Israel Rodríguez, experto en salvamento acuático de Summa112, advierte: "Un dispositivo hinchable nunca debe sustituir la vigilancia de un adulto"

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, piscinas, playas y embalses son el refugio ideal. Sin embargo, esta diversión acuática esconde un peligro latente: los ahogamientos infantiles, que se disparan en los meses estivales.

La seguridad en el agua de los más pequeños es crucial. En España, los ahogamientos son la segunda causa de fallecimiento accidental en menores de 14 años. Cada año, entre 30 y 40 niños pierden la vida por ahogamiento, y en lo que va de 2025, ya se han registrado 24 menores fallecidos, sumando 469 desde 2013, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras resaltan la importancia vital de la prevención de ahogamientos y la supervisión constante de niños en el agua.

La Comunidad de Madrid no es ajena a esta tragedia. En verano de 2024, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) contabilizó siete muertes por ahogamiento en la región, incluyendo dos menores de 7 y 13 años. Estos datos subrayan la necesidad urgente de medidas de seguridad en piscinas y otros entornos acuáticos para un verano sin tragedias. Para reforzar la concienciación sobre este "grave problema de salud pública", como destaca año tras año el Ministerio de Sanidad, cada 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Prevención del Ahogamiento.

Ni flotador, ni colchoneta, ni manguitos

Las colchonetas y las figuras hinchables (cocodrilos, flamencos y otros derivados) y las barcas hinchables navegan a sus anchas en piscinas, pantanos y playas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reitera cada verano que estos artículos, que pueden generar una falsa sensación de seguridad, "son simplemente juguetes". Si bien brindan diversión en el agua, estos inflables "no elementos de seguridad" ni están diseñados para garantizar unas normas básicas de flotabilidad ni evitar que un niño se ahogue. Pueden desinflarse, volcarse fácilmente o incluso atrapar la cabeza del niño bajo el agua, impidiendo que recupere la posición vertical.

Frente a la pregunta sobre el mejor método de protección en piscinas y playas, un experto como Israel Rodríguez, coordinador del Dispositivo de Salvamento Acuático del Summa112, es claro: "Ningún sistema de flotación, por muy seguro que sea, como es el caso del chaleco homologado, evita al 100% las probabilidades de ahogamiento".

Si bien un chaleco salvavidas homologado es el sistema más seguro disponible, no debe sustituir la supervisión constante de un adulto. Los flotadores crean una sensación de falsa seguridad en el agua, pero lo cierto es que es fácil que puedan desinflarse o volcarse, poniendo en peligro la integridad del niño al quedarse con la cabeza dentro del agua sin poder volver a la posición inicial, por lo que el riesgo de ahogamiento es grande. Sucede algo parecido con las burbujas de espalda, que se utilizan para facilitar la propulsión y desplazamiento en el agua, pero no impiden que el niño pueda quedar con la cabeza en el agua. Y los manguitos, ayudan al niño a flotar, pero es fácil que se salgan o se pueden desinflar con el consiguiente riesgo de ahogamiento.

Los juguetes acuáticos inflables solo deben usarse en zonas donde el niño pueda hacer pie y siempre bajo vigilancia directa. Evita su uso en el mar, ríos o pantanos, donde las corrientes pueden arrastrarlos rápidamente hacia dentro. Un simple balón o flotador puede alejarse metros de la orilla con el viento, desorientando y asustando a los niños. "Tan pronto hacen pie como no, y se empiezan a poner nerviosos", apunta Rodríguez.

Las colchonetas en playas y pantanos son particularmente peligrosas, ya que nos permiten flotar a zonas más profundas de lo que nadaríamos por nuestra cuenta. Existe un riesgo real de quedarse dormido y ser arrastrado por la corriente. La regla de oro es: nunca te alejes más de lo que puedas regresar nadando a la orilla.

Unos niños nadan en una piscina. / JOSÉ LUIS ROCA

Supervisión constante: no dejar nunca al niño solo

Los expertos insisten en que la seguridad en el agua para los niños no la aporta ningún dispositivo, como bien apunta Rodríguez: "Un dispositivo hinchable nunca debe sustituir a la vigilancia de un adulto porque el movimiento de un niño es impredecible". Porque se estima que el 80% de los ahogamientos infantiles son prevenibles. Y es que el ahogamiento se puede producir en un pequeño instante en el cual no se tenga supervisado al menor. Porque, como insiste Rodríguez, "el principal problema es la responsabilidad de los padres al no estar pendientes de los niños". Esta vigilancia también debe realizarse incluso con la presencia de socorristas, pues su labor no es vigilar a los bañistas, sino actuar en caso de accidente.

Con esta inquietud y con el objetivo claro de salvar vidas nació en 2017 la campaña de prevención de ahogamientos infantiles #OjOPequealAgua, que contaba con la difusión de información útil, que incluye la llamada "norma 10/20", que consiste en observar la piscina cada 10 segundos y llegar hasta ella en menos de 20.

La recogida de juguetes es otro punto clave en la prevención de los ahogamientos, sobre todo en las piscinas. Es necesario que cuando termine el baño de los más pequeños, se recojan todos los juguetes en el entorno de la alberca para que los más pequeños "no tengan la tentación de volver a recuperar sus juguetes y caigan al agua por error".

Tanto los expertos como la OCU recomiendan que los niños aprendan a nadar lo antes posible, no confiar en los juguetes acuáticos y, sobre todo, mantener la vigilancia sobre los más pequeños en todo momento. Esa es la mejor prevención.