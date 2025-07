Cierra en Madrid el primer Vips: más de 50 años con sabor a sirope y tortitas

"Disculpen las molestias, pero este local ya no ofrecerá tortitas", anuncia con desgano un cartel pegado en el vidrio de un establecimiento que ha perdido su voz. El rótulo rojo ya no está. Detrás, tan solo quedan unos ladrillos y unos azulejos antiguos, vestigios de un Madrid que creía en el futuro con el corazón lleno de sirope y nostalgia. Ya es oficial. El Vips de Julián Romea ha cerrado. Fue el primero. El original. El que en 1969 cambió la forma de comer y de socializar en la capital. Medio siglo después, se marcha como llegó, sin estridencias, pero dejando huella.

Todo arrancó en 1969, en un rincón futurista del Parque de las Naciones, obra de Eleuterio Población Knappe. Plácido Arango, un empresario con olfato de oro entre Asturias y México, trajo aquí el éxito que ya tenía en Ciudad de México. La fórmula era sencilla pero ganadora: un café con alma de diner americano, abierto hasta tarde, con tienda integrada. En un solo lugar, disponible casi a cualquier hora. Desde una tortilla francesa hasta una revista extranjera, leche o un regalo de último minuto, Vips era el refugio perfecto a cualquier hora. No solo se venía a comer, se venía a vivir lo moderno.

Las paredes de aquel primer Vips guardaron mil historias: charlas nocturnas, peleas, citas a ciegas, despedidas y reencuentros. Isabel Preysler y Carmen Martínez Bordiú tomaban té, soñando su futuro de princesa pop o del régimen. Más tarde, Alaska y sus colegas de Kaka de Luxe sorbían batidos en otro Vips, sin saber que estaban encendiendo la chispa de la Movida madrileña. En los 80, Vips era sinónimo de estilo y bienestar. Para las chicas del barrio, no era solo una cafetería, era un ritual: el punto de encuentro antes de salir a conquistar el mundo.

La caída del imperio

En su mejor momento, Vips estaba en todas partes: 31 locales con tienda, abierto 24 horas, y un menú que mezclaba lo americano, lo italiano y un toque exótico. Pero, como tantos imperios, su propio tamaño le pasó factura.

El crecimiento descontrolado cobró su precio. Crisis tras crisis, los hermanos Arango fueron recortando lo que hacía a Vips especial: primero las tiendas, luego los horarios. En 2017 cerraron las últimas nueve tiendas. Al año siguiente, Alsea, un gigante mexicano, compró todo por 500 millones de euros. El Vips de ahora es más pequeño, más rentable, menos emotivo. Y, tristemente, también más vacío.

Julián Romea cierra el telón

Quedaba uno. El primero. El de Julián Romea. Pero ya ni eso. El cierre, según fuentes de la compañía, obedece a "motivos estratégicos relacionados con la ubicación y las condiciones del local". Los 20 empleados han sido reubicados. La vida sigue, dicen. Pero en realidad no. Porque aunque Vips no haya desaparecido —hay 170 en toda España, 100 en Madrid—, el espíritu con el que nació sí. Ya no es ese lugar donde uno podía refugiarse en plena madrugada, con hambre o con tristeza. Ahora, en muchos de sus nuevos locales Smart, ni siquiera hay servicio de mesa. El Vips de Julián Romea fue mucho más que un restaurante: era un lugar donde, a cualquier hora, se podía comprar una revista extranjera o un detalle de última hora. Ahora, ese rincón emblemático de Madrid cierra sus puertas sin ruido. Los neones se apagan, las vitrinas quedan vacías, y las tortitas, esas que acompañaron tantos domingos, ya no se servirán. El cierre pone fin a una etapa importante en Madrid y genera un profundo sentimiento de pérdida entre quienes atesoran sus recuerdos en ese espacio.