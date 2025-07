Una plaza, una iglesia y dos caminos de Santiago: el epicentro del peregrinaje madrileño está en los Austrias

Un día de finales de julio, a media mañana, no se ven peregrinos evidentes en la plaza de Santiago, un tranquilo rincón del Madrid de los Austrias a pocos pasos del Palacio Real. Hay cierto trasiego de turistas y locales que se mueven entre la Plaza de Oriente y el Mercado de San Miguel, y se empiezan a ocupar algunas mesas en las terrazas de la plaza. Pero ni rastro de botas de montaña, conchas de vieira colgadas al cuello o bastones y cayados en los que apoyarse. Salvador, camarero de El butillín, uno de los establecimientos de la plaza, que ocupa el local del añorado bar Santos, dice sin embargo que sí es frecuente que algunos pasen por aquí. “Vienen bastantes a coger las credenciales o poner el sello, nacionales y extranjeros. Algunos andando, otros en moto, o en bici… Muchos domingos por la mañana desayunan aquí antes de entrar a la iglesia”.

Salvador se refiere a la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, que preside la plaza con su fachada neoclásica. Es allí donde acuden muchos peregrinos para recoger o sellar esas credenciales que dan fe de que se va a hacer o se está haciendo alguna ruta jacobea. Se puede ver el porqué en la propia fachada: dos azulejos pegados, con dos flechas, indican dos direcciones contrapuestas, una hacia el Camino de Uclés, la otra hacia el Camino de Santiago. El primero de esos azulejos es blanco, con la cruz de Santiago roja. El segundo, de fondo azul y con la tradicional concha en amarillo. Los dos indican que la plaza y su iglesia son el punto de arranque de los dos caminos, y en el caso del de Uclés, también de destino, porque es uno de los pocos caminos espirituales bidireccionales que existen. El de Santiago que se señala es su variante capitalina: el Camino de Santiago de Madrid.

Los azulejos que indican en qué dirección parten los caminos de Santiago y de Uclés en la Plaza de Santiago de Madrid. / Alba Vigaray

Caminos jóvenes

Aunque tienen una base histórica, los dos caminos, ambos rutas jacobeas aunque solo el segundo lleve el nombre del santo, son relativamente jóvenes: se convirtieron en itinerarios de peregrinación reconocidos y más o menos populares ya empezado este siglo. El historiador y periodista Antón Pombo, uno de los grandes especialistas en el Camino o los caminos de Santiago, autor de las guías de Anaya sobre las rutas, explica que ha habido tres grandes fases en la identificación de estas, que con los años y con el éxito del camino originario no han dejado de multiplicarse.

La primera, en los años ochenta y noventa, estuvo dominada “por la historicidad de las vías y por una serie de requisitos impuestos por los expertos, casi todos medievalistas”, dice. Ahí surgieron o se popularizaron el Camino Francés (el primigenio), el Camino del Norte, la Vía de la Plata o el Camino Portugués. Luego vino otra, a finales de los 90 y primeros dosmiles, en la que “prácticamente todos los núcleos de población importantes en España se fueron enlazando a los diversos ejes mayores, y así surgieron caminos que tenían también su historicidad, pero ya menor”. Ese sería el caso del Camino de Santiago de Madrid. La última fase sería “en la que estamos ahora, un poco el desmadre. Porque viendo el éxito de los caminos mayores y de estos caminos de conexión, ahora todo el mundo quiere tener un camino de Santiago que pase por su pueblo, y se han inventado cosas que ya no tienen ni lógica caminera ni historicidad de ningún tipo, son productos turísticos”.

La razón de que Madrid tenga su propio camino la sitúa Pombo en algo tan prosaico como que sea la capital del reino y una urbe cada vez más poblada a partir del siglo XVI, con un alto flujo de peregrinos que acuden a Santiago desde allí y que solían utilizar una misma ruta. “Tenemos testimonios escritos de varios viajeros que hicieron el viaje por culto al apóstol y que, pasando o saliendo de Madrid, hicieron o bien ese camino que está ahora marcado o bien otra variante más próxima a lo que es la Nacional VI, en paralelo a esta”.

El camino marcado del que habla Pombo, el Camino de Santiago de Madrid tal y como lo conocemos ahora, es el que parte de esa plaza del centro de la capital, atraviesa Ópera y sube por San Bernardo y Bravo Murillo en dirección norte. Sale de la ciudad por el antiguo pueblo de Fuencarral, pasa por Tres Cantos, Manzanares el Real, Navacerrada y Cercedilla para cruzar la Sierra de Guadarrama y llegar hasta Segovia. Después bordeará Valladolid y atravesará Medina de Rioseco, entre otras localidades. Un total de 13 etapas y 324 kilómetros hasta unirse con el Camino Francés en Sahagún (León).

El Arco de San Benito, en Sahagún (León). / Gronze.com

Antón Pombo admite que esta no es una de las rutas que mejor conoce, pero hace unos años hizo algunas etapas y le recordó a la Ruta de la Plata, la que une Sevilla y Astorga. Es, como aquella, “un camino de etapas bastante largas, con no demasiados servicios y un paisaje variado: tienes la salida de Madrid muy urbanizada, luego la Sierra, con incluso una vía romana que pasa por Segovia. Atraviesa lugares que tienen una riqueza patrimonial enorme: Simancas, Puente Duero, Medina de Rioseco, el Canal de Castilla... Es un camino que, por ejemplo, para hacer en bicicleta es bastante fácil, salvo cruzar la Sierra”.

Peregrinos madrileños

“Los madrileños siempre han sido muy peregrinos”, afirma Alberto Solana, el presidente de la Cofradía de Santiago Apóstol, que tiene su sede en la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista y que se ocupa de casi todo lo relacionado con los peregrinos en la parroquia. El templo actual fue construido en el siglo XIX para sustituir a otros dos que hubo en la zona en su momento, dedicados a los dos santos ahora reunidos en este, y que fueron destruidos durante el reinado de José Bonaparte para ensanchar la vecina Plaza de Oriente y convertirla en algo parecido a lo que conocemos hoy en día. La iglesia está presidida, en su altar, por una pintura de Francisco Rizi de Santiago Matamoros en plena faena. Las cruces con forma de espada que simbolizan al santo aparecen por todas partes, hasta en los reclinatorios. En un lateral, junto a una talla también de Santiago, pero esta en su versión peregrino con el sombrero, las conchas, el báculo y la calabaza, hay un cepillo para limosnas encastrado en la pared con un cartel en el que se lee, bien grande, ‘Peregrinos’, y con el que se pueden realizar ofrendas al apóstol. La ruta jacobea madrileña no podía empezar en otro lugar.

Interior de la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, en la Plaza de Santiago de Madrid. / Alba Vigaray

“El camino de Madrid fue fruto, en realidad, de la promoción realizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago que hay en Madrid”, cuenta Solana. Fue ya en este siglo cuando sus miembros empezaron a darle vuelo. Pero más allá de esa ruta, la iglesia de Santiago es la institución más veterana en Madrid en la entrega de las credenciales para realizar cualquiera de los caminos de Santiago que hay en España. En esas cartillas es donde luego se irán poniendo los sellos que acreditan que se han hecho las diferentes etapas. Y siendo Madrid, además de una metrópolis, un punto de llegada para peregrinos de todo el mundo que aterrizan en Barajas, el flujo es muy grande: reparten unas 15.000 al año. Con la particularidad de que, a diferencia de otras entidades acreditadoras, aquí se hace “sobre el principio de la presencialidad. Solamente se otorga a los peregrinos que vienen en persona a buscarla”. Si después se elige la ruta madrileña, se podrá ir sellando en diferentes lugares, a un ritmo de al menos dos sellos por jornada o etapa. ¿Dónde se puede sellar? “Durante el peregrinaje uno tiene que parar a beber y comer, ¿verdad? Pues generalmente en esos lugares los puedes encontrar”, dice Solana sin precisar mucho más.

El camino de un hombre

La otra ruta espiritual que parte de la plaza de Santiago, el Camino de Uclés, tiene una historia que solo en algunos aspectos se parece a la del camino madrileño. Une la capital con el Monasterio de Uclés, ubicado en esta localidad del noroeste de la provincia de Cuenca. También es un camino muy reciente. Pero lo que en un primer momento más llama la atención de esta ruta es que su rescate del olvido es fruto del esfuerzo de un hombre que, desde que la descubrió, se empeñó en darle entidad y en promocionarla, hasta el punto de ir personalmente a colocar muchos de los mojones que fijan su recorrido, de pagarlos con su dinero y de pintarlos de blanco y rojo con sus propias manos y la ayuda de su mujer.

Manuel Rossi es un peregrino curtido que ha realizado rutas por diferentes países europeos. Vecino de Rivas Vaciamadrid, en 2010 sufrió una dolencia grave en el páncreas. Cuando salió del hospital, recuerda, “me dije: ‘bueno, por si acaso es el último camino, me voy hasta Caravaca a pedir para curarme’". Caravaca de la Cruz (Murcia) es una de las cinco ciudades santas del cristianismo y lugar de peregrinaje por albergar una reliquia, una astilla de la cruz en la que se dice que se crucificó a Cristo. Pero lo importante le sucedió a Rossi en el camino. “Al pasar por Horcajo de Santiago [Cuenca] paré a sellar la credencial y el cura, don Julián, me tuvo en su casa dos horas contándome la historia de Uclés, todo lo que significaba el monasterio de Santiago Apóstol”. De allí salió convertido en otra persona: un hombre con un propósito.

Manuel Rossi, con algunas de las señalizaciones colocadas en el Camino de Uclés. / Manuel Rossi

La historia que Rossi descubrió entonces la relata él ahora porque se la sabe de memoria. En 1174, los reyes de Castilla, Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, entregaron el castillo de Uclés al Maestre de los Caballeros de la Orden de Santiago para proteger a los peregrinos que marchaban a Santiago y expulsar a los musulmanes. Ese castillo fue remodelado a lo largo de los siglos, y en 1529 se inició la construcción del actual monasterio, completando el conjunto en el que se asentaba la orden militar y religiosa. Para Manuel Rossi, se trata del "segundo templo más importantes de España dedicado al apóstol”. Esa conexión con Santiago y la circulación de peregrinos y caballeros en dirección a la ciudad compostelana son el origen remoto del camino.

La ruta hacia Uclés desde Madrid parte de la iglesia de Santiago, pasa por delante de la puerta del mismo santo en el Palacio Real y, en la catedral de la Almudena, obliga a pasar también por debajo de la escultura de Santiago que hay en una esquina de su cúpula, y que mira hacia Uclés precisamente. Después baja, atravesando el Puente de Segovia, hacia Madrid Río. Ahí, bordeando el río Manzanares primero y después los valles del Jarama o del Tajuña, avanza hacia el sureste hasta introducirse en la Alcarria conquense. Rivas, Arganda del Rey, Morata de Tajuña o Estremera son algunas de las localidades que atraviesa. "Se camina mucho por vegas, por zonas de regadío y de huerta. En Perales de Tajuña pasas por las cuevas neolíticas, en Tielmes por la cripta de los santos niños Justo y Pastor... cada pueblo va aportando un valor añadido al camino", dice un Rossi capaz de detallar la ruta kilómetro a kilómetro.

El camino lo 'inauguraron' en 2011 con un grupo de peregrinos en el que ya había un alemán y un cubano. El año pasado, fueron 5.260 (tiene la cifra en la cabeza) los registrados de diferentes países que hicieron el Camino de Uclés, que tiene un total de 144 kilómetros divididos en seis etapas. Dice Rossi que es un camino cómodo, familiar, donde el 70% del recorrido se puede hacer con silla de ruedas o carrito de bebé.

Pequeño empresario de la construcción en su día, al que le afectó la crisis del ladrillo, calcula que lleva gastados de su bolsillo unos 22.000 euros en el camino. Imprimiendo credenciales, poniendo mojones, plantando buzones a lo largo de la ruta donde el peregrino encuentra los sellos pero también vendas, agua oxigenada o betadine para los pies maltrechos. "No me gusta el fútbol, no me gustan los toros... mi afición son los caminos", se justifica. También ha conseguido algunas ayudas públicas. Pero las instituciones se meten poco. Todo, de las credenciales a la promoción, lo coordina la Asociación de Amigos del Camino de Uclés, que él dirige. Lo que le tiene un poco mosqueado es que, ahora, el monasterio que es el destino final de la ruta ya no es lo que era. "Lo lleva una fundación que hace eventos, bodas, conciertos de flamenco y cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la religión o con la peregrinación".

El Camino de Uclés y su ramal del de Santiago han convertido a Madrid en un punto de peregrinación que la mayoría de madrileños desconoce. Sin embargo, la cosa avanza. Una novedad notable que destaca Antón Pombo ha sido la apertura, hace unos meses, del primer albergue de peregrinos en la ciudad. En realidad es el segundo, porque hace años hubo uno regentado por un aficionado de origen coreano. Pero el nuevo, que ocupa una parte del Convento de las Comendadoras de Santiago, en la zona de Conde Duque, tiene otro empaque. Dispone de 40 plazas para pernoctar y también de un Centro Internacional del Peregrino para ayudar a quienes usan la ciudad como puerta de entrada a los caminos españoles. Madrid, ciudad omnívora, también quería credenciales en el terreno de los caminos espirituales, y poco a poco, sin que se note demasiado, está completando los sellos.