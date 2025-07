El Atlético de Madrid se pone en marcha: vuelta a los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael

El Atlético de Madrid comienza este lunes la temporada 2025/26. Lo hará en Los Ángeles de San Rafael, lugar de culto para el conjunto rojiblanco, que, como cada pretemporada, elige el municipio segoviano para iniciar la puesta a punto. Mismo sitio de siempre, pero caras nuevas. Aún resta mes y medio para la finalización del mercado de fichajes y los atléticos ya han incorporado a Álex Baena, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso y Thiago Almada. Y se espera la llegada, también salidas, de más futbolistas a las filas del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone. El técnico argentino afronta su decimocuarta temporada a los mandos de la nave rojiblanca, que se pondrá en marcha esta misma tarde a partir de las 18:30 horas, unas horas después de haber realizado el reconocimiento médico a todos los integrantes de la plantilla durante la mañana del lunes.

Caras nuevas en el Atlético

Los rojiblancos jugarán su primer partido oficial de la temporada el próximo 17 de agosto en el campo del RCD Espanyol. Entre tanto, el club está de enhorabuena. El Atlético de Madrid ha alcanzado los 60.905 socios abonados, la cifra más alta de la historia del club. El 98% de los que estuvieron durante la temporada pasada han renovado su condición de socio. No habrá muchas caras nuevas en la grada, al contrario de lo que sucederá en el césped del Metropolitano. El equipo rojiblanco ya ha anunciado la contratación de cuatro nuevos futbolistas. Álex Baena, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso y Thiago Almada se incorporan esta temporada al club rojiblanco. Por contextualizar, la temporada pasada, a estas alturas de año, aún no se habían realizado fichajes. Todavía podrían llegar más refuerzos para Simeone. Se busca una pieza más en el ataque y, al menos, dos más en la zona defensiva, tanto en el lateral como en el centro de la zaga.

El centrocampista procedente del Villarreal es la cara visible de los rojiblancos, hasta el momento, en este mercado de fichajes. Baena llega para ser un hombre importante en el esquema de Simeone. Con la presencia del jugador español se asegura trabajo y competitividad, dos elementos imprescindibles para el técnico argentino. Pero también supone la llegada del jugador que más ocasiones de gol genera de las cinco grandes ligas. Ruggeri, procedente de la Atalanta, llega para ocupar la posición de lateral izquierdo, que tan señalada se ha mostrado durante la pasada temporada. Además, el italiano puede ocupar la posición de central en caso de necesidad.

El Atlético también puede afirmar que ha hecho los deberes en la búsqueda de su nuevo '5'. Desde la marcha de Rodri Hernández, el equipo rojiblanco había perdido el rumbo en el centro del campo. El estadounidense Johnny Cardoso desembarca en el Atlético para ser un hombre importante, junto a Pablo Barrios. El último en llegar ha sido el futbolista argentino. Thiago Almada, procedente de Botafogo, es un nuevo perfil en la platilla de Simeone. Se trata de un mediapunta, con tendencia a caer por el costado izquierdo, con buen pie y calidad en la circulación de balón. Su presencia puede ser necesaria en contextos de partidos extremadamente cerrados, en los que el Atlético disponga del balón durante gran parte del encuentro.

Al mismo tiempo que se trabajan las incorporaciones, también se ha abierto la rampa de salida en el Atlético de Madrid. Cinco futbolistas han dejado el club en las últimas semanas: Azpilicueta, Witsel, Reinildo, Riquelme y Correa. Se espera que más futbolistas puedan abandonar el barco dirigido por Simeone en los próximos días. En el aire queda la continuidad de Rodrigo De Paul, que no acudirá a la concentración de pretemporada, al igual que Saúl Ñíguez, y parece estar cerca de fichar por el Inter de Miami para unirse a Leo Messi. También puede tener los días contados Nahuel Molina. El lateral argentino no ha conseguido asentarse en el once inicial y podría dejar el club de forma inminente.

El Atlético de Madrid inicia este lunes la pretemporada. / Atlético de Madrid.

Una pretemporada a la vieja usanza

El Mundial de Clubes ha condicionado la temporada de los equipos participantes. El Atlético de Madrid, de forma obligada, no realizará su habitual gira norteamericana de pretemporada. En cambio, los rojiblancos realizarán una pretemporada propia de épocas pasadas. Hasta el sábado, se ejercitarán en Los Ángeles de San Rafael, con jornadas de doble sesión (entrenamientos de mañana y tarde). Allí coincidirán con el Atlético Madrileño de Fernando Torres, que se concentró este domingo en la localidad segoviana. Muchos de los futbolistas del filial se incorporarán a las filas del primer equipo para completar las convocatorias, como ya hicieran en la cita mundialista de Estados Unidos.

Para la próxima semana, los atléticos se trasladarán a Majadahonda. El equipo se entrenará de lunes a sábado y el domingo 3 de agosto se medirá al Oporto en el primer partido de esta pretemporada. A su vez, el encuentro servirá de homenaje a Diogo Jota y su hermano André, recientemente fallecidos en un accidente de tráfico. Pese a no contar con confirmación oficial, se espera que el Atlético se mida al Rayo Vallecano tan solo tres días después del partido en Portugal, el 6 de agosto. El último encuentro de pretemporada llegaría ante el Newcastle, el sábado 9 de agosto a partir de las 17:00 horas. Después, llegará el turno de la competición liguera, momento en el que Simeone espera contar con todos los efectivos de la plantilla rojiblanca para iniciar una nueva temporada al frente del Atlético de Madrid.