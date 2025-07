Ayuso cierra otro curso de guerra con Sánchez y la sombra de los tribunales sobre su pareja

Con la celebración el pasado miércoles del último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano, el tono y el ritmo políticos deceleran en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, despeja su agenda hasta mediados de agosto, cuando regresa para la tradicional misa solemne de la Virgen de la Paloma. En el calendario, no obstante, ya hay dos fechas marcadas en rojo, las del 11 y 12 de septiembre en que se celebrará el Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno, el conocido como Debate sobre el Estado de la Región.

La cita marcará la deriva del nuevo curso. El que ahora se ha cerrado ha supuesto una nueva escalada en el enfrentamiento entre las administraciones regional y central que opaca la gestión de los asuntos meramente autonómicos mientras en los tribunales avanzan dos asuntos con indudable coste político para Ayuso, el que afecta a su pareja, Alberto González Amador, y la investigación de la gestión de las residencias en la primera ola de la pandemia.

La dirigente madrileña ha hecho de la confrontación con Sánchez su principal activo político. Lo hizo marca con ese "Me gusta la fruta" con que disfrazó el "hijo de puta" que enunció de manera privada en la tribuna del Congreso de los Diputados después de que el presidente del Gobierno se refiriera a un asunto de corrupción relacionado con su familia archivado, y este año no ha hecho sino elevar el pulso. Ayuso, con la munición que le dan la debikidad parlamentaria del Gobierno y las investigaciones en torno a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ya se refiere directamente a Sánchez como un "tirano" y el reciente acuerdo de la comisión bilateral Estado-Generalitat para poner las bases de un futuro acuerdo de financiación singular para Cataluña le ha servido para dictaminar que Sánchez firma "la sentencia de muerte de España".

Más allá de exabruptos dialécticos está la voladura de puentes institucionales, materializada este año en el Dos de Mayo. Hace dos años se llegó al incidente con el ministro de Justicia Félix Bolaños, al que una responsable de protocolo impidió subir a la tribuna. Este la Comunidad de Madrid ha zanjado el asunto decidiendo no invitar, por primera vez, a ningún miembro del Ejecutivo a los actos del día de la fiesta regional. Por supuesto, tampoco al delegado del Gobierno, Francisco Martín, con quien la ruptura es total.

Ayuso volvió a tensar las costuras de la institucionalidad cuando se salió de la Conferencia de Presidentes de Barcelona el pasado 6 de junio durante las intervenciones, en euskera y catalán, respectivamente, de Imanol Pradales y Salvador Illa, respectivamente. Pero antes y después que ella, los consejeros madrileños han liderado este año plantes en las conferencias sectoriales que el Gobierno mantiene con las comunidades autónomas, desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera a las de Justicia o Infancia.

Al mismo tiempo, se intensifica la presentación de recursos en los tribunales contra decisiones del Gobierno. Este año la Comunidad de Madrid ha llevado ante el Tribunal Constitucional la incoación del expediente de declaración de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, como lugar de memoria democrática y el real decreto que reforma la Ley de Extranjería para habilitar la reubicación de menores migrantes no acompañados desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria. También ha acudido al Tribunal Supremo contra la Ley de Eficiencia de la Justicia y a la Audiencia Nacional en relación con el acuerdo para la quita de deuda de las autonomías. Adicionalmente, también litigará cuando se sustancien, se ha anunciado, contra la reforma que endurece los criterios para establecer universidades privadas o contra la financiación singular de Cataluña.

Los sobresaltos, desde los tribunales

Ayuso ha cincelado ese perfil antiSánchez también en sus viajes de este año a Londres o a EEUU, donde hace solo unas semanas acusó al Gobierno de actuar "como pollo sin cabeza". Con una holgada mayoría absoluta en la Asamblea, los principales sobresaltos para Ayuso durante el curso han venido desde los tribunales. El más significado, en relación con su pareja, Alberto González Amador. La jueza que ha instruido el caso ya ha propuesto el procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental. La fiscalía pide para él tres años y nueve meses de cárcel por esos dos delitos mientras se le investiga también por administración desleal y corrupción en los negocios en su trato con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales contratistas con la Comunidad de Madrid.

Desde el entorno de Ayuso se trata de encapsular el asunto refiriéndose a González Amador como un "ciudadano particular", señalando que los presuntos delitos que se investigan nada tienen que ver con la gestión de la Comunidad de Madrid y haciendo pasar a la presidenta madrileña como víctima de una operación de Estado. Las encuestas no parecen mostrar desgaste, pero a nadie en Sol escapa que pretender mantener el cortafuegos con González Amador en el banquillo será costoso.

A ello se añade la otra gran sombra que se cierne sobre la presidenta madrileña, la gestión en las residencias de mayores durante la pandemia. El gobierno madrileño siempre se ha escudado en el archivo de una sesentena de causas en los tribunales por los presuntos protocolos de no derivación hospitalaria, los conocidos como "protocolos de la vergüenza". Pero esta primavera, por primera vez, un juzgado llamó a declarar como imputados, no como testigos, a dos ex altos cargos, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y un asesor, Antonio Burgueño. La investigación judicial sigue abierta.

Rebaja fiscal

En materia de gestión, entretanto, Ayuso vuelve a presumir de rebajas fiscales. La Asamblea aprobó en junio la ampliación del 25% al 50% de la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que estima el ejecutivo regional que beneficiará a unos 14.000 contribuyentes. También puede anotarse la primera ampliación de la red de Metro en una década con la extensión de la Línea 3 hasta El Casar y su conexión con MetroSur, si bien no pudo inaugurarla con pompa tras una polémica con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre quién la ha financiado.

Asimismo, se ha completado la compra de Velintonia, la residencia del poeta Vicente Aleixandre, para establecer allí una futura casa museo que sirva de celebración de la Generación del 27 y, en general de toda la cultura de la Edad de Plata. Y se ha comenzado a apuntalar un nuevo modelo educativo que pretende consolidar la jornada partida en los colegios, limitar el uso de dispositivos digitales y retrasar dos años la incorporación de los alumnos al instituto. Además, se han dado los primeros tanteos en la elaboración de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), con el trasfondo de la financiación, la autonomía universitaria y la posición de universidades públicas y privadas en el sistema. Parte de la comunidad universitaria, los rectores y el Gobierno central ya han adelantado su oposición en lo que será una de las batallas en la región a partir de septiembre.