Callao, cócteles y gloria: así nació el mejor aperitivo spritz del mundo en una barra de Madrid

A unos pasos del revuelo, el tráfico y las multitudes de uno de los puntos más neurálgicos del centro de Madrid, muy cerca de la Plaza de Callao, una puerta de madera discreta esconde un secreto. No hay carteles, ni luces estridentes. Solo quienes saben, llaman. Y al cruzar el umbral, el bullicio se desvanece como por arte de magia. Empieza el viaje. Bienvenidos a Bad Company 1920, la coctelería madrileña ambientada en plena Ley Seca de Chicago, un rincón clandestino donde la elegancia, la teatralidad y la coctelería de autor se dan la mano bajo el telón de fondo de los años 20 y elegido por cuarto año consecutivo como uno de los 500 mejores bares del mundo.

"Esto es un regalo para España y para Madrid"

Entre copas de cristal tallado y música de jazz, Vincenzo Amorese ha hecho historia. El joven barman italiano, alma creativa del local, acaba de ganar el Art of Italicus 2025 con su cóctel Primavera Spritz, poniendo a España (y a Madrid) en lo más alto del escenario internacional. "Representar a España en una competición tan prestigiosa es un honor. Haber ganado el título mundial me hace sentir orgulloso y feliz. Es un regalo de mi parte para este país y, por supuesto, para mi ciudad: Madrid", cuenta el premiado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA con una sonrisa amplia y el brillo en los ojos de quien acaba de tocar el cielo con un sifón.

Vincenzo Amorese, bartender en la coctelería Bad Company 1920. / Cedida

Un spritz con arte, historia… ¡y aceituna negra!

Inspirado en La Primavera de Botticelli, el cóctel ganador fusiona ingredientes de gran carácter y una filosofía muy clara: hacer de la coctelería algo inclusivo, moderno y socialmente consciente. "El público joven opta cada vez más por bebidas sin alcohol o de bajo contenido alcohólico. Y a veces eso genera prejuicios que los alejan de los bares. Pero el bar es para todos. Trabajamos en hospitality. ¡Que bar sería sin personas?", añade. Pero no acaba aquí. "El Primavera Spritz lo presenté dentro de una cajita de regalo para niños de Amazon, personalizada. Al abrirla, salían mariposas. Fue mágico… y muy barato. Porque la creatividad no necesita dinero, necesita ideas".

Este oro líquido se compone de: Italicus Rosolio di Bergamotto, cava o vino espumoso seco (Vincenzo usó Codorníu), reducción de cerveza IPA como parte de soda y garnish, una aceituna negra, homenaje a España e Italia.

El aperitivo spritz, ganador del certamen 'Art of Italicus 2025'. / Cedida

"Es un cóctel sencillo, replicable. Puedes hacerlo en tu casa, en la playa o en una fiesta. Es un aperitivo que llega a la gente. Eso es lo que necesita esta industria: cercanía, calidad y conexión", expresa. "Cuando escuché mi nombre, fue como si el tiempo se detuviera. Me vinieron a la mente todos los sacrificios. Empecé a trabajar con 18 y llevo casi 10 años en esto. Me han rechazado, he fallado, pero he seguido. El talento sin disciplina no sirve", confiesa el ganador que como buen italiano de corazón, lo primero que hizo tras su victoria fue llamar a casa. "Obviamente, llamé a mi mamá y a mi papá".

Bad Company 1920: donde todo empezó

La historia de Vincenzo en la coctelería ubicada en la calle de Miguel Moya, 8 comenzó hace cinco años. "Entré y me explotó la cabeza. Fue el sitio que cambió el juego en Madrid. Nos definimos como un bar experiencial. Desde que cruzas la puerta hasta que te vas, vives algo distinto". en la actualidad, Vincenzo es el manager y rostro visible del bar. "Mis jefes —Yeray Monforte, Santi Ortiz y Román Villa— apostaron por mí. Ahora soy su mano derecha. Me gusta pensar que interpreto un papel, algo entre el sobrino de Al Capone y Michael Corleone", sostiene. Eso sí, no lo llames mixólogo. "Odio esa palabra. No salvamos vidas, no somos médicos. Lo que hacemos es más bonito: salvar malos días, escuchar, hacer sentir bien. Esa es nuestra verdadera misión".

Ambientación, lujo y creatividad: los años 20 nunca pasan de moda

En Bad Company 1920, la ambientación no es un simple recurso decorativo, sino la esencia que da vida a toda la experiencia. Cada carta de cócteles se concibe como una pieza artística: menús secretos, técnicas inspiradas en la época y detalles ocultos que rinden homenaje a los emblemáticos años 20. Actualmente, el equipo trabaja en su sexto menú, una propuesta que explorará el lujo global de aquella década, combinando una cuidada estética visual con una narrativa envolvente.

Aunque Vincenzo ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo y conocer a referentes de la coctelería internacional, sus pilares siguen estando en Madrid. "Mis mayores influencias están aquí: Yeray, Santi y Román. Cada uno con un estilo propio, y yo... soy el resultado de esa mezcla. Más que jefes, son mi familia".