Collado Villalba suspende los festejos taurinos en sus fiestas de Santiago Apóstol

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha suspendido los festejos taurinos programados en el municipio con motivo de las fiestas patronales de Santiago Apóstol tras la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP).

Los eventos taurinos en el municipio se habían programado para los días 25, 26 y 27 de julio. "La decisión se adopta tras recibir dicha resolución a las 20.52 del jueves 24 de julio de 2025, jornada festiva local, por parte del portavoz del PSOE y sin que los servicios jurídicos municipales hubieran tenido conocimiento previo oficial", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el Consistorio han lamentado esta situación y han reiterado su "compromiso con la Fiesta Nacional", evaluando las opciones legales para recuperar estos actos una vez resuelto el procedimiento, recoge el documento.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha producido a raíz de los recursos presentados por dos empresas contra la adjudicación del contrato para organizar los festejos taurinos durante las fiestas patronales de San Antonio de Padua y Santiago Apóstol en 2025.

"Un hecho sin precedentes"

Acompañada por el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, en declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa, Mariola Vargas, ha indicado que se trata de "un hecho sin precedentes en la historia de las fiestas" del municipio.

"A lo largo de los años, todos los cargos públicos municipales, independientemente de su ideología, habían defendido nuestras tradiciones, que hoy se ven vulneradas por un miembro de la Corporación que no comparte ni defiende nuestra identidad, profundamente vinculada al mundo taurino", ha indicado en alusión al portavoz del PSOE, Andrés Villa.

La regidora ha asegurado que contra la resolución del TACP cabe recurso de reposición pero que debido a la festividad dura hasta el lunes 28 no puede presentarse el mismo. De este modo, ha indicado que si se admiten las medidas cautelares, la intención del Ayuntamiento es celebrar los festejos taurinos "a la mayor brevedad posible" y "si no esperarán".

"Esto es una resolución administrativa, ni siquiera es la sentencia de un tribunal de justicia. Ha pasado en más municipios, que han admitido las cautelares y los festejos se han celebrado con posterioridad. Otros municipios han decidido no celebrarlo más, porque esto está ocurriendo en más municipios, curiosamente todos gobernados por el Partido Popular", ha puntualizado.

El PP de Madrid critica a los socialistas

Por su parte, el secretario general del PP, Alfonso Serrano, ha mostrado su apoyo "a la alcaldesa y a toda la Corporación". "Lo que quiero es poner en valor la honestidad y el trabajo de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en su trabajo diario y cotidiano, y sobre todo a la hora de organizar fiestas y festejos populares como son encierros y corridas de toros o novilladas", ha añadido.

Serrano ha señalado que con su presencia en el municipio pretende "defender" ese trabajo "honesto frente a los intereses espurios" de un Partido Socialista que "está a la deriva y que lo que busca de alguna manera es entorpecer el disfrute de los vecinos".

"Un Partido Socialista que utiliza subterfugios legales no solo aquí en Villalba, sino en otros municipios de la Comunidad de Madrid, en connivencia a veces con empresas que se presentan o no, también a esos concursos y que luego cuando se presentan, a veces no ganan y que buscan de alguna manera torticera impedir que se celebren estos festejos", ha reprochado el 'número dos' del PP madrileño.

Según Serrano, la "prueba" es cuando "la comunicación de esas denuncias, viene por parte, no de las empresas o de los particulares que hayan podido denunciar, si no que viene directamente por parte del Partido Socialista de Madrid".