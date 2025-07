Madrid brilla en los Eisner: Akira Cómics se consagra por segunda vez como la mejor librería de cómics del mundo

Madrid vuelve a coronarse en el mapa mundial del cómic gracias a Akira Cómics (Avenida de Betanzos, 74), la librería que acaba de hacer historia al convertirse en la única del mundo en ganar dos veces los prestigiosos premios Eisner, conocidos como los Óscar del Cómic. Este sábado, en la 37 edición de la gala celebrada en San Diego (Estados Unidos), Akira recibió su segundo galardón, sumando así a su trofeo original obtenido en 2012.

Jesús Marugán, uno de los propietarios de Akira, compartió su emoción en una entrevista con EFE desde San Diego: "Estoy en una nube, no tenía esperanzas de ganarlo porque es muy difícil y ganarlo dos veces me parece un sueño hecho realidad. Volvemos a Madrid con el trabajo realizado". Sus palabras reflejan el profundo orgullo y la alegría por este reconocimiento que pone a Madrid en el epicentro mundial del cómic y la cultura gráfica.

Akira Cómics. / Akira Cómics

La propia librería expresó, a través de sus redes sociales, toda la alegría contenida tras recibir el premio un mensaje que resume la pasión y el esfuerzo detrás de este logro: "Orgullosos de ser la primera librería de cómics de la historia en ganar dos 'Eisner Spirit of Comics' a mejor tienda de cómics del mundo. Hoy ha sido una ceremonia de los Eisner tan intensa como histórica y tardaremos en asimilar lo conseguido. Todo mérito de una familia y un equipo de currantes increíbles y de la MEJOR clientela del universo".

La librería madrileña, fundada hace más de una década, ha recorrido un camino fascinante. En 2012 ya logró coronarse como la mejor tienda especializada en cómics, un galardón que marcó el inicio de su ascenso. Por entonces, Akira era un espacio mucho más pequeño, pero hoy es un templo para los amantes del cómic y la literatura fantástica, con 1.080 metros cuadrados que invitan a perderse entre las obras de Tolkien, Uderzo, Verne y otros grandes creadores. Esta expansión y apuesta por la experiencia del visitante no ha pasado desapercibida. Akira fue nominada en 2024 y 2025, un reconocimiento que confirmó la calidad y la relevancia de este espacio. Pero fue en esta última edición cuando finalmente logró su segundo Eisner, consolidándose como un referente global.

El premio Eisner reconoce la excelencia en la industria del cómic al igual que celebra a quienes fomentan la cultura y acercan estas historias a nuevos públicos. Por tanto, Akira Cómics no es solo una librería, sino un punto de encuentro, un santuario para quienes buscan la magia de las viñetas y los relatos gráficos.

Asimismo, Madrid no solo celebra la victoria de una librería, sino también la consolidación de una escena cultural vibrante que mira al futuro con la fuerza de un cómic que sigue escribiéndose página a página, ganador tras ganador.

Otro orgullo español en los Eisner: Javier Rodríguez gana su primer galardón

No solo la librería Akira Cómics tuvo motivos para celebrar en San Diego. El dibujante español Javier Rodríguez (Oviedo, 1972) también fue premiado en la 37 edición de los Eisner, al alzarse con su primer galardón a mejor serie limitada por Zatanna. Bring Down the House, publicada bajo la etiqueta DC Black Label. La obra ha sido elogiada por su narrativa visual y composiciones impactantes, en una historia de magia, acción y profundos conflictos personales.

Los premios Eisner reconocen a tres hispanos y a la tienda española Akira en su 37 edición. / EFE

Rodríguez, que además es colorista y guionista, compite entre grandes del cómic con trabajos destacados como Batgirl: Year One, Daredevil y The Amazing Spider-Man. Su premio se suma a otros reconocimientos latinoamericanos, como el del argentino Eduardo Risso y la brasileña Bilquis Evely, ambos galardonados en categorías artísticas.

Foto de familia con todos los premiados de la gala de los Eisner 2025. / Akira Comics

La ceremonia, que lleva el nombre del legendario creador Will Eisner, fue intensa y dejó en el camino a otros talentos españoles como Paco Roca, quien aspiraba a estrenarse en estos premios. En este sentido, Madrid no solo celebra la victoria de una librería, sino también la consolidación de una escena cultural vibrante que mira al futuro con la fuerza de un cómic que sigue escribiéndose página a página, ganador tras ganador.