Félix López Rey, el activista irredento: "Otra sociedad es posible, pero hay que luchar por ella"

Es el segundo adiós de Félix López Rey a la política municipal madrileña, tras la retirada la primera retirada de 1999, pero esta vez apunta a ser la definitiva. Con 77 años y más de medio siglo de activismo político y vecinal a sus espaldas, "el cuerpo me pide ser dueño de mi tiempo", resume al ser preguntado por los motivos de esta nueva despedida. "No puedo pasar por un sitio, ver una injusticia y mirar para otro lado, pero sí quiero poder disponer del tiempo que hasta ahora no he tenido", explica el todavía edil de Más Madrid. "Tengo cuatro nietos y no quiero perderme el cumpleaños de alguno de ellos por tener un Pleno, como me ha pasado tantas veces con mis hijos", cuenta, antes de dejar claro que, pase lo que pase "la pelea no la dejaré nunca".

Desde las chabolas de Orcasitas hasta el salón de plenos de Cibeles, la de Félix López Rey es la historia de un hombre que nunca traicionó su origen. Nacido en Polán, Toledo, en 1948, llegó con su familia al sur de Madrid cuando aún sobre el polvo y bajo los tejados de uralita se hacinaban las familias pobres que emigraban a la capital - en aquel entonces la ciudad sumaba un total de 32.734 chabolas y casas bajas-. Allí, entre calles sin asfaltar y casas sin agua corriente, López Rey interiorizó el valor que adquiere la dignidad cuando es el único patrimonio que se tiene.

En los años setenta se convirtió en uno de los rostros visibles del incipiente movimiento vecinal madrileño, todavía fuertemente reprimido por el franquismo, fundando la Asociación de Vecinos de Orcasitas y siendo uno de los motores iniciales de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid). "La asociación nace en mi chabola", expone, "la hacemos en en el 70 y, a partir de ahí, pues ya mi vida ha sido una vida de reivindicaciones constantes" que le han traído "alguna que otra alegría, pero, sobre todo, muchos sinsabores".

Ya en 1976, protagonizó la primera lucha emblemática de su vida, conocida la 'Guerra del Pan', cuando miles de personas, hartas de conformarse con las migajas, salieron a exigir justicia por unas barras de pan que pesaban menos de lo que debían. Es una de las "cosas más importantes" en las que ha participado en su vida, pero ni de lejos la única. Se muestra muy "satisfecho" también de otros hitos como "haber peleado para que todas las calles de mi barrio tuvieran agua y alcantarillado en su día", de que "el tren de Cercanías que pasa por Orcasitas vaya soterrado", o de que "exista el parque de Pradolongo", el primero considerado 'democrático' por haber sido diseñado siguiendo los designios de los vecinos.

Toda esta lucha a pie de calle no tardó en encontrar eco en la política institucional. En 1987 accedió al Ayuntamiento de Madrid como concejal de Izquierda Unida, llevando al pleno la voz de los barrios olvidados. Durante más de una década tejió políticas públicas desde la experiencia real: viviendas dignas, escuelas, centros de salud, la retirada del amianto o la dignificación de la vida de quienes crecieron entre droga y abandono.

Vecinos de Orcasitas en los años 70, cuando el poblado se transformó en barrio. / Asociación de Vecinos de Orcasitas

Por encima de todas esas luchas y todos esos logros, López Rey destaca uno que engloba y da sentido a los demás: la transformación de Orcasitas de un poblado chabolista del llamado 'cinturón negro' de Madrid en un barrio obrero hecho a sí mismo. "Que levantáramos con nuestras manos nuestras maquetas y que la gente eligiera el tipo de vivienda que iba a tener es algo que no se ha hecho nunca en la historia", presume. "Somos el único barrio de pobres con una calefacción de ricos", apunta en alusión a la central térmica Meseta de Orcasitas, gestionada por los propios vecinos y que caldea más de 2.000 hogares; "el primer barrio en el que se soterraron los cables de alta tensión" o el "primero de España en hacer esa gran operación de desamiantado".

Tras un periodo fuera de las instituciones, en 2019 regresó a Cibeles de la mano de Manuela Carmena, ya septuagenario, con su inseparable carpeta bajo el brazo y el mismo fervor de siempre. De ambas incursiones en la política, guarda mucho mejor recuerdo de la primera. "Yo vine al Ayuntamiento de Madrid a protestar, pero he tenido una relación cordial con los otros tres alcaldes", explica, "hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero una relación cordialísima con todos". Sin embargo, "para mí este alcalde es un hooligan", critica sobre José Luis Martínez-Almeida, el actual primer edil de la capital. "Se comporta como un forofo del fútbol que dice algunas cosas aunque no las piense", abunda en la cuestión, "y yo no olvidaré nunca cómo me calumnio en un Pleno", añade en referencia a cuando el regidor popular le acusó públicamente de haber defraudado 120.000 euros a Hacienda.

Ahora, en julio de 2025, se despide del Ayuntamiento, con emoción, pero sin una sola renuncia. Y es que deja el acta de concejal, pero no la trinchera. “Mientras tenga vida, seguiré en la lucha”, afirmó al anunciar su retirada. Le quedan, eso sí, dos espinitas clavadas. La primera, aunque podría estar en visos de solucionarse - el Consistorio ha adjudicado una parcela para este proyecto- , es no haber logrado una residencia de mayores proximidad para Orcasitas.

"Lo ideal es que cada uno termine su vida en su casa y no que se nos lleven por ahí como un cementerio de elefantes, pero de momento no ha sido posible", afirma con contrición un López Rey a quien le causa "una tristeza grandísima cuando se me despide gente que se va del barrio [...] porque ya una residencia en Madrid no está al alcance de la gente obrera". Misma frustración le provoca no haber conseguido que el Metro llegue a su barrio. "El Ayuntamiento aprobó una proposición mía para instar a la Comunidad de Madrid a llevar el Metro a Orcasitas", señala, "pero estoy convencido de que esa petición se ha quedado en un cajón y ni siquiera se han dignado a pedírselo" al Gobierno regional.

Dos pequeñas manchas que no empañan un expediente a la altura de muy pocas otras figuras. Su legado, todavía vivo, es también un libro: Orcasitas. Memorias vinculantes de un barrio, donde la historia personal y la colectiva se entrelazan como los brazos de quienes levantaron un barrio con más coraje que medios. Para poner su granito de arena y que las generaciones actuales puedan conocer asomarse a ese pasado del que proceden, Lopez Rey va a ofrecerlo libre de derechos. "Nos vamos a reunir con el que lo escribió, con Javier Leralta, para liberar los derechos y colgarlo en abierto", avanza.

Y es que "otra sociedad es posible", afirma con absoluta convicción. Pero para ello "hay que luchar" y sobre, todo, hacerlo unidos. "Siempre digo lo mismo, tienes que ser del AMPA del colegio al que vayan tus hijos, del sindicato del lugar donde trabajes y de la asociación de vecinos del barrio en el que vivas", reflexiona López Rey. "Esa es la manera, hay que combatir la injusticia, pero solo no se va a ninguna parte, es necesario juntarse y y organizarse", reflexiona este vecino y activista irredento que ha hecho de Orcasitas hogar, ejemplo y bandera.