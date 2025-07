Daniel Ducruet, el marido de la princesa Estefanía de Mónaco al que la prensa pilló engañándola con otra

Unas fotos picantes publicadas por la revista italiana Eva Tremila ocasionaron un escándalo de proporciones siderales en agosto de 1996. Su protagonista era Daniel Ducruet, que aparecía en ellas desnudo, en la piscina de una villa en Villefranche-sur-Mer, a 15 kilómetros del palacio de Mónaco, y manteniendo relaciones sexuales con una morena bailarina de striptease llamada Fili Houteman. Pero el principal motivo del alboroto no fue todo lo que se veía en las tórridas imágenes, que también, sino que cuando fueron tomadas el francés llevaba un año casado con la mismísima princesa Estefanía de Mónaco, a la que lógicamente le dio un soponcio al ver aquel reportaje y le costó gestionar la traición de su pareja.

Y eso que aquel no era ni de lejos el debut de la pequeña de la dinastía Grimaldi en el mundo de los desengaños amorosos. Uno de los primeros lo vivió cuando era una adolescente enamorada de Paul Belmondo, hijo del popular actor francés Jean Paul Belmondo, que fue un gran apoyo emocional durante el duelo por la muerte de su madre Grace Kelly pero nunca consiguió ser del agrado de su padre Raniero de Mónaco. Después vinieron otros como Mario Oliver, un marsellés de pasado turbio con el que llegó a convivir en una casa alquilada en Beverly Hills, o Jean Yves Lefur, un agente inmobiliario que resultó ser un cazadotes sin escrúpulos que seducía modelos.

En otoño de 1991, cuando ya empezaba a preguntarse qué había hecho ella para que le sobrevolase en todo momento la mala suerte, la rebelde princesa posó sus ojos en el atractivo mozo al que tenía por escolta personal, Daniel Ducruet. Aquel veinteañero con muchas horas de gimnasio a sus espaldas procedía del sur de Francia y tenía experiencia como culturista, pescadero y vendedor de una tienda de mascotas. Había llegado a Mónaco para trabajar como agente de policía y acabó colocándose en una compañía de seguridad que le asignó, primero, velar por el cuidado del príncipe Alberto, y luego, de su hermana Estefanía, que entonces viajaba por el mundo en calidad de estrella de la canción. A base de pasar tiempo juntos, la princesa y el escolta se enamoraron. Pero a Raniero no le hacía ninguna gracia el tipo y, de hecho, en esa época se distanció bastante de su hija, a la que incluso retiró la asignación y apartó de los actos oficiales de Mónaco. Ojo, que su recelo posiblemente estuviera justificado.

La expareja formada por Daniel Ducruet y Estefanía de Mónaco (ambos de pie), con sus hijos Camille y Louis durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010 en Singapur. / ARCHIVO

Como bien cuenta Basilio Rogado en su libro Negocios del corazón, Ducruet había conseguido uno de esos récords para el Guinness poco recomendables desde el punto de vista moral. “Daniel Ducruet fue padre de dos hijos con dos mujeres diferentes en el mismo año: en febrero de 1992, su amante, Martine Malbouvier, por la que había dejado a su mujer Sandra Nakache, con la que se había casado cuatro años antes, le dio un hijo al que Daniel acudió a ver a la clínica. En esas fechas, el guardaespaldas no solo mantenía relaciones con Estefanía, sino que la compaginaba desde octubre de 1991, que se sepa, con su amante embarazada. Pero nada fue óbice para que, en noviembre de 1992, meses después de haber sido padre con la Malbouvier, lo fuera también del primer hijo de la princesa, Luis Roberto Pablo Ducruet, que nació el 26 de ese mes”.

En el mismo ensayo, Rogado relata que, además de ser un pichabrava, Ducruet se creó fama “de tener la mano muy larga y de ser un vago y un vividor”. Peleón sí que era. Tanto es así que estuvo metido en unas cuantas trifulcas y algunas de ellas le llevaron hasta los juzgados. Una fue en 1992 por haber golpeado a un pastor que necesitó varios días de hospitalización a causa de los porrazos recibidos. Otra fue a causa de una discusión de tráfico con un médico de Niza que le había hecho un adelantamiento con su automóvil que a Ducruet no le gustó. Sin embargo, a Estefanía no parecía importarle que su chico estuviera lejos de ser un dechado de virtudes.

La pareja llegó a entrar en una cierta situación de estabilidad y en mayo de 1994 dio la bienvenida al mundo a su hija Pauline. Por lo visto, el hecho de que hubiera dos hijos bastardos en la familia real de un país confesionalmente católico y considerado conservador fue lo que empujó a Raniero a consentir la boda de la pareja, celebrada de forma civil y discreta en verano de 1995. Durante el tiempo que duró la relación, además de pasear en una moto Harley Davidson por las calles de Mónaco, y quizás para sacudirse la fama de holgazán, Ducruet dedicó algo de tiempo a trabajar.

En cierto momento se convirtió en piloto de rallies, y en otra época abrió su propia empresa de seguridad, la Watch Investigation Protection, que llegó a encargarse de la seguridad de uno de los tramos del circuito de velocidad de Montecarlo. La princesa parecía feliz al lado de un hombre al que describía como el único que le había aportado “calma, seguridad, madurez y amor”. Pero todo se fastidió el día que el francés recibió una llamada que le informaba de que le habían hecho unas fotos mientras practicaba las posturas del Kamasutra con una chica distinta a su esposa y que además se iban a publicar.

Al sentirse acorralado, Ducruet confesó su deslealtad a la princesa, con quien a partir de ese momento dejaría de mantener relaciones sexuales y compartir dormitorio. Se dice, se comenta, que ella al principio llegó a perdonarle, pero que después de una discusión en la que él le dio un guantazo tomó la decisión de romper definitivamente. “Me siento avergonzado. Yo soy el culpable. He traicionado a Estefanía y a mis hijos”, declaró el francés tras el escándalo que provocó su divorcio. Luego se demostró que aquel numerito de la piscina había partido de una trampa orquestada por la tal Fili, que se compinchó con dos fotógrafos, uno de los cuales era su novio, para conseguir unas fotos que le permitirían ganar dinero a costa de acabar con el matrimonio del francés.

Un número de 'Hola' con el escándalo Ducruet en portada. / Archivo

Ducruet demandó a todos ellos por invasión de la privacidad. Durante el juicio, esgrimió como excusa para justificar sus cuernos que el día de marras alguien puso en su bebida algún tipo de droga que le llevó a ser incapaz de resistir la tentación. “Me invadió un deseo carnal, brutal y violento que me costaba cada vez más dominar. Fue en ese momento cuando tuve unas ganas locas de poseerla”, comentaría al respecto. Al final, el Tribunal Correccional de Niza condenó a los tres acusados a penas de cárcel de entre seis meses y un año, con libertad condicional para todos ellos. “Los tres condenados deberán pagar solidariamente 75.000 francos en concepto de daños y perjuicios por atentado a la vida privada”, explicaba entonces El País, “una suma de igual cuantía por violación del derecho de imagen y 50.000 francos por perjuicio moral”.

Pese a todo lo sucedido, la princesa Estefanía siguió manteniendo con su ex una relación cordial por el bien de los hijos en común, e incluso llegó con él a un acuerdo económico que garantizaba que el interfecto no quedaría desamparado. Aunque él también se buscó las habichuelas por su cuenta. Durante los siguientes años grabó un par de discos de música pop de los que ya nadie se acuerda, escribió un libro de memorias (Carta a Estefanía) que aún se recuerda menos y compartió detalles de su vida conyugal con programas y revistas del corazón previo pago de su importe. En el plano sentimental, fue fotografiado alternando y besándose con la artista Marujita Díaz, en lo que a todas luces se notaba que era un montaje (por mucho que él le soltara a un periodista que “de Marujita me gusta todo, desde el pelo hasta los pies”).

Ya en los primeros años del nuevo milenio siguió facturando con su participación en programas de la televisión española como Desafío bajo cero, un concurso donde varios personajes populares competían por convertirse en el mejor patinador sobre hielo, o Salsa Rosa, donde le obligaron a salir al paso de los rumores que apuntaban a una reconciliación con su ex Estefanía, con la que poco antes había sido pillado en actitud cariñosa. “Nuestra relación ahora es muy buena”, aseguró. “Estamos muy cerca por los niños. Pero no es una reconciliación, es una continuidad en nuestra relación que va a mejor [...] Estefanía es el amor de mi vida”. No sabemos si ese sentimiento sería compartido, puesto que la princesa monegasca apenas ha contado nada de lo suyo.

Aunque la vox populi conoce que después de remontar anímicamente al lado de su guardaespaldas Jean Raymond, con quien en 1998 tuvo a su hija Camille, se enamoró y casó con Adans Peres, un acróbata portugués diez años más joven que ella, con el que la cosa duraría lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, que canta Sabina. Tras esta nueva separación, Estefanía fue alejándose de su versión de mujer casquivana y, tras la boda de su hermano Alberto de Mónaco con Charlene en 2011, también de la agenda oficial de la Casa Real. Desde entonces se ha dedicado a su faceta de madre y abuela y a su labor al frente de la asociación que en su día creó para ayudar a las mujeres enfermas de sida.

Recientemente, en una entrevista concedida a Point de Vue, la princesa anunció su retirada de la vida pública: "Es hora de jubilarme. Me lo merezco". Otro que tampoco se prodiga ya en los medios es Ducruet, de 60 años, que desde 2018 está casado con Kelly Marie Lancien, con la que además tiene una hija llamada Linoué. En los últimos tiempos, el francés ha coincidido varias veces con la princesa (e incluso se ha retratado con ella) en celebraciones familiares, lo que nos permite pensar que todos han podido pasar página a aquella desagradable historia que dinamitó su matrimonio.