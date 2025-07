El PSOE madrileño propondrá dar el nombre de Jorge Semprún a una plaza junto al Casón del Buen Retiro

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento, el martes que viene, una propuesta para que un rincón del barrio de Jerónimos, situado a espaldas del Museo del Prado, lleve el nombre del escritor y antiguo ministro de Cultura Jorge Semprún. Se trata concretamente del punto en el que se trifurca la calle de Felipe IV en su cruce con la de Moreto, justo delante de la fachada trasera del Casón del Buen Retiro y en un espacio presidido por el monumento a la reina regente María Cristina de Borbón.

El lugar elegido está a pocos pasos de la casa donde Semprún pasó su infancia. Concretamente, el escritor vivió en el número 12 de la calle Alfonso XI desde los 5 a los 13 años, entre 1928 y 1936, antes de partir al exilio con su familia cuando estalló la Guerra Civil. En 2017, durante la etapa de gobierno municipal de Manuela Carmena, una placa de homenaje fue instalada en la fachada de ese edificio. En esa misma calle, frente a aquella casa que él recordaba como la "de los ocho balcones", viviría de nuevo muchos años más tarde, cuando regresó a España para ejercer como ministro de Cultura.

El espacio del barrio de Jerónimos que se quiere bautizar como Plaza Jorge Semprún, entre la estatua de María Cristina de Borbón y el Casón del Buen Retiro. / Alba Vigaray

La propuesta que presentará el PSOE insta al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento “a realizar las acciones necesarias para nombrar como plaza de Jorge Semprún” el espacio señalado anteriormente, “en honor al ilustre madrileño y reconocido intelectual, escritor, político, guionista de cine y ciudadano comprometido por la democracia y la libertad de España y en Europa”.

"Madrid tiene una deuda pendiente con Jorge Semprún, que yo creo que todos tenemos claro que es uno de los grandes intelectuales tanto españoles como europeos del siglo XX. Un madrileño ejemplar que necesita tener el reconocimiento y homenaje merecidos", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el concejal socialista y miembro de la comisión permanente de Cultura, Turismo y Deporte Jorge Donaire, que ha sido quien ha liderado esta iniciativa. "Fue una de las personas que más luchó por la libertad, por la cultura y por la democracia tanto en este país como en Europa".

Unanimidad en 2011

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ya aprobó por unanimidad, en julio de 2011 y a propuesta del Grupo Municipal Socialista, dedicar un espacio público a Semprún, pero hasta ahora el único homenaje que ha recibido en las calles de Madrid ha sido esa placa instalada en la que fue su casa. Donaire no puede explicar a qué se ha podido deber esa parálisis. "He preguntado y nadie me ha sabido decir por qué no se ha materializado. Han pasado distintos equipos de gobierno, y no sé si se ha tratado de un olvido o de alguna otra cosa". Fue el encuentro del concejal con uno de los biógrafos de Semprún, el historiador y profesor de la UNED Felipe Nieto, lo que le llevó a impulsar esta nueva propuesta.

Descontado a priori el apoyo de Más Madrid, este periódico ha intentado saber si el equipo de gobierno actual, del Partido Popular, va a apoyar la propuesta para que se reactive ese homenaje en el callejero madrileño. El entorno de la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha dicho que están todavía estudiándolo, aunque Donaire dice que en conversaciones informales con ella la ha visto proclive a sacarla adelante. Repetir aquella unanimidad de 2011, sin embargo, parece difícil: en sus consultas con VOX, el concejal socialista percibió "cierta reticencia".

En la propuesta también se subraya la paradoja de que Jorge Semprún cuente con calles o plazas con su nombre en diversas localidades francesas (París, Bercy, Toulouse, Mourenx...), e incluso con la Jorge Semprún Platz en la ciudad alemana de Weimar, próxima al campo de concentración de Buchenwald, pero no en su lugar de nacimiento y donde pasó varias fases de su vida.

Apoyos importantes

Según ha podido saber este periódico, la propuesta cuenta con el apoyo de personalidades como Felipe González, que nombró ministro de Cultura a Semprún en 1988, durante su segunda legislatura como presidente del Gobierno; de la embajadora de Francia en España y de instituciones como la fundación alemana Friedrich Ebert, que tuvo un importante papel en la Transición, contribuyendo de forma decisiva a la consolidación de la democracia.

“Jorge Semprún es una personalidad inagotable. Luchador contra el franquismo, reconocido y premiado en Alemania, donde está magníficamente considerado, fue un hombre extraordinario con una trayectoria vital brillante, una figura esencial en la historia política y cultural de nuestro país. Por todo ello, debería ser compromiso de todos conmemorar y honrar su legado como se merece”, se puede leer en la carta enviada por Felipe González a la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, en la que muestra su apoyo a la iniciativa.

Jorge Semprún, durante un acto en Madrid con Felipe González y Trinidad Jiménez en 2010. / Ángel Díaz - EFE

Por su parte, en su respuesta a la carta en la que Maroto le informaba sobre la propuesta, la embajadora francesa Kareen Rispal escribe: “La figura y la trayectoria de D. Jorge Semprún, su talla intelectual, su compromiso literario y político al servicio de la cultura, de la democracia y del proyecto europeo, hacen que siga siendo una voz respetada y escuchada en Francia, país en el que vivió durante varias décadas. En nuestro país desempeñó un importante papel en la vida intelectual, no sólo como escritor, escribiendo muchas de sus obras en francés, entre ellas L'écriture ou la vie, sino también como guionista junto al gran Costa-Gavras”. Y concluye: “Les deseamos pues mucho éxito en sus esfuerzos para conseguir hacer avanzar su iniciativa”.

También ha mostrado su apoyo "entusiasta" Dominique Landman, hija de la que fue la segunda mujer de Semprún, Collette Leloup, y la encargada de velar hoy por el legado del escritor y político.

Resistente, agente comunista y ministro

Participante muy joven en la resistencia contra el nazismo en Francia, Semprún sobrevivió al campo de concentración de Buchenwald y fue agente del Partido Comunista, del que más tarde sería purgado, con sucesivas estancias clandestinas en España durante el franquismo. Es autor de obras fundamentales de la literatura española del último siglo como La escritura o la vida, Autobiografía de Federico Sánchez o Veinte años y un día, y ganó premios importantes como el Formentor, el Femina (en Francia) o el Planeta. También trabajó como guionista a las órdenes de nombres clave del cine de los años 60 y 70 como Alain Resnais, Costa-Gavras o Joseph Losey, llegando a estar nominado dos veces al Oscar.

Semprún, en el centro, en una foto de archivo con el escritor Mario Vargas Llosa (izda.) y el editor Antonio López Lamadrid. / Tusquets

Durante su etapa como ministro de Cultura, cargo que ocupó entre 1988 y 1991 tras un nombramiento polémico y que le llevó a un enfrentamiento no siempre soterrado con Alfonso Guerra, tuvo un papel decisivo en la instalación de la Colección Thyssen-Bornemisza en España, preparó el decreto de ayuda a la cinematografía y un borrador de la Ley de Mecenazgo. Cuando falleció, en 2011, fue despedido como uno de los grandes intelectuales europeos.

Actualmente, una exposición en la Biblioteca Nacional de España glosa las diferentes etapas de una vida de novela e invita a reflexionar sobre la vigencia de su obra y su figura. Jorge Semprún. El largo viaje forma parte de los actos que, desde 2023, se vienen celebrando para conmemorar el centenario de su nacimiento, y se podrá visitar hasta el 31 de agosto.