"El golpe de calor es una emergencia médica que puede poner en riesgo nuestra vida en pocos minutos"

Con la llegada de otra ola de calor, toda precaución es poca para protegerse de las temperaturas extremas, especialmente los colectivos más vulnerables, ya que es más probable que puedan sufrir episodios de golpes de calor que incluso resulten mortales. La doctora Karina Reinoso, médica del Servicio de Salud Laboral del Hospital Gregorio Marañón, cuenta cómo afrontar un posible golpe de calor y reconoce que la alarma surge "cuando la temperatura corporal supera los 40 ºC".

¿Qué es un golpe de calor?

Una emergencia médica que se produce porque nuestro cuerpo no regula adecuadamente la temperatura. Esto es en consecuencia de estar expuesto a altas temperaturas cuando hay un esfuerzo físico con un ambiente caluroso. Habitualmente cuando esto ocurre, la temperatura corporal aumenta por encima de los 40 ºC y como nuestro cuerpo no regula adecuadamente y no tiene un tiempo para hacerlo, pues se produce daños en órganos vitales. Por ello es una emergencia médica a la que hay que actuar rápidamente porque puede poner en riesgo nuestra vida en pocos minutos.

¿Cómo identificar si estás sufriendo un golpe de calor?

El signo principal es la temperatura alta. Pero también se puede crear una sensación como somnolencia, pérdida de la consciencia, náuseas, vómitos, cefaleas intensas y esa sensación de que se desmaya en el momento.

¿Algún otro síntoma puede acentuarlo?

Sobre todo esa exposición a un ambiente más caluroso. Como el cuerpo no puede regular esa temperatura y al aumentar tanto se produce un desbalance en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, la temperatura es lo que provoca que haya la desregulación de todos los sistemas del cuerpo y es por ello que se presentan esos síntomas, porque afecta a la parte del cerebro (somnolencia, confusión) y a la parte cardíaca, llegando a provocar un paro cardíaco respiratorio. El síntoma principal es el aumento de la temperatura brusca que no permite a nuestro cuerpo regularla.

¿Cuáles son las personas más vulnerables al golpe de calor?

Los adultos mayores, los niños y los lactantes. También personas con patologías crónicas, ya sean neurológicas, cardíacas, pulmonares u otras. También tienen mayor riesgo aquellos trabajadores que están al aire libre y los que hacen ejercicio físico en ambientes calurosos. Y los pacientes que tomen ciertos tipos de medicamento como antihipertensivos, diuréticos o algunos antidepresivos. Ellos tienen mayor riesgo de sufrir esta patología, esa alteración de calor que puede llegar a causar la muerte.

Lo importante para no sufrir un golpe de calor es no exponerse a las altas temperaturas y conocer las horas que son más críticas

¿Existen diferentes grados de afectación?

Antes del golpe de calor, está la insolación. También es una exposición al sol, pero de forma más leve, presentándose las cefaleas, el malestar general, esa sensación como de agotamiento que se tiene, pero el cuerpo no llega a una temperatura tan alta. Si que permite, que con descanso en un ambiente ventilado y frío, y con hidratación, esta sensación se revierte. El problema del golpe de calor es que no le permite a tu cuerpo casi en minutos regular esa temperatura y se produce la afectación orgánica.

Cuando uno está sufriendo un golpe del calor o se encuentra con una persona que la está padeciendo, ¿cómo se actúa ante ello?

Si la persona está consciente, lo primero es moverlo a un sitio más fresco y ventilado, además de comprobar que no tiene somnolencia, vómito ni náuseas. Se le puede ofrecer agua y ponerle paños para bajar la temperatura.

Por el contrario, si está inconsciente, es importante llamar al 112, colocarle en posición lateral para evitar que en el caso de que vomite o se bronco aspire, comprobar las constantes y vigilarle hasta que llegue la ayuda médica.

Una vez que empiezan los síntomas, ¿cómo podemos remediarlos?

Si uno siente que está un poco más cansado, agotado, con una sensación que siente que no es lo habitual que le pasa. Entonces, si estás expuesto al sol, tienes que ponerte a la sombra, hidratarte, sentarte, descansar y recuperarte. Si no lo consigues, evita exponerte otra vez a las temperaturas elevadas.

¿Qué acentúa que un golpe de calor pueda llegar a provocar la muerte?

Como no se puede regular esa temperatura alta tan rápidamente, se produce primero es la afectación neurológica. E somnolencia, ese dolor intenso de cabeza, que conlleva una disminución del nivel de conciencia. Ahí es cuando el corazón empieza a fallar, ya que necesita bombear más rápidamente para que llegue la sangre a los órganos vitales y como no lo puede hacer adecuadamente, esa taquicardia, es decir, esa frecuencia cardiaca va más rápida pero no es efectiva. No llega la parte de la circulación adecuadamente y lo que se produce es que va fallando varios órganos.

Entonces, el corazón, aunque esté más rápido, no es efectivo; la parte del cerebro, esa somnolencia que puede ocasionar también convulsiones; ese fallo de todos esos órganos es lo que provoca que puede ser letal un golpe de calor.

¿Qué se puede hacer para evitar que nos dé un golpe de calor?

Lo importante es no exponerse y conocer sobre todo las horas que son más críticas, normalmente entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Evitar en estas horas sobre todo el ejercicio físico. Que vemos habitualmente que aunque la gente lo sabe, lo hace.

En las personas mayores es importante una buena hidratación, porque aunque no tengan sed, hay que darles de beber. Porque en ellos el centro de la sed ya está alterado y no tienen esa sensación de sed. Hay que darles y ofrecerles agua para hidratarles, aunque ellos no sientan que lo necesitan. Recomendable en la parte de los trabajadores que están al aire libre, que en esta franja horaria, eviten trabajar en la medida de lo posible. Y si no es posible, que hagan turnos rotatorios.

Y si se va a trabajar, que sea con sombrilla, adecuada hidratación, llevar siempre agua, intentar andar si es que lo tienen que hacer o estar en las zonas en las que den menos el sol. Y si se siente una sensación de agotamiento o de dolor de cabeza, retirarse de la exposición al sol, sentarse en algún sitio que esté bien ventilado, que esté frío, hidratarse adecuadamente, esperar unos minutos el tiempo que sea necesario y después seguir. Eso sería la recomendación.

¿Cómo se puede distinguir si lo que ocurre es una situación de agotamiento por el calor, una insolación o un golpe de calor?

El agotamiento y la insolación tienen síntomas muy leves. Te sientes que estás más agotada y cansada, con un poco de somnolencia, pero sin llegar a tener el cuerpo a una temperatura tan alta. Te permite a ti mismo decir: "Voy a descansar, voy a sentarme, voy a quitarme de la exposición al sol, voy a beber agua y ya está".

El problema del golpe de calor, que es la parte más grave de lo que es exposición al sol, es que esa sensación de que "yo me siento que estoy un poco rara" a tener los síntomas tan graves es en minutos. Puede poner nuestra vida en riesgo en solo minutos. Son síntomas más acusados, más graves que una insolación o un agotamiento por calor.