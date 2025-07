Martes caluroso en Madrid: los termómetros suben antes de un nuevo descenso

Julio vuelve a hacerse notar en Madrid. Tras unos días más típicos de finales de mayo que de pleno verano, los termómetros escalarán este martes hasta los treinta y cuatro grados, trayendo el calor de vuelta a la capital. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no ha visto necesario activar la alerta amarilla en la región, aunque no se descarta que en las próximas horas pudiera ocurrir.

El peor día de la semana, no obstante, llegará mañana, con temperaturas máximas que alcanzarán los treinta y cinco grados y unas mínimas que no bajarán de veinte la próxima madrugada. La ciudad volverá a ser un horno durante unas horas, pero los vecinos de la urbe no deben caer en el desánimo, ya que, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas, se avecina un cambio importante para los próximos días.

El buen tiempo vuelve el jueves a Madrid

A partir del miércoles, la situación cambia radicalmente en Madrid. Los treinta y cinco grados de máxima del miércoles descenderán hasta los treinta el jueves, viernes y sábado. Las mínimas también caen drásticamente, posicionándose hasta los quince grados en los momentos más fríos de la madrugada.

Sin embargo, será el anticipo de una ola de calor de lo más exigente. La próxima semana comenzará con treinta y ocho grados centígrados, un valor que hacía prácticamente dos semanas que no se registraba en la capital. El índice ultravioleta máximo volverá a situarse también en nivel 10, dando buena cuenta de la peligrosidad de los rayos del sol para nuestra piel.