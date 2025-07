Dolores Vázquez, la mujer que fue injustamente acusada y condenada a prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof

En el albor del nuevo milenio, una cuarentona gallega llamada Dolores Vázquez pasó, muy a su pesar, de ser una vecina más de La Cala de Mijas a convertirse en una de las personas más famosas de nuestro país. ¿El motivo? Su detención, procesamiento y posterior condena por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, cuyo caso conmocionó a la opinión pública. Todo empezó en la tarde del 9 de octubre de 1999, cuando Wanninkhof salió de su casa en aquella localidad para dirigirse a la de su novio. La pareja estuvo junta un rato y luego ella se despidió con la intención de ducharse y cambiarse de ropa antes de volver a reunirse con él en la feria de Fuengirola. Recorrió los 500 metros que separaban una casa de otra andando sola, y fue en ese momento cuando desapareció. Al día siguiente, su madre, Alicia Hornos, encontró unas manchas de sangre y las zapatillas de deporte que vestía su hija la última vez que fue vista. Ahí se inició la búsqueda de la joven desaparecida.

Solo unos días después, un cadáver calcinado y semidesnudo apareció en un paraje de Marbella. La autopsia practicada al cuerpo confirmó que se trataba de Wanninkhof, quien había sido apuñalada hasta la muerte el mismo día de su desaparición. Como en otros casos similares, el primer sospechoso fue el novio de la joven asesinada, al que la Guardia Civil interrogó varias veces. Al poco, como las pesquisas acerca del primer sospechoso no avanzaban ni se concretaban, la prensa se afanó en encontrar sustituto. Pero el caso fue desapareciendo poco a poco de los medios, sin que se produjera ningún avance significativo en la investigación. Hasta finales de agosto de 2000, fecha en la que se informó de que era inminente una detención y que la Guardia Civil había reducido a tres los principales sospechosos del asesinato, dos hombres y una mujer, amigos de la víctima y que habían participado en las tareas de búsqueda.

Al mismo tiempo se confirmaba que la joven recibió once puñaladas después de ser degollada por su agresor, que por lo visto simuló una violación para confundir la investigación. Debido a este dato, la Guardia Civil se inclinó a pensar que el móvil del crimen no fue sexual, sino “la venganza, el odio y el rencor”. Y el 7 de septiembre de 2000 se produce la detención de Dolores Vázquez, a la que los medios describen en un principio como una “amiga íntima” de la familia. Como bien cuenta Beatriz Gimeno en su ensayo La construcción de la lesbiana perversa, “la seguridad que parecía tener la policía en que esta detención era acertada se extendió al público general cuando la propia Alicia Hornos aseguró desde este primer instante, y enfáticamente en todos los medios de comunicación, que tenía la completa seguridad de que Dolores era la asesina de su hija”.

La de Betanzos (A Coruña) ingresó en la cárcel en el mismo momento de la detención. Y entre rejas permaneció durante todo el tiempo que duró el juicio, pese a que no había prueba alguna contra ella ni tampoco riesgo de fuga o antecedentes penales. Ni siquiera hubo admisión de culpabilidad por parte de Dolores, que proclamó su inocencia en todos los largos interrogatorios a los que fue sometida. Mientras, los periodistas daban detalles sobre su vida, la de una mujer de mirada huidiza, soltera y sin hijos, que gracias a su preparación llegó a desempeñar puestos de responsabilidad en algún que otro hotel. Sin respetar en ningún momento la presunción de inocencia de la detenida, varios medios destaparon igualmente que durante once años mantuvo una relación sentimental con la madre de la víctima. Años en los que la susodicha había criado a los tres hijos de Alicia, que declaró que Dolores era una mujer dominante y autoritaria que “ha matado a mi hija para hacerme daño” al no soportar que ella hubiera rehecho su vida con un hombre.

Dolores Vázquez, en la Audiencia Provincial de Málaga donde fue juzgada. / PACO RODRIGUEZ - EFE

Por completo contaminado por los medios, el jurado popular que juzgó el caso en septiembre de 2001 tardó apenas dos semanas en dictar sentencia, según la cual Dolores era culpable del asesinato de Wanninkhof y condenada a 15 años de prisión. Como bien escribió luego el activista LGTBI Flick, “la lesbofobia social de la época, el retrato que los medios de comunicación hicieron de Dolores Vázquez como la perfecta villana y el relato acusatorio construido con hechos circunstanciales sin prueba alguna fueron suficientes para llevarla a la cárcel”. Durante el juicio, añadió, la acusación “se concentró en descalificarla personalmente, dada la ausencia de pruebas (la investigación de la Guardia Civil solo sirvió para construir un relato basado en hechos circunstanciales tan débil que sorprende que pudieran sustentar una acusación formal, incluso teniendo en cuenta los prejuicios de la época…). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de hecho, ordenó un segundo juicio debido a la falta de motivación del jurado en su veredicto”. Gracias a esto último se ordenó que Dolores quedara en libertad bajo fianza. Pero el caso dio entonces un giro espectacular.

En agosto de 2003, mientras se encontraba a la espera de ese nuevo juicio, una joven de 17 años llamada Sonia Carabantes desapareció en la localidad malagueña de Coín cuando regresaba a su casa tras asistir a la feria de su pueblo. Su cadáver apareció pronto desnudo y semienterrado en el vecino municipio de Monda. En el curso de la investigación de su asesinato, la Guardia Civil encontró que el ADN del asesino de Sonia, el delincuente sexual Tony Alexander King, estaba presente en una colilla recogida junto al cadáver de Wannikhof. Al final se determinó que Tony había sido el verdugo de ambas chicas, y que Dolores no tuvo nada que ver en el crimen del que fue acusada, y mucho menos en el segundo. A pesar de ello, Alicia Hornos siguió insistiendo en señalar a la gallega. De hecho, durante el juicio contra Tony por la muerte de Wanninkhof, tanto la familia de esta última como la defensa del acusado intentaron implicarla en el crimen. Afortunadamente, la justicia funcionó esta vez como debía y solo condenó a prisión al británico.

Exculpada ya de toda responsabilidad, Dolores se alejó del foco público, sin dejar de reclamar que la justicia le pidiera perdón y que la indemnizaran, cosa que no sucedió. En un primer momento se marchó a vivir a Inglaterra, país en el que se había criado con sus padres cuando estos decidieron emigrar. Allí permaneció un tiempo a salvo de las miradas maliciosas, hasta que decidió regresar a su Betanzos natal, donde compró un pequeño apartamento tras vender su casa malagueña. Durante años rechazó hacer ningún tipo de entrevista, pero en 2021, para sorpresa de muchos, rompió su silencio en Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof, una serie documental producida por Toñi Moreno para HBO Max que da cuenta del caso y recoge su testimonio. "Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer", comentó en ella, refiriéndose al momento en que conoció el veredicto de culpabilidad.

En la actualidad, Dolores tiene 73 años y vive con una pensión modesta, dado que después de ser encarcelada no tuvo oportunidad de retomar su carrera profesional. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Betanzos le hizo un reconocimiento público al entregarle el premio Úrsula Meléndez de Texeda. “En mi corazón, necesito que el Gobierno me pida perdón”, aseguró emocionada al recogerlo. “Este es mi pueblo y no es lo mismo, es mi gente, la que lleva siete años conviviendo conmigo y me conoce. Lo de hoy es especial y sé que no voy a tener otra oportunidad así, pero no es suficiente [...]. No guardo rencor a nadie, a nadie, porque el sentirse mal, el no querer, el no ser coherente con uno mismo, lo único que se consigue así es amargarse uno por dentro. Y eso jamás. Siempre iré hacia adelante y lo que me den, bien recibido estará”.