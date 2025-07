Este miércoles, día más caluroso de la semana en Madrid: se avecina un cambio

Madrid vuelve a ser un horno, aunque por poco tiempo. Este miércoles, tal y como ocurriese en la jornada de ayer, el calor volverá a ser intenso en la capital a mediodía, con unos treinta y cuatro grados centígrados que sumirán a los vecinos en un sofoco considerable. No será el mejor día para pasar la tarde por el centro de la ciudad. La jornada será más propicia para acudir a un parque, al 'oasis climático' del Círculo de Bellas Artes o para recurrir al aire acondicionado de los centros comerciales. No obstante, el aviso amarillo se mantiene inactivo, tras considerar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que no existe un riesgo grave para la salud.

En cualquier caso, hay motivos para que los madrileños se muestren optimistas. De hecho, probablemente el tiempo en la capital sea más propicio en los próximos días que el que vivirán en la costa aquellos que ya hayan iniciado sus vacaciones. Los más de treinta húmedos grados que se ciernen sobre la costa mediterránea este fin de semana poco tendrán que ver con el cambio inminente que se avecina en Madrid.

Este jueves vuelve el fresco a la capital

A partir de esta próxima noche, el descenso de temperaturas será importante en la urbe. Esta misma madrugada, los termómetros descenderán hasta los diecisiete grados, mientras que las máximas este jueves no llegarán a superar los treinta en ningún momento de la jornada. El viernes el mercurio bajará aún más, hasta los quince, manteniéndose los mismos valores máximos.

El calor regresará de forma puntual el domingo, aunque el inicio de la semana que viene está previsto que vuelva a ser moderado. Así pues, por el momento el verano no se ceba con Madrid. Para los más agoreros, estos solo puede significar una cosa: que las calles de la capital arderán en agosto.