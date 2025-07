La UC3M lanza el primer grado en Sostenibilidad urbana: tres años, en inglés y con estancias obligatorias en Europa

Inteligencia artificial, Creatividad digital, Ingeniería ambiental... El curso 2025-2026 viene con unas cuantas novedades en varias universidades españolas que, por primera vez, ofertan grados que serían impensables hace solo unos años. Uno de ellos es el de Sostenibilidad urbana de la Universidad Carlos III de Madrid, una titulación oficial impartida íntegramente en inglés y cuya nota de corte, de momento, se mantiene en un 9,920 sobre 14.

El grado está diseñado por la alianza Young Universities for the Future of Europe (YUFE), a la que pertenece la UC3M. Por eso, su duración es de tres años y no de cuatro, como explica el vicedecano. Se hizo así para adaptarlo a la mayoría de universidades europeas.

Son 180 créditos que se pueden estudiar en las facultades de Getafe (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales) y de Leganés (donde se imparten las Ingenierías), pero también en el resto de las diez universidades que participan en esta unión.

"El alumnado realiza un mínimo de dos cuatrimestres y un máximo de tres en el resto de universidades", explica Rodríguez. Esto implica que alguien pueda realizar unos meses en la Universidad de Bremen (Alemania), otros en la de Maastricht (Países Bajos) y más en la de Essex (Reino Unido).

Itinerario adaptable

Otra particularidad que tiene este grado es que se puede se puede adaptar el itinerario de aprendizaje según los intereses del alumnado. Mientras que durante el primer año se cubre las habilidades esenciales en la universidad de origen. En el segundo y tercero, se personalizan los estudios a través de las especialidades.

"Este grado es muy transversal. Hay asignaturas de Ingeniería, de Economía, de Comunicación, Humanidades...", prosigue el vicedecano. En la Carlos III, durante el primer curso se ofrecen asignaturas como Geografía cultural, Alfabetización digital o Introducción a los estudios de medios de comunicación. En el segundo cuatrimestre, el alumnado elige dos minor en las universidades extranjeras, una especie de paquetes de asignaturas diseñados con "temáticas específicas" que están relacionadas con cuestiones de sostenibilidad en entornos urbanos y rurales.

El grado también da acceso directo a másteres especializados. Sobre las salidas, Juan Pablo Rodríguez reconoce que esta carrera no tiene un camino tan definido como lo pueden tener un grado de Ingeniería informática o de Derecho.

Una de las salidas que apunta es la consultoría o entidades financieras, ya que muchas entidades financieras requieren expertos en sostenibilidad. "Impregna de alguna todos los ámbitos. En el mundo bancario, por ejemplo, hay mucha financiación ligada a temas de sostenibilidad", expone.

También apunta a que en la Administración Pública cada vez se piden más informes sobre sostenibilidad o impacto ambiental. Además, indica que no es un grado cerrado: conforme el mundo vaya cambiando y, por tanto, las necesidades, todas las universidades que forman esta alianza pueden ir modificando los contenidos para que los egresados salgan lo más preparados posible para confrontarlas.