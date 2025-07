"Tengo el mejor trabajo del mundo": bomberos madrileños triunfan en Alabama en una gran olimpiada

Extinguen incendios, rescatan animales atrapados y buscan víctimas de catástrofes. Algunos, además, se preparan durante meses para los Juegos Mundiales de Policía y Bomberos (WPFG, por sus siglas en inglés), un evento multideportivo que este año se ha celebrado Birmingham (Alabama, EEUU) y donde 15 profesionales del Ayuntamiento de Madrid han logrado 21 medallas en pruebas de fuerza, velocidad, resistencia y agilidad.

Uno de ellos es Juan Miguel Gil que, con diez Juegos Mundiales a sus espaldas, ha llegado a casa con cuatro medallas ganadas en el stair race. Se trata de subir 42 plantas de un edificio con todo el equipo: chaquetón, botas, el equipo autónomo y el cubre pantalón. Todo pesa entre 20 y 22 kilogramos. Lo hicieron en unos seis minutos y medio o siete. Después vuelven a hacer la misma pero con ropa deportiva. Lo lograron en cinco.

Con el equipo quedó tercero del mundo en individual y segundo en grupo. También fueron plata en equipos sin el peso, y oro por equipos en mixto, es decir, con una mujer.

Pese a llevar más de diez juegos, no es el más veterano del equipo. Ese es su entrenador y uno de sus jefes, José Antonio Gómez Milara, suboficial en el parque de Bomberos de Manuel Becerra, que llevará dos o tres ediciones más que Gil. Este año, además, se ha estrenado compitiendo con su hijo Marcos, que con 25 años lleva ya dos trabajando de bombero. Porque hay mucha gente de la profesión que esto no se lo quiere perder. "Son muy parecidos a los Juegos Olímpicos que estamos acostumbrados a ver", expone. Durante los 10 días de competición tuvieron que enfrentarse a participantes de todo el mundo. Eran unos 8.000.

Ocho pruebas

Otros que se estrenó en esto fue Carlos Piorno. Tras 14 años preparándose las oposiciones, las aprobó hace dos años, momento en el que se puso "como meta y como objetivo" participar en estos Juegos Mundiales.

El equipo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. / EMERGENCIAS MADRID

Pero la suerte este año no estaba de su lado. Participó en el TCA (del inglés Toughest Competitor Alive, el competidor más duro vivo) que consiste en son ocho pruebas: puntuables en un mismo día: 5 kilómetros, lanzamiento de peso, 100 metros lisos, 100 metros de natación, trepa de cuerda de seis metros, press de banca, dominadas con parada de tres segundos y un circuito de obstáculos.

Todos empiezan con la competición individual. Pero en una piscina de 50, a la hora de hacer el volteo, se le salió el hombro dentro del agua. Le tocó nadar de espalda hasta que llegó al bordillo. Nadie entendía por qué estaba tardando tanto. Se lo colocó el solo al salir pese a que no faltaron las manos para ayudarle.

"Me dijeron que no terminase si no quería, pero esa no era una opción: había ido a Estados Unidos y llevaba tiempo entrenando. Tenía claro que me quedaba, aunque de mi cabeza se borrase la opción de la medalla. Solo por cabezonería hice la cuerda en seis segundos, el equivalente a un 10 en la oposición. Después realicé 36 dominadas estrictas y el press de banca. Cunado me tocaba la última esta ultramotivado. Mi entrenador me dijo que iba cuarto en la categoría general: si hacía bien el circuito, cogía medalla", relata.

En ese circuito le tocaba, entre otras pruebas, arrastrar un dummy (un maniquí de entrenamiento) o saltar una valla de dos metros y medio. Justo en eso último se le volvió a salir el hombro. Pero ahí ya dolió. "Cuando ya caí y toqué con los pies en el suelo, lo incrusté. Tocó retirada", añade. No pudo hacer más pruebas.

Aun así, volvió con buen sabor de boca. "La experiencia para mí, que acabo de entrar, ha sido abrumadora. "Te llena hablar con otros bomberos y servicios. Tendemos a infravalorar lo que tenemos en casa y luego piensas que hay partes en Madrid donde tenemos 3.000 o 4.000 salidas de intervenciones al año cuando, solo por nuestro clima, no tiene nada que ver con otras ciudades", expone. "Yo tengo el mejor trabajo del mundo".

40 años de juegos

Los primeros Juegos Mundiales de Policías y Bomberos se celebraron en 1985 en San José, California. El objetivo de estos Juegos es ofrecer la misma variedad de deportes, el mismo nivel de instalaciones, oficiales y logros deportivos que los Juegos de Policía originales de California, pero a escala global. Desde entonces, se han celebrado varias veces en Estados Unidos y en diferentes países, como Australia, Canadá, China, Irlanda del Norte, España y Suecia.

Su tamaño y alcance, como exponen los organizadores, siguen creciendo. La asistencia ha aumentado de forma constante, al igual que el número de países participantes. Si bien la asistencia promedio es de unas 9000 personas, los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos de 2011 en Nueva York ostentan el récord actual de asistencia, con más de 16.000 atletas compitiendo en 67 deportes de casi 70 países. En los Juegos de Chengdu, China, en 2019, con familiares y compañeros de viaje, la asistencia total superó las 25 000 personas.