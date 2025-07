Qué hacer en Madrid esta semana: terror teatral en el Alcázar, ciencia ilustrada en el museo, Natalia Lafourcade en el Real...

Los amantes del dub tiene una cita el próximo jueves en la Sala Villanos con uno de los grandes pioneros del género: el gran Scientist. Nacido en Kingston y discípulo del mítico ingeniero y productor King Tubby, Hopeton Overton Brown -su nombre real- comenzó a revolucionar el dancehall a sus tempranos 16, cocinando a los platos las mezclas más hipnóticas que ha conocido el sonido jamaicano y transformando el reggae en verdaderos paisajes sonoros, inaugurando una estética propia que marcaría la era dorada del dub. Discos como Scientist Rids the World of the Evil Curse of the Vampires (1981) o sus célebres duelos con Prince Jammy lo consolidaron como una figura esencial en la historia de la música electrónica. Ahora, para alegría de la escena grooving capitalina, el científico sonoro llega a Madrid a los 65 años para desplegar su laboratorio en una noche donde no faltarán los bajos envolventes y los delays infinitos. Un viaje sónico a la par que una clase magistral de mezcla en vivo.