Sábado de pasión con Amaral

Venían de desarmar a 6.000 personas en la Alcazaba de Badajoz a golpe de intensidad y estribillo, con el motor en marcha y carburando. A estas alturas, a Juan Aguirre y Eva Amaral no se les discute ni entrega ni profesionalidad. Y aun con un largo verano por delante, su parada en Madrid se antojaba como un hito en un mar de actuaciones por toda la geografía española. La saturación de oferta musical en la capital no impidió que el antiguo Palacio de los Deportes luciera bien concurrido. Con 17.000 localidades vendidas desde hace semanas, había hambre de conocer en directo las canciones de su nuevo trabajo, Dolce Vita, y disfrutar en comunión de un arsenal de clásicos ya celebrados.

Pasan las 20:30 cuando se apagan las luces y se alza el metafórico telón. La intro visual de Dolce Vita rezuma misterio: gira un vinilo y Eva Amaral desciende unas escaleras envuelta en una vaporosa capa. Le siguen Juan Aguirre y una nutrida banda. Un río infinito proyectado al fondo marca el arranque de una velada que empieza, cómo no, con Dolce Vita. Eva hace tiempo que dejó de ser una frontwoman atípica para consolidarse en una etapa en la que disfruta de quién es y cómo es sobre un escenario. Con Eso que te vuela la cabeza demuestran que se puede componer desde la madurez sin renunciar al magnetismo: una voz privilegiada que brilla sin piruetas innecesarias.

La noche promete ser larga. Se colocan unas gafas de sol y suena Tal y como soy. Un poquito de reverb en la guitarra es toda la concesión al atrevimiento que se permite una banda de sonido prístino y pulido, tan ajustado que podría grabar en directo sin perder un matiz. Todo está tan bien en su sitio que, cuando llega la tempranera Toda la noche en la calle, se echa de menos un poco más de garra para acompañar el chorro de voz portentoso de Eva. Juan, guitarrista siempre eficaz, debería —ejem— permitirse algún desmelene. En el calor de un espectáculo entregado desfilan temas de Dolce Vita y Salto al color como Mares igual que tú y Ruido hasta que asoma una primigenia Tardes.

Y aunque, en su sentida alocución, Juan Aguirre insista en que el gran reto de la noche es sonar como en una sala pequeña, queda claro que ese tren ya pasó. Lo demuestra Eva cuando, a mitad de En el centro de un tornado, se eleva varios metros sobre el escenario haciendo flotar un vestido rojo larguísimo que es puro Dario Argento. La estética no acompaña, protagoniza.

Cuando la emoción se impone a la perfección

Con un tercio del concierto cubierto, las percusiones de Libre bajan los BPMs pero no el tronío de una voz sencillamente prodigiosa. Juan se pone ácido con Kamikaze y ahora sí, se nota la maraña eléctrica que sostiene a la voz de Eva. Quizás no era el mejor momento para hacer una pausa ni para bajar la intensidad. "Venimos a celebrar todos estos años de amor entre nosotros y vosotros", proclama Eva. Y sí, el amor está en el aire. Por eso, cuando rasguea la acústica en Moriría por vos, todo lo demás da igual.

Días de verano, con su entrada de guitarra a lo Brincos, eleva el conjunto, desatando una emotiva comunión. El público —al que, por cierto, podrían doblarle el precio de la entrada sin miedo a represalias— corea como si acabaran de romperle el corazón en el Metro. Eva apenas ha subido pulsaciones cuando se toma un respiro antes de Viernes Santo. Se agradecen incluso los solapamientos entre bases, cuerdas y percusión. Humanos, después de todo.

Del susurro al solo de guitarra autocomplaciente, y de ahí a la nota más alta posible. Seguramente nadie vio venir el precioso homenaje a Víctor Jara con Te recuerdo Amanda, que suena más necesario que nunca. Precede a una interpretación catártica de Podría haber sido yo, conectando —sin forzar— a quienes silenciaron a Jara con quienes matan indiscriminadamente hoy en Gaza. Delicado y valiente, el gesto se aprecia con respeto antes de que un haz de luz envuelva a Eva y dé paso a Resurrección y a una soberbia Como hablar.

El compromiso de tocar en directo los quince cortes de Dolce Vita se sella con Los demonios del fuego, otro medio tiempo con picos puntuales que desengrasa. Aunque se anuncia una despedida con la boca pequeña, todos saben que no es el final. Lo saben porque lo esperan.

Final apoteósico con forma de combustión lenta

Sin ti no soy nada llega envuelta en reverberación emocional y se recibe como lo que es: un bolero generacional, un standard emocional que ya es parte del ADN del pop español. Con visuales entre James Bond y Valerio Lazarov, La suerte ofrece su irregularidad como necesario talón de Aquiles. No lo entiendo, que recuerda inevitablemente a Nunca me entero de nada de Los Planetas, queda perdonada cuando llega Hacia lo salvaje. Aquí la guitarra de Juan cabalga por fin con todo su nervio, elevando una canción que se multiplica en directo.

Pantalón de campana, penumbra, humo y unos decibelios de más: suficiente para que la noche arda. Ahí están La unidad del dolor y una Revolución que coquetea con romper en Common People de Pulp, pero se queda a las puertas. Por si acaso, seguiremos esperando junto a la fuente de al lado de la carretera.

Aunque por su rictus Juan Aguirre podría estar en casa haciendo sudokus, su guitarra es el andamiaje que eleva Hasta que la música se acabe o Pájaros. Esta última se despide con un eco que realza la voz de Eva, orgánica y precisa. Qué difícil es hablar de violencia machista en una canción sin caer en lo aleccionador: Salir corriendo lo logra y emociona. Marta, Sebas, Guille y los demás se mueve entre lo previsto y lo inevitable. El universo sobre mí cae casi por eliminación, sin perder un ápice de lustre. El cierre, con Ahí estás, habla del lugar central que ocupa Dolce Vita en el presente de Amaral.

Hay pocos artistas capaces de elevar en directo su personalidad y su música por encima de etiquetas, épocas y prejuicios. Eva Amaral y Juan Aguirre se lo han ganado con mucho trabajo y ninguna tontería. Que dure. Por muchos años más. Y por muchas noches así.