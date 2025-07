Ni ensalada ni patatas fritas: este es el nuevo 'snack' de Disney para amenizar las largas colas de espera

Pocos lo recuerdan, pero los Doritos nacieron dentro del universo Disney. En los años 60, en el restaurante Casa de Fritos en Anaheim, los cocineros comenzaron a freír tortillas sobrantes en lugar de tirarlas. Aquel experimento culinario fue tan exitoso que Frito-Lay decidió comercializarlos en masa, y así nacía un ícono global del snack. Ahora, el círculo se cierra. Pero no como un guiño nostálgico, sino como una reinvención: "Doritos vuelve a casa, evolucionado en formato, propósito y sabor", sostiene Lucas Sala Bufill, director de marketing de tentempiés en PepsiCo Francia.

Mientras esperas en la cola, algo cruje: estos nachos se convierten en los nuevos aliados del menú de Frontierland, de Eurodisney. En Disneyland París, hasta el más mínimo detalle cuenta una historia. Esta vez, la historia se come y está crujiente. A medio camino entre un snack y un plato, sin tenedor ni cubiertos, estos totopos han llegado al parque para quedarse. Su única misión es ser el acompañamiento estrella de los platos en Overland Trail Café, en el corazón de Frontierland. Sí, has leído bien: ni ensalada, ni patatas fritas. Ahora, los triángulos crujientes que nacieron hace más de seis décadas entre las cocinas de Disneyland California regresan a su origen, no como aperitivo de bolsa, sino como parte de una propuesta gastronómica pensada para disfrutar, incluso mientras haces cola para una atracción.

Doritos en Disneyland. / EPE

Snack con historia: comer en movimiento, sin perder la magia

El objetivo es claro: ofrecer una opción sabrosa y práctica para comer con las manos mientras esperas tu turno en Big Thunder Mountain —la atracción justo en frente del único rincón del parque temático que rinde homenaje al lejano oeste— o simplemente paseas por el parque. "Sin tenedor, sin bandejas incómodas y sin necesidad de detener la aventura", añade el chef ejecutivo y creador de este aperitivo. "Estamos justo entre una comida y un snack", explica el responsable de innovación alimentaria del grupo. "La idea es ofrecer algo compartible, sabroso y pensado para el ritmo de vida del parque. No se trata de comer rápido, sino de comer bien… sin parar la magia", añade.

Tres recetas, una tierra: sabores inspirados en el viejo oeste

Para esta nueva etapa, Disneyland París y PepsiCo han trabajado mano a mano con los chefs del Atelier des Chefs, el equipo creativo de Disney y los Imagineers. El resultado es una composición de tres recetas que no solo alimentan, sino que narran y que están envueltas en un "envase triangular inspirado en la forma del propio nacho", sostiene el chef.

Doritos en Disneyland. / EPE

En este sentido, los Doritos utilizados no llevan sabor añadido: son la versión clásica, natural, a diferencia de los sabrosos con sabor a queso que están marcados por un tinte de color rojo. Lo más interesante de esta propuesta no es solo lo que ofrece actualmente, sino lo que promete: recetas estacionales, sabores que cambian con Halloween, Navidad o el estreno de una nueva serie Disney. Es, en palabras del equipo culinario, una apuesta viva, un menú con un coste de entre nueve y diez euros, que respira al ritmo del parque con tres opciones pensadas para todos los gustos:

Doritos con cheddar fundido, clásico, irresistible: salsa sabor cheddar, tomate, cebolla, cilantro y guacamole.

Versión vegana con chile dulce y maíz caramelizado, un homenaje al guiso vaquero: chili vegano, topping vegetal rallado, cebolla morada encurtida y maíz dulce.

Opción con carne y salsa de piquillo, para quienes buscan algo más contundente: salsa de carne, cheddar y piquillo, cebolla crujiente, tomate, cilantro y un toque de chipotle ahumado.

Este es el nuevo 'snack' de Disney para amenizar las largas colas de espera. / EPE

Y por ahora, solo se pueden encontrar en un punto exclusivo: Overland Trail Café, junto a Casa de Coco y Silver Spur Steakhouse, en pleno Frontierland. Una ubicación pensada para maridar la comida con el entorno, y para que el aroma de las tortillas de maíz frita recién servidas te acompañe en la cola. Con este giro creativo, Disneyland París no solo revaloriza uno de los snacks mexicanos más icónicos del mundo, sino que reinventa la forma en que comemos dentro de los parques temáticos. Ya no se trata de sentarse a comer: ahora puedes picar algo delicioso sin perderte la siguiente atracción. Incluso, ese crujiente también se puede sentir dentro de la hamburguesa de color verde en homenaje a Yoda, el personaje ficticio del universo de Star Wars.