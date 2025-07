Silvia Hijano, artesana del papel: "El libro es el avance tecnológico más útil, duradero y versátil de la historia"

Se considera una artesana del papel.

Soy artesana del papel y del libro. Ser artesano para mí es poner tu arte a disposición del cliente para sacarle el máximo potencial al proyecto. Hay muchos artesanos en el mundo del vídeo, de la ilustración…, aunque su herramienta sea una tableta y no una plegadera o un martillo.

¿En qué se basa su proyecto Libracos?

Es un estudio-taller donde me dedico a contar historias a través del papel. Me he especializado en libros en tres dimensiones, estilo pop up, y a través de este arte ancestral cuento historias actuales. Es decir, hacemos recorridos por el pasado. El objetivo es crear proyectos únicos que no solo llamen la atención por su contenido sino también por su forma.

Tengo entendido que su abuelo fue muy importante para que se dedicase a esto.

Mi madre y mis tíos se criaron en la casa que tenían en la parte de arriba de la imprenta en la que trabajaban mi abuelo y tres de sus hermanos. Pero fue mi bisabuelo León quien estudió ingeniería y artes industriales en Nantes como su padre y montó su propia litografía en la Plaza de los Mostenses (Madrid). Lo que poca gente sabía es que era daltónico y la que pintaba los mapas era su mujer Ana. A la que le vino muy bien conocer el oficio ya que se quedó viuda con ocho hijos menores.

¿Continuó el negocio?

No solo formó a cuatro de esos ocho hijos en el oficio, sino que llegó a tener catorce empleados. El edificio donde después vivió mi madre también lo consiguió mi bisabuela Ana con mucho esfuerzo y determinación. Avanzaron con los tiempos y se convirtieron también en linotipia y hasta imprenta offset. Mi madre siempre nos cuenta historias que tienen que ver con las máquinas, el papel; pero se quedó con la espinita de no haber continuado con la tradición familiar. Por eso y con el objetivo de aprender a coser en el bastidor de madera que trajo ya mi tatarabuelo de Nantes estudié encuadernación, sin más pretensión que la de poder cosas mis propios libros. Lo que no sabía es que estaba escribiendo las primeras páginas de Libracos.

¿Y la inclinación a contar historias?

Eso, en gran parte, es gracias a mi profesora de Literatura en el colegio, doña Fide. Una mezcla de todo esto y la observación del mundo es lo que hace este proyecto día a día.

Silvia Hijano muestra una de sus creaciones. / XAVIER AMADO

Se formó en la escuela taller del Palacio Real de Madrid.

Sí, en 2004 tuve la suerte de entrar en la escuela de encuadernación artesanal y artes del libro de Patrimonio Nacional. Una escuela-taller en la que no solo recibimos formación sino también un sueldo. Fueron unos años increíbles de aprendizaje, todo lo que sé hacer bien lo aprendí allí gracias a Violeta Alonso de Rojas. Conocer la historia del libro y toda su arquitectura de esa manera tan intensa y bonita hace que hoy me pueda enfrentar a todos los proyectos desde la raíz, no solo técnica sino también caminando por ellos como si se tratara de una línea de tiempo. El libro es el avance tecnológico más útil, duradero y versátil de la historia.

Lleva años con su propio taller, pero ¿cuándo se dio cuenta de que podía llegar a vivir de esto?

Llevo desde 2008. El objetivo de montar el taller ha sido y es, tener libertad creativa y financiera. Un espacio en el que crear y disfrutar del proceso. En los últimos años me he especializado en libros pop up y quizás este ha sido un gran punto de inflexión, porque cada vez soy más diferente, y eso hace que lleguen trabajos de todas partes del mundo.

Entiendo que intenta que cada libro tenga un encanto especial.

Cada proyecto es diferente. Hay libros que tienen un gran aporte técnico, otros más creativos, aunque todos necesitan de las dos cosas para poderse crear. En los últimos años he hecho escaparates de papel plegable en tres dimensiones para las tiendas de Londres, París o Tokio de la marca inglesa Globe Trotter, anuncios en pop up para el Gobierno Vasco, he creado junto a Loewe un libro especial que solo enviaron a clientes exclusivos con los artistas japoneses Suna Fujita o recientemente un libro-juego para una actividad de fomento de la lectura de la Comunidad de Madrid. Cada uno de ellos es un descubrimiento técnico y creativo. Lo importante siempre es que la dimensión tenga un sentido y le aporte aún más valor al proyecto. Son trabajos únicos y que siempre captan la atención del receptor, pero deben tener un sentido y un acabado perfecto dentro de que son piezas artesanas y que uno de sus potenciales valores también es la singularidad de cada pieza.

¿Cree que el papel está destinado a desaparecer como dicen algunos?

Creo que es complicado que eso suceda, los seres humanos tenemos un vínculo muy especial con el papel. Es un medio por el que podemos recibir conocimiento, darlo, viajar, expresarnos, relajarnos. Leer, escribir, pintar, construir… Entiendo que hay muchos procesos que ya hacemos de forma digital y me parece que es lo normal, pero para las cosas especiales utilizamos el papel, por eso nunca va a desaparecer.

¿Cómo le llegan los encargos y qué es lo que suelen pedirle?

Normalmente entran trabajos porque ya hice otros. Antes trabajaba mucho más con agencias, pero ahora y gracias a internet trabajo directamente con muchas empresas y marcas que me contactan directamente. Los trabajos son variados, libros únicos para producciones audiovisuales, para presentaciones especiales, escaparates, exposiciones o libros de marca. También hago todo el proceso de creación y elaboración de ingenierías para libros que se tienen que industrializar fuera por la cantidad para empresas y editoriales. He tenido también exposiciones en el Palacio de Cibeles de Madrid en Centro-Centro y en el Museo Guggenheim de Bilbao. También he realizado libros artísticos inspirándome en exposiciones como en la Casa de México o realizando alguna actividad de fomento a la lectura como el libro-juego El Madrid de los libros.

¿Siente que su trabajo es diferente y eso le hace especial?

Mi trabajo es especial no solo por lo singular de la técnica que utilizo sino también por cómo afronto cada proyecto. Lo veo siempre como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Para poder expresar a través del papel no solo hay que conocer lo que vamos a generar en el receptor sino el que lo está comunicando tiene que estar haciéndola cómodo y convencido de lo que hace. Es un trabajo en el que hay que observar mucho también al cliente y sus necesidades. Otro de los grandes aprendizajes es el contenido de los libros, en muchas ocasiones tenemos que contar muchas cosas con una forma, color, movimiento… Favorecer la fantasía sin que sea un libro infantil. Es un equilibrio constante.