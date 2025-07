Transportes se ofrece a llevar el Cercanías a Navalcarnero si la Comunidad aporta la documentación y cede lo ya construido

Se reaviva la batalla política en torno a una infraestructura que afecta a medio millón de madrileños. La semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó la localidad de Navalcarnero y se reunió con su alcalde, el socialista José Luis Adell, para abordar la prolongación de la línea C5 de Cercanías desde Móstoles, un proyecto que llegó a iniciar la Comunidad de Madrid pero quedó inconcluso. Hoy ambos han comparecido en la sede del Ministerio. Transportes se hará cargo de la obra, ha dicho Puente..., si la Comunidad de Madrid colabora.

"El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está dispuesto a asumir la construcción de lo que falta de esa línea porque entendemos que es beneficioso para el conjunto de un entorno que supera el medio millón de personas, y para ello necesitamos la colaboración de la Comunidad de Madrid", ha anunciado Puente.

Transportes no exigirá a la Comunidad de Madrid financiación. "Ni un céntimo de euro", ha asegurado el ministro. Pero sí "una colaboración muy sencilla" que el propio Puente ha reclamado por carta remitida a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicita toda la información y documentación relativa al proyecto para poder realizar el preceptivo informe de viabilidad al que obliga la normativa.

Una vez elaborado ese informe, que en Transportes creen tendrá resultado positivo, se procedería a la ejecución del proyecto, momento en que se volvería a solicitar la colaboración de la Comunidad a través de la cesión de la parte de la infraestructura ya ejecutada. Tras la firma de un protocolo enter la Administración General del Estado y la Comunidad, el gobierno regional de, entonces, Esperanza Aguirre inició las obras en 2009, pero estas quedaron paralizadas un año después sin que haya sido retomado desde entonces.

Inicialmente, con un presupuesto de 369 millones de euros, iban a ser 15 kilómetros de longitud con siete estaciones, de las que se llegaron a iniciar dos. Puente ha asegurado hoy que si finalmente se acometen las obras se han estudiado dos posibles trazados, si bien no ha querido desvelar detalles de inversión o posibles recorridos en tanto en cuanto la Comunidad de Madrid no aporte la información requerida y se pueda realizar el informe de viabilidad.

El ministro, no obstante, se ha mostrado pesimista respecto a la voluntad de colaboración del gobierno madrileño. "Sin esas dos colaboraciones no será posible que llevemos a cabo la finalización de la construcción", ha insistido. "Ya ven que es sencillo, pero también les digo que no tengo mucha confianza en que la vayamos a obtener. Ojalá me equivoque". Se refiere el ministro a pronunciamientos previos desde la Comunidad de Madrid llamando al ministerio de lo que entienden ahora es competencia estatal.

"El ministerio", ha dicho hoy Puente, "no tiene ninguna responsabilidad. Es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía la que y la que la dejó abandonada y no la han retomado después de 15 años que han transcurrido". Su departamento, ha incidido, no tiene ninguna obligación y si se ofrece a completar la obra es por "sentido de la responsabilidad" y "compromiso con la ciudadanía y con la movilidad sostenible". "Ojalá me equivoque, en mi pronóstico y la Comunidad de Madrid por una vez se preste a colaborar con el ministerio".

No lo ha puesto fácil, no obstante. Además de recordar que en los trabajos sin concluir se llegaron a invertir hasta 170 millones de euros, ha apuntado a que tras la operación no estaba el interés público sino "la especulación", algo, ha señalado, que "tiene mucho que ver con las señas de identidad del Partido Popular". Aquello, ha apuntado, acabó en ruina y corrupción, "un ingrediente casi ineludible cada vez que el puchero lo guisa el Partido Popular".

Por ello ha reclamado la cesión de la infraestructura. "Lo que estamos haciendo es quitarle un muerto a la Comunidad de Madrid y resolver un problema a la ciudadanía. Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es proporcionar la información, cedernos una infraestructura, dejar que solucionemos el problema y no estorbar", ha zanjado.

A su lado, el alcalde de Navalcarnero ha procurado mostrase más optimista en relación con lo que considera la solución a "una injusticia histórica" con la localidad y su comarca. Cuando se aprobó el proyecto, ha recordado, su municipio tenía 21.000 habitantes, hoy son 36.000. En toda la zona que se beneficiaría de esta ampliación, municipios como Arroyomolinos, El Álamo o Sevilla la Nueva, entre otros, se ha alcanzado, ha repetido, el medio millón de habitantes

"El ministerio se ha implicado, el Ayuntamiento lleva implicado desde el principio y solicitamos la implicación de la Comunidad de Madrid, que ya ha hecho gala de sus ofrecimientos por activa y por pasiva", ha insistido Adell. "Lo más importante de nuestra labor política es que seamos capaces de servir a los ciudadanos a los que representamos, y para servirlos tenemos necesidad muchas veces, como en este caso, de cooperar".