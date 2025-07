El 'hospital' de Madrid por el que pasan cada año 7.500 animales silvestres: "Su capacidad de recuperación es impresionante"

Paciente, el búho real, de unos meses de vida, se deja curar incluso a pesar de los mirones. Tiene el ala derecha dañada y una herida bastante profunda en una de las patas. Tendrá que pasar todavía una temporada en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS), en el Monte de Viñuelas, entre Tres Cantos y el propio término municipal de la ciudad de Madrid. Transcurrido ese tiempo, podrá volver a ser reintroducido en el medio natural. Entre animales silvestres heridos como él y fauna exótica, hasta 7.500 ejemplares pasaron el año pasado por esta suerte de hospital recién rebautizado en homenaje al naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente.

Creado en 2010, el centro ha atendido desde entonces a cerca de 64.000 animales. Muchas aves, algunas tan emblemáticas de la península Ibérica como el águila imperial, pero también mamíferos, anfibios y peces. Y cada vez más especies exóticas. Además de acoger animales autóctonos de la naturaleza que han resultado heridos y agentes forestales o del Seprona llevan allí cuando los localizan para sanarlos, en el centro también entran serpientes, tortugas o mamíferos de otras latitudes, a veces procedentes de decomisos en el aeropuerto o en otras circunstancias.

La mayoría de intervenciones, no obstante, tiene que ver todavía con el tratamiento de animales heridos en el medio natural para su reintroducción. "Las principales causas de ingreso ahora, en temporada de primavera y de verano, son pollos huérfanos o que son incapaces de volar y que tienen que terminar su desarrollo antes de poder devolverlos al medio", explica Silvia Villaverde, consultora veterinaria que lleva trabajando allí desde 2017. "Eso y traumatismos de diversa índole". Desde choques con tendidos eléctricos a atropellos o sencillamente colisiones con ventanas en el caso de pájaros de menor tamaño.

Tres buitres esperando su recuperación en el CRAS Félix Rodríguez de la Fuente. / COMUNIDAD DE MADRID

Una vez allí, en las instalaciones ubicadas entre las encinas de las 327 hectáreas de monte de utilidad pública en que se encuentra el CRAS Félix Rodríguez de la Fuente, hasta 14 trabajadores se emplean en su sanación. Alrededor de uno de cada tres animales que entran con vida llegan a recuperarse y pueden ser devueltos a su medio natural. Por el centro han pasado nutrias o ejemplares de gato montés.

Otra de las causas de ingreso que menciona Villaverde son las enfermedades infecciosas. Una circunstancia que les convierte también en un punto importante de vigilancia epidemiológica. "Nuestra labor nos permite ver y saber qué está pasando en el campo y estar pendientes de infecciones que pueden llegar a afectar en un momento determinado al ganado o incluso a las personas", relata la veterinaria. En otras ocasiones son intoxicaciones que pueden ser con venenos y asociadas a delitos contra la fauna protegida. "Aquí se hace un trabajo muy intenso a nivel forense para realizar diagnósticos y llevar a cabo todos los procedimientos legales que haga falta en ese sentido", abunda.

A ello se unen tareas divulgativas y formativas destinadas especialmente a los escolares. Y se recibe a ciudadanos que acuden con animales silvestres hallados, no solo agentes forestales o del Seprona. Hasta la finca en las inmediaciones de Tres Cantos han llegado incluso insectos y arácnidos. "Nos han traído avispas para que identificáramos si se trataba de avispa asiática, la Vespa velutina, invasora y que todavía aquí no se ha encontrado de momento, o arañas, porque la gente está preocupada por si es una araña violinista, que tiene una picadura muy potente", revela Villaverde.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suelta un milano real tras su recuperación en el CRAS Félix Rodríguez de la Fuente. / COMUNIDAD DE MADRID

De los poco más de dos o tres centímetros de una avispa a los alrededor de dos metros de envergadura de un águila imperial, en el CRAS llegaron a ingresar el año pasado hasta 12 ejemplares de esta rapaz, de la que se tienen identificadas en la Comunidad de Madrid 102 parejas, la mayor densidad por superficie de toda España. También 14 ejemplares de buitre negro. "El tiempo que cada animal pasa aquí varía mucho", prosigue la especialista. "Los passeriformes, los pajaritos pequeños, crecen muy rápido, mucho más rápido que un buitre, pro ejemplo, que a lo mejor se tira varios meses aquí hasta que crece".

Algunos animales son reintroducidos en unos días; otros pasan allí más de un año. La media viene a ser en torno a un mes o un mes y medio. Pero hace un par de meses, por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitó el centro para oficializar su cambio de nombre en homenaje a Rodríguez de la Fuente. Liberó entonces un ejemplar de milano real que había pasado en las instalaciones de Viñuelas unos seis meses después de un traumatismo moderado que, sin embargo, le afectó a algunas plumas que tuvo que mudar.

Villaverde tiene, en cambio, en mente un caso bastante más extremo. "Fue un buitre negro que entró con heridas bastante graves. Traía una pata lesionada con un cepo y hubo que amputársela, pero después de muchas cirugías conseguimos que saliera adelante. Hoy está reintroducido", celebra. "Siempre te sorprenden los animales, tienen una capacidad de recuperación impresionante".

José Lara lo que encuentra sorprendente, por su parte, es el compromiso de algunas personas con la fauna. Jefe del Área de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid, trabaja estrechamente con el CRAS Félix Rodríguez de la Fuente. "Colaboramos fundamentalmente con agentes de la autoridad", tercia. "Guardia Civil, Seprona, agentes forestales, policías... Tenemos distribuidas una serie de cajas para que ellos traigan aquí ese tipo de animales. Pero hay casos de particulares que se presentan aquí con un vencejo en un autobús público desde Madrid a Tres Cantos y se hace cinco kilómetros andando [la distancia que hay de la parada del autobús a la entrada del centro] para dejarlo aquí. Es un hecho admirable".

Alrededor del 30% de ejemplares que ingresan actualmente no son, sin embargo, vencejos, sino animales exóticos de especies invasoras. En amplias jaulas o estancias de hormigón y cristal, hay allí una boa constrictor, un suricato que se le escapó a un particular, una iguana verde, numerosas aves con plumas de vivos colores, un mapache, gansos del Nilo, dos cerdos vietnamitas o un catán, un pez de grandes dimensiones que puede llegar a medir tres metros y que habita en aguas pantanosas de otros continentes. Desde luego, no en Leganés, donde apareció hace un año en una caja de plástico.

"Hemos llegado a encontrar una serpiente en un arenero al que llevan los padres a jugar a los niños en un parque de Chamberí", desvela Lara, no muy lejos de un estanque con varias decenas de ejemplares de galápago de Florida, considerado especie invasora por la depredación de invertebrados acuáticos y su competencia con los galápagos autóctonos. "Tuvimos el caso de un padre con un hijo que estuvo ingresado en el hospital sin que nadie supiera qué tenía", cuenta. "Le hicieron pruebas, pero no daban con nada, pensaron que podía ser una falsa gripe A hasta que un médico preguntó si tenían animales en casa. Tenían un galápago de Florida, que le había transmitido la salmonela. Se descubrió tarde y, afortunadamente, no pasó nada. Pero ilustra sobre la importancia de tener una animal en buenas condiciones y con una procedencia garantizada".