensar que estos refugios se podrían utilizar en el siglo XXI no tiene sentido. El del Retiro tiene una capacidad máxima para 275 personas”, explica. En caso de ser necesarios, serían las autoridades quienes decidirían qué hacer y cómo hacerlo, aunque en caso de guerra, “estos refugios no servirían de mucho”, suma Morcillo. “Las bombas que se usaban en aquella época eran pequeñas, pesando entre 50 y 100 kilogramos en el mejor de los casos. Es poquísimo. A día de hoy, con el armamento desarrollado, estos refugios no resistirían ni la bomba más pequeña en uso. Las personas que vivieran cerca entrarían hasta completar el espacio”.

Refugios como este, se construyeron para protegerse de los bombardeos, aunque prácticamente ninguno se llegó a usar. / XAVIER AMADO

Las paredes en ángulo recto evitan que las ondas expansivas lleguen a la parte final del refugio antiaéreo. / XAVIER AMADO

Se estima que hubo un número elevado de refugios antiaéreos en la ciudad, aunque la gran mayoría han desaparecido, bien porque estaban en edificios privados y, al acabar la guerra, los transformaron en almacenes, o bien porque sus entradas se sellaron por seguridad. “Los construyó el ejército republicano, ya que Madrid pasó toda la guerra en sus manos. Se utilizaban cuando aparecían los aviones con bombas surcando el aire. La población se refugiaba durante 20 o 30 minutos, hasta que pasaban de largo. Tenían un uso muy corto. Además, son muy pequeños y tienen poca capacidad de aire, por lo que tampoco se podía estar mucho tiempo, ya que se agotaba el oxígeno a pesar de tener ventilación”, relata. Junto al Búnker del Jardín El Capricho de la Alameda de Osuna, el refugio del Parque de El Retiro depende del Ayuntamiento de Madrid: “Al estar en naturaleza pública, hay más información al respecto. Estos dos ejemplos son muy distintos entre sí. El refugio estaba pensado para refugiar a la población en caso de ataque, mientras que el búnker tenía un uso militar”.

Húmedo y oscuro

Los búnkeres, de calidad constructiva superior, son más resistentes y amplios que los refugios, según Morcillo: “El de El Retiro es un espacio sencillo, mientras que el de El Capricho está mejor estructurado y es más resistente. Adicionalmente, tiene muchas más galerías, es ancho y con techos altos. Tiene detalles constructivos que no tiene un refugio al uso, como suelos embaldosados, paredes alicatadas o dibujos”. No son los únicos de los que el subdirector tiene constancia, pues en el colegio público San Isidoro, cerca del céntrico parque, que está “en buen estado de conservación”, aunque su acceso depende de la dirección del centro. Además, otro refugio del siglo XIX ubicado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el complejo de Azca, fue la base de unas “instalaciones militares”. “Era el taller de precisión de artillería, donde se investigaban los temas de armamento, mediciones y metrología, pero se derribó en 2016 para construir viviendas”, dice. Pese al derrumbe, el refugio sigue existiendo: “La diferencia con el resto, que son lineales, con galerías y pasillos largos y ángulos rectos que bloquean las ondas expansivas, es que tiene una tipología constructiva única”.

La humedad y sus reducidas dimensiones hacen complejo su reacondicionamiento. / XAVIER AMADO

El refugio antiaéreo del Parque de El Retiro tiene capacidad para 275 personas. / XAVIER AMADO

Tiene forma de malla o cuaderno, con líneas verticales y horizontales. “Eso es algo singular”, confiesa. Si bien ha visto los planos y conoce detalles de este espacio, nunca lo ha visitado en persona: “Hay documentación militar de 1939 que dice que en El Retiro había al menos planes de hacer dos refugios más: en la Casa de las Fieras y en la calle Alfonso XII, pero no hay constancia de que se llegaran a hacer. Estoy convencido de que hay numerosos bloques de viviendas en Madrid con refugios de la guerra en su interior, pero la mayoría están perdidos o transformados en trasteros y los propietarios no saben lo que es”. Este espacio es, en definitiva, un tesoro para el patrimonio de la capital. Edificado a base de ladrillos colocados “a tizón”, se diferencia de otros con los bloques dispuestos “a soga” por la resistencia y el grosor: “De esta forma se necesita más material, pero es más seguro”. Por su parte, los techos tienen forma abovedada y cada 25 metros se produce un quiebro de 90 grados para que, de ser bombardeado, se reduzca la onda expansiva y no alcance la parte final del refugio”.

El subsuelo de El Retiro se convertirá, próximamente, en un espacio abierto a madrileños y visitantes. No obstante, parece que no podrá albergar otros usos, como sala de exposiciones: “La humedad y sus reducidas dimensiones lo hacen complicado. En el exterior trataremos de hacer una labor de musealización, explicando las características e informando su historia”. Además, el Ayuntamiento de Madrid planea publicar un dossier de información que será entregado durante las visitas.