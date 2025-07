El mensaje machista de Chicharito, exjugador del Real Madrid, a las mujeres: "Están erradicando la masculinidad"

Hace ya años que Javier 'Chicharito' Hernández dejó de estar en la primera plana del fútbol mundial. Nada queda ya de aquellos años brillantes en Manchester, Madrid o Leverkusen, donde su olfato goleador le llevó a posicionarse como un atacante a tener en cuenta en Europa. Pero ese mismo fútbol que lo llevó a tocar el cielo hace ya mucho tiempo que le abandonó. Actualmente, se encuentra semirretirado en el club mexicano C.D. Guadalajara. Esta falta de focos y atención tal vez sea lo que lo ha empujado a dedicar buena parte de su tiempo a otros menesteres, como la Kings League o las redes sociales.

Desde su perfil de Instagram comparte desde hace días vídeos irónicos en los que habla, principalmente, sobre relaciones de pareja. Estos habían tenido cierta aceptación entre los usuarios, hasta que hace dos días el futbolista decidió publicar un vídeo mansplaining de más de un minuto en el que se dirigía concretamente a las mujeres del mundo.

"Mujeres, están fracasando"

Chicharito culpa en el vídeo a las mujeres de "no complementar" al hombre, sino "competir" con él. Además, las responsabiliza de sacar una suerte de 'peor versión' de ellos mismos.

"Mujeres, están fracasando. Están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando... Sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres", explica el exjugador merengue.

No contento con esta sarta de eslóganes machistas, Chicharito añade lo siguiente a su speech. "No le tengan miedo a ser mujeres. A permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes", sostiene

Sara Sálamo responde: "Si te dijera yo..."

Sara Sálamo, pareja del que fuese compañero de Chicarito en el Real Madrid Isco Alarcón, ha respondido también en redes a los comentarios del mexicano. "Si te dijera yo lo que deberías cuidar tú... Entiendo que la FIFA ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza", ha publicado la influencer.