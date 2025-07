Soledad Murillo se despide de Cibeles: "Me preocupa que nos perdamos el respeto"

El Pleno de Cibeles de este martes, el último del curso antes del parón estival, ha arrancado con un paréntesis de calma y emoción en el habitual fragor de los debates. La ya exedil del Grupo Municipal Socialista, Soledad Murillo, que esta mañana entrega su acta como concejala, se ha subido al atril del hemiciclo para despedirse de compañeros y rivales con un breve y sentido discurso.

En su intervención, Murillo ha destacado el "auténtico privilegio" que ha sido para ella "haber compartido el Ayuntamiento" y "haberlo conocido por dentro, conocer todas las estructuras que hacen posible que este Ayuntamiento sea el primero del país". "Estoy muy orgullosa, muy orgullosa", ha afirmado una Murillo que durante su etapa en la política municipal madrileña ha "aprendido y padecido". "Si algo tenía claro", ha apuntado la exconcelaja del PSOE-M, es que "yo era un cargo electo" y que "quería, sobre todo, servir de utilidad pública".

Por eso, "aunque no me corresponde, voy a hacerles un ruego", ha apuntado Murillo. "Me preocupa especialmente que nos perdamos el respeto", ha comenzado diciendo, para añadir a continuación que "si nosotros entramos en las heridas y buscamos debajo de las piedras, el populismo gana y no nos lo merecemos en absoluto".

"En ningún caso nos merecemos eso", ha subrayado, antes de pasar a "agradecer a todas las personas con las que me he reunido, a la red de violencia de género, a las trabajadoras de ayuda a domicilio", así como "a las personas que me quieren, me llevo el respeto de muchísimas personas que me han llamado y las que no me han llamado, también seguro que me lo llevo. También el alcalde está aquí, en la pantalla".

Proyecto de investigación

Soledad Murillo deja el Pleno de Cibeles para incorporarse a un proyecto de investigación puesto en marcha por varias universidades públicas. Murillo se incorporó a la lista de Reyes Maroto en los últimos comicios municipales. Referencia en el feminismo, Murillo había sido secretaria general de Políticas de Igualdad entre 2004 y 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero, y secretaria de Estado de Igualdad, entre 2018 y 2020, bajo la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Desde el Grupo Municipal Socialista queremos agradecer a Soledad su trabajo, compromiso y entrega en estos años de intensa labor municipal, así como su defensa constante de una ciudad más igualitaria, más feminista, justa y con políticas públicas centradas en el bienestar común", expresaba su partido en un comunicado la semana pasada. En la misma nota confirmaban que la sustituirá Meritxell Tizón, secretaria General del PSOE en el distrito de Fuencarral-El Pardo y vecina de Montecarmelo, donde ha sido portavoz de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo.