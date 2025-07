Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

De la factoría TikTok sale Henry Moodie, pero que no les engañe su origen. A caballo entre The Vamps y Mimi Webb, el jovencísimo cantautor de Reino Unido está perfilando una carrera de lo más sugerente. No busca un éxito inmediato, algo que se percibe en las melodías que compone: alejadas del ruido, detallistas, con el foco puesto en la belleza. Aprovechen para verle ahora en directo, en unos años será imposible.