Lara Moreno, escritora: "¿Cómo no vamos a hablar desde el cuerpo si sobre él recaen todas las violencias?"

Mujeres aterradas por la insistencia de un vecino solitario que solo quiere tomar un café y hablar, mujeres que respiran con ansiedad ante la inminencia del fuego o la soledad, mujeres asustadas por la idea de ser madres, mujeres aterrorizadas por la posibilidad de que el hijo muera en su cuna en mitad de la noche o se convierta en su asesino cuando crezca. Mujeres con el pelo mojado que buscan un hombre al que abrazarse en una cama en ninguna parte, mujeres que lloran en el baño mientras fuman, mujeres que escuchan a su antiguo amante preguntar cuánto tiempo dieron el pecho a sus hijos mientras observan su cuerpo desnudo. Mujeres que idealizan relaciones sexoafectivas. Mujeres que las demonizan. Mujeres que guardan en el bolsillo un papelito arrugado con un número de teléfono que tal vez un día las salve de eso que les impide respirar. Mujeres que dirán:

"Dentro de su cuerpo, la respiración gélida del miedo más antiguo".

"Nunca se acaba la noche cuando hay miedo".

"Hay miedos que solo nosotras sabemos entender".

Mujeres que pueblan Ningún amor está vivo en el recuerdo (Lumen), el regreso al relato, diecisiete años después de Cuatro veces fuego, de Lara Moreno (Sevilla, 1978), un volumen en el que recupera ocho relatos, corregidos y renovados, publicados en antologías y revistas hace años e incorpora otros siete, escritos en los últimos meses. En el primero de ellos, una mujer pregunta: "Bajo la piel, en realidad, ¿qué había?" Y a lo largo de los relatos que le siguen, las voces que narran contestarán de alguna manera a esa pregunta y (nos) dirán: el miedo, eso es lo que hay bajo la piel. “No había encontrado el miedo como denominador común, me doy cuenta ahora, pero creo que es el miedo lo que realmente vehicula todos los relatos, está en todos, y es, sobre todo, un miedo trasladado al cuerpo de la mujer”, dice la autora.

En los quince relatos de Ningún amor está vivo en el recuerdo Lara Moreno construye ese universo en torno a la violencia que supuran los vínculos y en el que conviven la incomunicación, la soledad y esa precariedad que no es solo económica, pero si hay un territorio que la autora dibuja con la precisión de una cirujana en este libro, y que ya abordó en su novela La ciudad, es el de las violencias nuevas y viejas sobre el cuerpo de las mujeres. “Sobre nuestros cuerpos pivota la economía del mundo entero, gran parte de las políticas, la mala educación. Y, además, sigue siendo el gran desconocido, un lugar desde el que parece extraño que hablemos. ¿Cómo no vamos a hablar desde el cuerpo si todo el mundo está hablando de él constantemente, si el mundo entero gira en base a nuestro cuerpo y sobre él recaen todas las violencias? ¿Desde dónde voy a hablar si somos cuerpo?”, dice la autora a este diario.

P. “Qué sería la vida sin el pánico”, dice la protagonista del relato Los lugares de donde vinieron. ¿Es un pánico no solo como lastre sino también como motor?

R. Cuando te escucho decir la palabra pánico, me voy automáticamente a un poema muy cortito que escribí cuando mi hija mayor era muy pequeñita. Tuvo problemas de salud y estuvo ingresada mucho tiempo cuando era una bebé y una de las primeras noches que me quedé con ella escribí un poema del que no me voy a acordar, pero que decía algo así como ‘no hay nadie más que tú que se quede en esta noche de hospital contigo… y con el pánico’. El pánico es un motor grandísimo y en el que siente por su vecino la mujer del último relato, No será para tanto, está resumido el que se nos va adhiriendo al cuerpo y que también tienen otras mujeres en estos relatos, un pánico innecesario en la mitad de las ocasiones que viene de inseguridades, de carencias, de dolores. Miedos que tienen que ver con una acumulación de precariedades, no solo económicas. Es el pánico a la muerte, el pánico a la enfermedad que te pone alerta todo el rato de forma innecesaria, el pánico asociado a la ansiedad, y también ese otro pánico que te hace moverte, el pánico de la adrenalina, el pánico en el que eres una superwoman o un superhombre y eres capaz de levantar un coche con las manos para que no aplaste a alguien.

P. En Ningún amor está vivo en el recuerdo no hay, creo, ni una sola relación sana, ni un solo vínculo que envidies o al que aspires

R. Después de La ciudad, que es tan terrorífica, yo decía: estos relatos me vienen genial porque son algo muchísimo más suave, más ligero, más liviano, todos los personajes están muchísimo mejor que la gente de La ciudad. Y luego me pongo a hablar con vosotras y digo bueno, vale, no lo he conseguido [risas] pero es que no soy una florecilla del campo, yo siempre he dicho que soy más Haneke.

Lara Moreno acaba de publicar el libro de relatos 'Ningún amor está vivo en el recuerdo' (Lumen). / Alba Vigaray

P. La infancia como gran presencia en muchos de sus relatos. ¿Por qué?

R. No solamente en estos relatos. Me doy cuenta de que hay niños en muchísimas de las cosas que escribo, pero es que todo está en la infancia y son personajes a los que, en nuestra vida, no miramos desde el lugar que tenemos que mirarlos y por los que decidimos absolutamente todo. Todo lo bueno y todo lo malo lo construimos encima de ellos. Hay como un equipo, gente que puede tratar con niños, gente que no. Gente que puede convivir con niños, gente que no. Gente a la que le molestan los niños, gente a la que no. Con los ancianos pasa exactamente igual. Y ahí está el tema de los cuidados y de las amenazas.

P. Hay en este libro una adolescente que martiriza a sus hermanas pequeñas con la lectura de un poema de amor, que las obliga a memorizar de forma terrorífica hasta que se lo aprendan…

R. Aprende cómo funciona el amor porque no te estás enterando de nada. Ese relato, en realidad, tiene muchísimo que ver con el título del libro, que viene de una frase del primer cuento y es una declaración de intenciones, agitar esta cosa que viene del amor romántico y esa nostalgia dañina, esa nostalgia insana, como me dijo Marta Sanz cuando leyó el libro, que también tenemos con el paso del tiempo y no solo con el amor, sino con las amistades, con la ideología, con todo, la nostalgia insana de nuestra juventud y de tantísimas cosas, incluso de aquellas en las que sabes que estaba todo mal, pero en las que tú te sentías viva.

P. Hablemos de la maternidad, quizá el mayor contenedor de miedo en este libro

R. Si pienso en la maternidad en este libro, porque he tratado la maternidad mucho más profusamente en otros, pienso en No es una rata, el relato más honesto en lo que tiene que ver con mis movidas personales. En él está algo que yo he vivido en varias ocasiones de una forma muy fuerte y muy intensa, que es el miedo a ser madre. Un miedo a ser madre colisionando y habitando el mismo lugar del deseo y la convicción de ser madre. Esto a mí me llevó a abortar con 42 años y después ser madre por segunda vez con 45 porque yo tuve una hija con 32. El miedo que tiene esta mujer hace que todo a su alrededor esté distorsionado y se instala en el rechazo y la amargura, en esa posibilidad de poder quitárselo todo del medio porque todo está recayendo sobre ti y, joder, si yo quería estar embarazada, ¿por qué ahora me siento tan jodidamente mal? Creo que es muy difícil tener deseos en absoluta libertad en esta sociedad, sobre todo en el cuerpo de la mujer. ¿Ser madre es un deseo totalmente libre, autónomo, independiente...? No, es imposible que lo sea. Pero no ser madre también está lleno de un montón de mierdas porque si no tuviera que trabajar como tengo que trabajar, si no tuviera todo el rato el miedo a envejecer y no poder estar no sé dónde, si no tuviera miedo a no tener tiempo para hacer tal y tal, si tuviera una casa de 200 metros cuadrados y viviera en una tribu… ¿Si esta sociedad no fuera tan jodidamente individualista ese no estaría tan claro? Creo que el tema de la maternidad es complicadísimo.

P. ¿En qué momento está como escritora?

R. Estoy en un momento particular porque la literatura siempre ha sido mi zona de confort pero, claro, la vida se va llenando de más cosas y siempre la tengo en un segundo plano. No he podido nunca dedicarme de verdad solo a ella, siempre he escrito en contra de todo, sacando ratos en vacaciones, en fines de semana, y a pesar de que es mi zona de confort, siempre vivo con la angustia de saber que debería estar leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. O sea, cuando termino un libro digo, pero si es que esto es lo puto mejor, es lo que mejor me sale, estar dentro de un libro es un privilegio y es donde mejor me siento. Pero después de escribir La ciudad, por cosas que no tienen que ver con la escritura de la novela ni con la literatura, sino por razones laborales, vitales o por violencias que en algún momento dan la cara pasé una época de inseguridad con lo literario que no había tenido nunca. Pensé que no lo iba a poder volver a hacer, como si hubiera perdido un superpoder. Hay gente que vive con esto todos los días, pero a mí no me había pasado nunca y ha sido curioso encontrarme con esto en mi propio territorio.

P. ¿Qué hizo con eso?

R. Intentar trabajarlo. Soy un desastre con la terapia porque voy tres sesiones y digo qué bien me han venido y no vuelvo. Hablarlo mucho, esperar que pase el tiempo, enfrentarme una y otra vez a tener que escribir un artículo. Este libro y la escritura de estos siete relatos (nuevos) me han servido muchísimo para reconciliarme con la escritura, muy poquito a poco. Los he escrito de una forma muy precaria, no estando nunca sola, con la niña colgada de la pierna, la mayor no sé qué, mi chico cuánto te falta… lo normal, pero lo he disfrutado muchísimo. Y me encantaría seguir escribiendo relatos porque es muy divertido, pero lo que tengo que hacer es meterme con la siguiente novela. Ya la tengo en mente, pero necesito muchísima documentación, me tengo que empapar de un momento histórico y de una industria concreta, tengo que estudiar. Y estoy en este momento de verlo así, en la lejanía, y preguntarme ¿vas a poder hacerlo? Y entonces digo: cuando me ponga, seguro que sí.