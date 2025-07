Ayuso y oposición se enzarzan por el uso privado de un chalé de la Comunidad en Rascafría

Con la corrupción en el centro de la refriega entre los dos grandes partidos, la estancia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid en la localidad de Rascafría hace dos fines de semana difícilmente iba a zanjarse en un día. El asunto se conoció el pasado viernes. Según adelantó El País, Ayuso utilizó una propiedad adquirida por la Comunidad en 2023 por 4,3 millones de euros para pasar el fin de semana. "Entra dentro de la total normalidad", transmitieron en ese momento fuentes de la presidencia madrileña. "Es un uso correcto, austero y sin utilizar recursos materiales ni humanos de la Comunidad de Madrid".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes su reciente estancia en un chalé propiedad de la Comunidad en Rascafría, donde estuvo "dos días" y llevándose "un tupper de casa", y ha enmarcado las críticas de la oposición en un "ataque personal" propio de "una dictadura comunista".

"Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán", ha dicho Díaz Ayuso a los medios en la que ha sido su primera reacción a este asunto desde que se diera a conocer el pasado viernes.

La presidenta ha comparecido junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien ha explicado que la finca de 453 hectáreas donde se ubica el chalé fue adquirida por 4,3 millones por la Comunidad de Madrid por su "alto valor ecológico".

Díaz Ayuso ha denunciado que "se han vertido todo tipo de mentiras" sobre ese chalé y que es "una exageración que no tiene nombre" el pretender "equiparar" su visita de un fin de semana con "toda la trama de corrupción" que rodea al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si me fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno de un puente", ha subrayado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que la izquierda quiere "acabar" con ella "en lo personal" y "desprestigiarla" de "manera chavista".

Y ha abundado: "Me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes: ¿puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Y me pago mi casa".

Díaz Ayuso ha alegado asimismo que la Presidencia de la Comunidad tiene "su sueldo congelado desde hace quince años" y que, a su vez, la Presidencia del Gobierno ha usado "cuatro palacios durante siete años, con todos los séquitos y sin ninguna transparencia", pues "no se sabe nunca quién va, quién acude y qué se negocia".

Una finca de "alto valor ecológico"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien ha comparecido junto a Díaz Ayuso, ha explicado que la finca de 453 hectáreas fue adquirida por 4,3 millones de euros por la Comunidad de Madrid por su "alto valor ecológico" y porque "se dio la circunstancia" de que se puso a la venta.

Novillo ha recalcado que, además del chalé, la propiedad incluye una ermita del siglo XII que llevaba unos 70 años cerrada y que se ha rehabilitado y abierto a los vecinos de Rascafría.

También hay una antigua serrería, llamada 'Casa de la Madera', que será rehabilitada para usarse como sede comarcal de los Agentes Forestales de la Comunidad.

La finca cuenta asimismo con otras instalaciones que están siendo utilizadas por personal del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

En cuanto al chalé, Novillo ha explicado que, "dado que no tiene ningún otro uso adecuado", se ha usado ocasionalmente como centro de trabajo del Consejo de Gobierno y, en particular, de la consejería que él dirige, a la que está adscrita la propiedad.

Ha esgrimido que puede usarse para la "pernocta" de miembros del Gobierno que puedan necesitarlo por estar "de guardia" o por las condiciones de "seguridad e intimidad" que ofrece.

Novillo ha señalado, por último, que estará "encantado" de enseñar la finca a quien lo pida, como ya ha hecho la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Óscar López acusa a Ayuso de “no pagarse ni su residencia habitual ni la de vacaciones"

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha censurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya hecho uso personal del chalé oficial del Gobierno regional en la Sierra de Guadarrama, afeando que “no se paga ni su residencia habitual ni la de vacaciones, ninguna de las dos”.

Así se ha manifestado López en una entrevista en RNE, en referencia al uso particular que hizo el pasado fin de semana la presidencia de un chalé oficial del Gobierno regional de la Sierra de Guadarrama.

López ha abundado que Ayuso “tendrá que dar explicaciones de por qué se compró, para qué y cuál es su uso”, porque “se ha llenado la boca de criticar el uso que hacen otros” políticos de algunos bienes y “ahora resulta que Ayuso no se paga ni la residencia habitual ni la de vacaciones”.

“Sería bueno un ejercicio de transparencia, que sepamos todos cómo ha sido”, ha abundado el también ministro para la Transformación Digital, señalando que la dirigente puede que ya esté viviendo en Madrid “beneficiándose del lucro de un delito”, porque “su pareja está siendo juzgada por un delito, que no vaya a ser que eso haya servido para financiar la casa donde ella reside”.

Por otro lado, López ha afeado que Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, porque la región se ha convertido “en un cenagal, epicentro del peor debate político, donde el nivel es verdaderamente deprimente”.

El secretario general socialista ha apuntado que lleva siete meses al frente del PSOE y desde entonces, ha defendido, han lanzado diferentes propuestas porque “intentan con todas sus fuerzas elevar el nivel”.

Sin embargo, ha concluido López, Ayuso ha emprendido una política “que se basa en atacar al presidente mañana, tarde y noche, diciendo poco menos que el presidente es un dictador” para, con ello, “evitar hablar de residencias, de por qué se recorta en sanidad o de la vivienda”.

“El truco es hablar todos los días de otra cosa para no dar cuenta de su gestión”, ha zanjado.