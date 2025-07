Reabre en Madrid un monumento histórico de la ciudad: el mejor plan para este puente de Santiago

Madrid reestrena nuevo monumento. La capital no andaba escasa de ellos: el Real Monasterio de El Escorial, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, el Parque de El Retiro, la Plaza Mayor, el Templo de Debod... La lista es extensa, y más que lo va a ser desde esta misma semana. Y es que esta misma semana se abre al público un conjunto escultórico que recuerda, y mucho, a otro internacionalmente famoso.

La ciudad destaca por contar entre sus calles con varias réplicas de monumentos de todo el mundo: una Estatua de la Libertad, una diosa Cibeles, un particular World Trade Center con la Torre de Cristal, fragmentos del Muro de Berlín... Puede presumir, incluso, de un parque entero dedicado a este tipo de 'copias', como es el Parque Europa. Pero a los madrileños les faltaba algo de Italia en su callejero. Bueno, en realidad no les faltaba, el problema es que no podrían disfrutarlo. Hablamos de una fuente caída en el olvido hace décadas y que solo ahora, gracias al esfuerzo y la reivindicación de los colectivos vecinales, vuelve a pertenecer a todos.

La Fuente de Lozoya, abierta al público

Por fin, la Fuente del Lozoya, más conocida como 'La Fontana di Trevi madrileña', abandona el olvido. Desde hace años, el conjunto escultórico ubicado en el número 49 de Bravo Murillo se encontraba medio oculto tras una valla. Ahora, gracias a la intervención del Canal de Isabel II, se ha retirado vuelve a lucir en su máximo esplendor. Por la noche, además, iluminará Madrid con un nuevo juego de luces.

Fue inaugurada en 1858 por la reina Isabel II, siendo el primer punto al que llegó agua procedente del río Lozoya. El ingeniero encargado de su construcción, Juan de Ribera Piferre, se inspiró en la famosísima fuente romana para su diseño. El conjunto está compuesto por tres figuras alegóricas: en el centro encontramos al río Lozoya, volcando agua desde un cántaro. Este se encuentra escoltado por dos esculturas que representan la Agricultura y la Industria. La fuente está rematada por una gran corona, mientras que el agua cae a un pilón de hasta diez metros de diámetro. Fue una iniciativa clave en el siglo XIX en el proceso de modernización de la red hidráulica de Madrid.

La presión vecinal, procedente de asociaciones como Corazón Verde Chamberí o Parque Sí, comenzó en el año 2018 y ha sido crucial para poner en valor este patrimonio histórico de la urbe. No obstante, estos mismos vecinos esperan que esto solo sea "el comienzo de un proyecto más ambicioso y respetuoso con el valor cultural, ambiental y patrimonial del Canal".