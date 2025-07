"Que no quede en papel mojado": asociaciones celebran la reforma de los eurotaxis pero exigen vigilar su cumplimiento

Font también explica la necesidad del control de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) al no haber un Registro Único de VTC accesibles. "No sabemos cuántos están adaptadas y el reglamento lo que indica es que el día 1 de enero de 2025, uno de cada cinco debería estarlo. Tampoco existe un control de estas plataformas para saber cómo se prestan los servicios y que no tengan que ser más caros que el que percibe cualquier usuario sin discapacidad", resalta. Asegura que "el descontrol es importante". Además, expone la "necesidad de hacer una regulación de las emisoras del taxi, porque sin ella, los ayuntamientos no pueden pedir ningún tipo de información.