El Ayuntamiento de Madrid rechaza reprobar a Carla Toscano por sus palabras contra el colectivo LGTBI

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este martes reprobar públicamente a la concejala de Vox Carla Toscano por sus palabras contra el colectivo LGTBI durante la anterior sesión plenaria. "El adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia", afirmó la edil de la formación encabezada por Javier Ortega Smith durante el anterior Pleno municipal, hace poco menos de un mes.

Con la oposición de Vox dada por descontada, ha sido el voto en contra del PP el que ha tumbado la proposición presentada por la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto. Tras presentar una enmienda pidiendo cambiar el término 'reprobar' por 'rechazar', que ha sido descartada por los socialistas, los populares han terminado pidiendo el voto por puntos y haciéndolo solo a favor del segundo apartado.

De esta manera, tanto la propuesta de reprobar a Toscano como la de instar al presidente del Pleno, Borja Fanjul, a aplicar el reglamento de la cámara para "garantizar que no sean proferidos discursos de odio ni ataques a la dignidad de las personas LGTBIQ+ durante las sesiones plenarias", han sido rechazadas. Sí ha salido adelante el punto relativo a instar a todos los miembros del hemiciclo a "defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación".

"Libertad de expresión"

Durante su intervención, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha afirmado que, si bien tanto el Gobierno local como su partido estará siempre "del lado de los derechos humanos, la propuesta del PSOE "llega tarde" para condenar las declaraciones de Toscano. "El primer rechazo vino de este Gobierno y del PP", ha asegurado el titular del Área..

"Si les importara de verdad lo que dijo la señora Toscano, aceptarían la enmienda, porque que de esa manera nosotros la votaríamos", ha reprochado Fernández, para quien el no de los socialistas es una "nueva demostración de que lo único que les interesa es generar crispación y polarización".

Ahondando en la cuestión, Fernández ha argumentado que querían diferenciar "actitudes violentas" como las del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en el pleno --que llevaron a su reprobación-- de las "palabras que juegan en la libertad de expresión". Dicho lo cual, ha querido dejar claro que "nosotros rechazamos públicamente esas declaraciones", y subrayar que "yo lucharé hasta mi último esfuerzo y mi partido para que no se vuelvan a producir y que no haya gente que piense como usted, señora Toscano, se lo digo claramente".

Toscano rechaza al "tribunal"

Cuando le ha llegado el turno de tomar la palabra, Toscano, ataviada con una camiseta en la que se podía leer 'Free Speech' (libertad de expresión en inglés), ha asegurado que no acepta la autoridad del "tribunal" de Cibeles. “Este Pleno se constituye en un tribunal formado por el Partido Popular, Más Madrid y PSOE. Pues bien, no reconozco la autoridad de este tribunal para juzgarme”, ha comenzado, antes de asegurar que “si pensaban que hoy iba a venir yo de acusada, se equivocan, porque la que viene a acusar soy yo”.

Emulando el 'J´accuse' de Émile Zola, la edil de Vox ha cargado contra los demás grupos políticos acusándoles de "convertir España en una dictadura moral", de "no trabajar para los ciudadanos sino para los 'lobbies'", acabar con "los pilares de la democracia", atacar "el matrimonio y la familia natural" o de "utilizar el sufrimiento de las personas homosexuales y transexuales para el propio beneficio".

"Yo les acuso de sexualizar a nuestros hijos y exponerles a ideologías y a personas que no quieren su bien, sino romperles", ha apostillado a continuación Toscano. En este punto ha afirmado que ella no va a callar porque lo que la mueve "no es el odio" sino la "defensa de la verdad, de la justicia y de la vida".