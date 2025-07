Almeida será el pregonero de las fiestas de un pueblo de Valladolid antes de volver de su baja de paternidad

El Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) ha anunciado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, será el encargado de pronunciar, el 30 de agosto a las 21.00 horas, el pregón de las Ferias y Fiestas de San Antolín 2025.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el consistorio vallisoletano ha señalado que Almeida, quien cuenta con una "destacada trayectoria" en la gestión pública y un "firme compromiso" con el servicio a la ciudadanía, acompañará a los medinenses en este acto tan especial que marcará el comienzo de una semana llena de cultura, tradición y alegría en el municipio. Por su parte, el alcalde, Guzmán Gómez, ha destacado el "honor" que supone contar con la presencia de José Luis Martínez-Almeida en Medina del Campo.

Almeida, que se encuentra de baja de paternidad desde el nacimiento de su hijo Lucas el 3 de julio, tiene previsto reincorporarse a su puesto de trabajo la primera semana de septiembre, según adelanta la agencia Servimedia de fuentes del equipo del alcalde. Antes de esa fecha podría darse un regreso puntual en las fiestas de la Virgen de la Paloma, a mediados de agosto, aunque no está confirmado.

Cartel con el que se anuncia el pregón del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Medina del Campo. / AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

El Congreso del PP fue la última aparición pública del alcalde del Madrid después de que su mujer, Teresa Urquijo, diese a luz al primer hijo de la pareja. "Estoy aprendiendo esas tareas que nunca había tenido que hacer como la de cambiar pañales", aseguró Almeida a través de un vídeo en el que se dirigió a los participantes del congreso celebrado el primer fin de semana de julio en la capital para "ayudar a que Feijóo llegue lo más pronto posible al Palacio de la Moncloa".

Al frente de la alcaldía durante la ausencia de Almeida se ha quedado la vicealcaldesa, Inma Sanz, una "servidora pública, trabajadora incansable" en la que tiene una "confianza absoluta". "No podría ser alcalde si no tuviera a Inma, confianza sin límites en estos seis años, que no han sido fáciles", reconoció Almeida pocas semanas antes de su baja.