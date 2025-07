Los mil ojos de Ambite, el monumento que se levantó en un pueblo de Madrid cuando el hombre pisó la Luna: "Sientes que te miran"

Te observan, te miran. Algunos impasibles, sin expresión. Otros, en cambio, invadidos por las emociones, te juzgan. Te atrapan, definitivamente. En Ambite, el último pueblo al sureste de Las Vegas del Tajuña antes de llegar a la provincia de Guadalajara, se encuentra el Monumento a los Ojos. “Es obra de Federico Díaz Falcón, que estaba muy obsesionado con el futuro. Nació en 1900 y era el hijo del entonces alcalde de Ambite”, explica Yolanda Ángel, primera teniente alcaldesa en la localidad. La edificación se inauguró el 21 de junio de 1969, el mismo día que el hombre pisó la Luna por primera vez: “Quería dejar huella de alguna forma. Además era muy religioso y, durante la presentación, el cura párroco de la época, don Jesús Orozco, congregó a los vecinos y bendijo esta obra de arte”. Cientos de ojos, algunos acompañados de misteriosos mensajes, decoran las paredes de este extraño enclave. “En ellos no solo se encuentran las miradas de personajes religiosos, mitológicos e históricos, sino también de gente que en ese momento estaba despuntando en el mundo del arte y para él era interesante”, añade. Desde Cleopatra y Charles Chaplin a Antonio Machado o Neil Amstrong.

Federico Díaz Falcón nació en 1900 y era el hijo del alcalde de Ambite. / DAVID RAW

Federico Díaz Falcón, nacido en Ambite, fue uno de los primeros españoles en pisar el Círculo Polar Ártico. / DAVID RAW

El monumento, “fascinante” a ojos de vecinos y visitantes, es el tesoro de un pueblo prácticamente escondido en la Alcarria que recuerda con cariño a Federico Díaz Falcón. “Pertenecía a una familia más que acomodada, lo que le permitió ser un pionero aventurero. Fue uno de los primeros españoles en pisar el Círculo Polar Ártico. Hay quien dice que incluso fue el primero, pero no hay constancia. Era muy creativo y se movía en los círculos intelectuales no sólo de Madrid, sino de Europa. Amigo de Camilo José Cela y otros escritores de la época, nunca logró el renombre del resto. Aprendió a hablar seis idiomas, fue deportista de riesgo y campeón de barra castellana, un deporte similar al lanzamiento de jabalina en aquella época. También esquiaba y escalaba, dos aficiones propias de la gente adinerada entonces”, relata Yolanda. Las habladurías y murmullos en el pueblo, sin embargo, hablan también de un carácter misógino y elitista: “En sus libros se intuía, pero nunca hubo un desprecio explícito hacia la mujer. No se le conoce una pareja y siempre se habló de una supuesta homosexualidad escondida detrás de esa manera de expresarse. A fin de cuentas, él no estaba fuera del pensamiento común de los españoles de la época”.

Restaurado en 2020

Pese a contar con una iglesia y un palacio del siglo XVII, el Monumento a los Ojos se ha convertido, con los años, en la obsesión de todo el mundo. Locales, vecinos y turistas. “Es algo excéntrico y a los ambiteños les gusta porque no hay nada igual en el mundo. Hubo una temporada en la que su popularidad se disparó por los amantes del misterio, ya que el monumento está rodeado por olmos y cipreses, árboles típicos de los cementerios. Ahora hay una carretera, pero antes estaba en mitad de la nada. Podías sentarte allí y esperar que pasase cualquier cosa. Lo han estudiado varias veces, pero nunca ha habido episodios sobrenaturales ni encuentros paranormales. Es cosa del enclave, de los ojos, que te miran”, asegura la teniente de alcaldesa. Los viajes de Díaz Falcón por el Mediterráneo y las Baleares le inspiraron para construir una colección de monumentos similares. Sin embargo, la ambición no fue suficiente y el de Ambite es el único que se hizo realidad: “Quiso hacer uno dedicado a los novios, otro al veraneante en Alicante, otro a la paella en Sueca, otro al clima en Dénia y otro a la ciudad del silencio en Portonovo… El único que consiguió levantar fue el de su pueblo y, además, en unos terrenos de su propiedad”.

El azulejo que referencia su propio libro, 'Mirando al año 2000'. / DAVID RAW

Rafael García Bodas y Miguel Gimeno fueron los azulejistas que hicieron realidad los diseños de Federico Díaz Falcón para el Monumento a los Ojos. / DAVID RAW

Durante los 10 años posteriores a su cimentación, que encargó al albañil Ángel López Fernández, Federico contó con los azulejistas Rafael García Bodas y Miguel Gimeno, de Talavera de la Reina y Manises, respectivamente. “Siempre se ha hablado de Rafael, el mejor artesano de Toledo que, por ser más conocido, realizaba los dibujos más complejos, colocados en la mitad izquierda. Mientras, Miguel se encargaba de los diseños más sencillos, emplazados a la derecha. Todo lo que ellos dos hacían salía de la cabeza de Falcón, que era quien pensaba, dibujaba y proponía las ideas”, sostiene. Un genio que sólo pudo disfrutar 10 años de su creación, pues murió en 1979. Tras su marcha, el Monumento a los Ojos sufrió vandalismo y los azulejos comenzaron a desprenderse de la pared: “Siendo algo tan representativo para el pueblo, el Ayuntamiento de Ambite procedió a restaurarlo hace cinco años, cuando se añadieron algunas representaciones nuevas en homenaje a su creador. Lo mismo te encuentras a Bob Esponja”. El consistorio fotografió y elaboró un listado de los azulejos con el fin de hacer un seguimiento detallado para mantenerlo en las mejores condiciones posibles.

Una mirada futurista

Es difícil encontrar alguno que destaque por encima del resto. Sin embargo, algunas creaciones son capaces de atrapar al espectador a la primera. En la parte delantera del arco central se encuentra el Caballero de Ambite. “En algunos sitios dicen que era un monje o templario. La leyenda cuenta que él volvía al pueblo en una noche de tormenta galopando sobre su caballo. Justo antes de caer por un abismo, se encomendó al cielo, que en ese momento se iluminó con un gran rayo, y pudo salvar su vida. El caballo frenó con tal fuerza que la huella quedó impresa en el suelo. A modo de agradecimiento, trajo de Jerusalén un trozo de la cruz de Cristo que, a día de hoy, se custodia aquí y es el motivo principal de las fiestas patronales”, narra. Justo detrás, en la pared opuesta, otro azulejo llama la atención del espectador. En él aparece Rafael García Bodas, el artesano manchego a quien Federico quiso homenajear. Si bien no hay nada escrito sobre su relación, Yolanda sabe que el madrileño fue a Toledo y preguntó por el mejor azulejista de la época: “Imagino que, tras una década haciendo realidad sus ideas, hubo una férrea amistad entre ellos”.

El azulejo que representa al Caballero de Ambite, la leyenda que a día de hoy da nombre a las fiestas patronales del municipio. / DAVID RAW

El azulejo dedicado a Rafael García Bodas, el azulejista de Talavera de la Reina que plasmó en pintura las ideas de Federico. / DAVID RAW

Entre la multitud, destaca un azulejo que menciona su libro ‘Mirando al año 2000’: “Pretendía congregar los ojos del pasado y presente para mirar hacia el futuro”. Otros mensajes como “Bienvenidos a Ojoslandia: gracias por visitarnos”, en el que se refiere a su propio pueblo, han acaparado la curiosidad de los visitantes que se desplazan hasta el monumento: “En muchos casos, los ojos tienen un atributo atípico e inquietante. Él llevaba la creatividad al extremo más loco, que es parte de su atractivo”. En la década de los 70, cuando el artista compartió su obra con el mundo, los vecinos hablaban de una “excentricidad”. Si bien mandó construir esta arcada con “mucho entusiasmo”, sus otras inquietudes hicieron que fuera perdiendo interés poco a poco. Tras su muerte, sus títulos se revalorizaron y, con ellos, el Monumento a los Ojos: “Hay editoriales que venden libros que él mismo firmó a los vecinos por más de 125 euros. Era todo un personaje y, en cualquier otro país, una persona así tendría una biografía oficial o una serie en Netflix. Qué vamos a esperar de un país que no sabe dónde están Lope de Vega o Cervantes y que desconoce el paradero de Cristóbal Colón. No hemos sido generosos con nuestro patrimonio artístico”.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Ambite trabaja en la creación de un paseo que vaya desde el centro del pueblo hasta la edificación de Falcón, ya que hasta ahora, el acceso se caracteriza por su complejidad. “Viene a verlo gente de todas partes y la mayoría lo hace en coche. Al estar tan retirado del municipio, mucha gente se queda en la carretera y no se acerca al casco antiguo. Una localidad que, más de un siglo después de su nacimiento, sigue recordando a su vecino más célebre: “Federico nació 100 años antes de lo que debería. Miraba constantemente al futuro y veía todas las películas vanguardistas de la época. Le hubiera encantado poder ver los avances tecnológicos y científicos. Esos ojos representan su manera de mirar a la posteridad. Cuando llegas al monumento no tiene gracia, pero si te acercas, captas el sentir que él tenía dentro y su necesidad de compartirlo”. Falcón fue, en definitiva, un visionario encandilado por una realidad que nunca llegó a ver con sus propios ojos. Sin embargo y a través de su obra, se encargó de dejar plasmadas todas las miradas que una vez habitaron en él y que, a día de hoy, siguen despertando la misma inquietud que entonces.