Abierto por restauración: "El proyecto de la Puerta de Alcalá ha elevado el listón de la disciplina"

Había que hacerlo. Con urgencia, de hecho, pues corría peligro la integridad estructural de varias de las esculturas. No obstante, "no queríamos quitarle a Madrid la Puerta de Alcalá", asegura nada más empezar María Domingo, subdirectora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid y la mente pensante detrás de la pionera e innovadora rehabilitación del monumento más emblemático de la capital. "Mírala, mírala, mírala, mírala, la Puerta de Alcalá", decía la canción y eso pudieron hacer los madrileños durante el cerca de año y medio que duró la intervención y en el que el monumento permaneció 'Abierto por restauración'.

De los más de 1.500 conjuntos monumentales existentes en Madrid que requieren ser mantenidos y preservados a lo largo del tiempo, con alrededor de una docena de actuaciones de calado cada año, los responsables municipales quisieron que la Puerta de Alcalá rompiera los moldes habituales y se convirtiera en un precedente histórico. Una nueva (y mejor) forma de hacer las cosas. "Queríamos trasladar una metodología innovadora y puntera a esta iniciativa, ya que el bien lo merecía", apunta Domingo, "no solo por su visibilidad como icono de la ciudad, sino porque está en el centro del Paisaje de la Luz", declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2021.

La lona mimética que cubrió la Puerta de Alcalá durante los 16 meses que duró la intervención. / Ayuntamiento de Madrid

"Desde el principio se concibió como un ejercicio de corresponsabilización ciudadana en la gestión del patrimonio cultural", explica la subdirectora, en el que "la ciudadanía fuese partícipe" de todo el proceso. "No queríamos hacer simplemente una campaña de comunicación, sino un proyecto de educación patrimonial, que es algo muy diferente", matiza. La educación patrimonial implica crear "un vínculo entre el ciudadano y el bien cultural, ayudarle a comprender lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, y cuál es el valor de lo que se está protegiendo".

El primer paso fue colocar una loca mimética que reproducía al mínimo detalle el monumento, de forma que "no quitábamos a los madrileños ni a los visitantes de la ciudad de Madrid la Puerta de Alcalá", expone Domingo. Pero no era suficiente: "Queríamos contarlo y queríamos contarlo minuto a minuto", ahonda, así que "ideamos Abierto por restauración". Tomando de ejemplo la iniciativa 'Abierto por obras' implantado en la catedral de Santa María de Vitoria, en restauración desde 1999, la Dirección General diseñó un programa de visitas guiadas a al propio andamio de restauración, acompañado de una web donde se compartía el día a día de la intervención a través de vídeos y contenido divulgativo.

"Enseñar una obra nunca es fácil, pero subir a la gente a un andamio es más difícil todavía", explica Domingo. Para hacerlo posible, plantearon la restauración de manera que, de lunes a viernes por la mañana se llevaban a cabo los trabajos sobre la puerta, y a mediodía se recogía y despejaba todo para las visitas. Incluso "habilitamos un coordinador específico de seguridad y salud para que garantizase que el recorrido, que cambiaba de semana a semana, fuese seguro en todo momento", relata.

Andamios rodeando uno de los conjuntos escultóricos del monumento. / Ayuntamiento de Madrid

"Fue todo un reto", subraya la subdirectora general de Patrimonio, posible gracias a un equipo multidisciplinar de más de 100 profesionales, entre los que se contaban arquitectos, ingenieros, físicos, químicos, biólogos, historiadores, conservadores, restauradores, historiadores del arte, entre otras varias disciplinas - incluido un cetrero, encargado del halcón y las dos águilas que sobrevuelan la Puerta de Alcála para espantar a las aves que dañan el monumento con sus excremento-; así como también al asesoramiento del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

La respuesta de los madrileños superó todas las expectativas. "No se me va a olvidar nunca, tuvimos 200.000 interacciones por segunda de personas que querían entrar para participar en el programa", relata Domingo, antes de añadir que "eso en un producto cultural es realmente increíble". Como lo es que no haya habido ninguna queja durante todo el proceso. Al contrario, "hemos sentido mucho el respaldo y el cariño de la ciudadanía", afirma. Y también la inusitada expectación por volver a contemplar la puerta tras la restauración. "He llegado ver a gente a la que se le caían las lágrimas cuando se iba descorriendo la lona", cuenta con emoción.

Las responsables de Patrimonio del Ayuntamiento frente al cartel instalado en el Retiro en homneaje al Premio Europa Nostra 2025 recibido por el proyecto de restauración de la Puerta de Alcalá. / David Raw

Si buena ha sido la acogida dentro de la capital, no menos lo ha sido más allá de las fronteras nacionales. Presentado a concurso por la propia Dirección General, el proyecto de restauración de la Puerta de Alcalá se ha hecho con el Premio Europa Nostra 2025, el mayor reconocimiento europeo en la materia. No es solo un premio a la intervención en sí, sino al modelo de gestión, al enfoque participativo, a la calidad técnica y al impacto social. Un conjunto de valores que, para Domingo, suponen haber "elevado el listón" en conservación patrimonial. De ahora en adelante, cualquier proyecto que aspire a ser galardonado, "no puede ser una iniciativa que no contemple el acercamiento a los ciudadanos", sostiene Domingo, convencida de que "hemos hecho avanzar la disciplina de la restauración concibiéndola de una manera integral".

El siguiente paso es lograr también el reconocimiento del público internacional. Además del galardón ya recibido, la intervención de la Puerta de Alcalá opta también al Premio del Público, cuyas votaciones están abiertas hasta el próximo 12 de septiembre a través de la web de Europa Nostra. "Tenemos toda la ilusión por conseguirlo, ya que si este proyecto ha tenido algo, ha sido un gran respaldo de los ciudadanos", señala Domingo, por lo que "sería muy bonito que tuviera ese retorno gracias al premio del público". Sería también la primera vez que España lo gana, sumando así un "segundo hito" para el proyecto, añade con orgullo anticipado la subdirectora general.