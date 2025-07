De Italia a Madrid: el 'sexilio' LGTBIQ+ que huye de la represión en busca de igualdad

Madrid se ha consolidado como una de las capitales europeas más seguras y libres para la comunidad LGTBIQ+, un refugio para quienes sufren discriminación en sus países de origen. Cada año, cientos de personas —especialmente procedentes de América Latina e Italia— eligen vivir en Madrid para poder expresar su identidad sin miedo. Este fenómeno creciente se conoce como sexilio, un tipo de migración motivada por la orientación sexual o identidad de género.

La capital española destaca por su legislación avanzada, su tejido asociativo y su compromiso institucional con los derechos LGTBIQ+. Un contraste significativo con países como Italia, donde las políticas conservadoras del gobierno actual —liderado por el partido Fratelli d'Italia— han generado un clima de creciente hostilidad hacia la diversidad sexual.

El impacto político en Italia y la migración LGTBIQ+ a Madrid

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido criticada por sus declaraciones contra "los lobbies LGTBI" y la "ideología de género", posturas que han alarmado a activistas y ciudadanos italianos. Estas políticas han provocado una sensación de inseguridad y falta de respaldo institucional entre muchas personas LGTBIQ+, algunas de las cuales han decidido emigrar a ciudades más inclusivas como Madrid.

Es el caso de Dale Zaccaria, activista y periodista italiana que llegó a Madrid hace dos años: “Madrid es la capital europea de los derechos LGTBIQ+. Aquí podemos vivir sin miedo a la discriminación. En Italia, fui amenazada por ser una mujer lesbiana".

Dale explica que, en su opinión, la situación en Italia se ha deteriorado desde la llegada del actual gobierno. Su percepción está respaldada por el informe Rainbow Map 2025 de ILGA-Europe, que sitúa a Italia entre los países europeos con menor protección legal para personas LGTBIQ+.

Madrid, ciudad visible y libre para el colectivo LGTBIQ+

Comparando Madrid con Roma, Zaccaria destaca la diferencia abismal en visibilidad y seguridad: “En Roma no es común ver a parejas gais de la mano. Existe miedo. En cambio, Madrid ofrece paz, libertad y un entorno donde puedes ser tú mismo.”

Dale Zaccaria, activista italiana LGTBIQ+ y escritora, en Madrid. / Marco Siviero (Efe)

Este sentimiento lo comparte también Erik Zanon, secretario del círculo Sandro Pertini del Partido Democrático italiano en Madrid. Llegó en 2018 con el objetivo de promover políticas inclusivas desde la capital española: "En Italia me siento más vulnerable. No existe una ley contra la homotransfobia y los derechos no son iguales para todos".

Derechos LGTBIQ+ en España vs. Italia

Las diferencias legales entre España e Italia son claras:

En España, el matrimonio igualitario existe desde 2005 y se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Además, existen leyes específicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como servicios públicos de protección.

En Italia, la unión civil para parejas del mismo sexo fue legalizada recién en 2016, pero no es equivalente al matrimonio. La adopción solo es posible en casos muy limitados, y siempre depende de la interpretación judicial.

Madrid, además, es sede del Orgullo LGTBIQ+ más grande de Europa, lo que refuerza su papel como epicentro de visibilidad para el colectivo. Zanon concluye: "España fue uno de los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Hoy, sigue siendo una referencia global en políticas LGTBIQ+. En Madrid te sientes protegido, libre, respetado".