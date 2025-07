Madrid responde con una concentración contra el odio tras las "cacerías" de Torre Pacheco

Sulay, Marisol y María Fernanda portan banderas de su país de origen, Ecuador. Llevan las últimas tres décadas viviendo en España. Aquí se conocieron. Este jueves por la tarde decidieron quedar para ir juntas a una concentración en el centro de Madrid que, con la mirada puesta en los episodios vividos estos últimos días en Torre Pacheco (Murcia), buscaba exigir "una respuesta firme y contundente de los poderes públicos" contra quienes promueven la violencia y la persecución de determinados colectivos sociales. En su caso, exponen, han acudido para mostrar su repulsa al racismo.

"Los extranjeros hemos tenido que emigrar, con lo duro que es, para venir aquí a aportar nuestro trabajo y nuestra cultura. Los ecuatorianos somos gente de bien. Alguno hay que no, como en cualquier lado, pero normalmente somos gente trabajadora, así que estamos aquí para protestar contra el discurso que Vox está dando contra los migrantes", expone Sulay.

María Fernanda, por su parte, asegura que a sus hijos, españoles y de padres latinos, les da miedo las imágenes que está viendo. La mayor tiene 25 años. "Siempre hubo algo de racismo, algo que notas que te apartan porque creen que eres diferente. Pero a este nivel no se había vivido antes. Y creo que no es justo para nadie como migrantes, seamos latinos, de Asia, de África o de donde sea", indica.

Rechaza la vinculación de la migración con la delincuencia y expone la responsabilidad que tiene la sociedad española para que los niños y niñas se integren. "Pero lo que está pasando no solo es cosa de que no nos integremos los migrantes, sino de que todos deben ser conscientes de que somos seres humanos. No venimos a nada más que a aportar", concluye.

#Stop Odio

Ellas eran tres de los dos centenares de personas que se han concentrado este jueves en la madrileña plaza de Callao para rechazar el racismo y la xenofobia a raíz de lo que han llamado las "algaradas fascistas" y "cacerías" de Torre Pacheco, donde esta última semana se han producido altercados racistas tras la agresión a un vecino.

La concentración estaba convocada por organizaciones como la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales) y la FRAVM, CCOO, UGT, la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la FELGTBI+ (Federación Estatal LGTBI+), Red Acoge, Médicos del Mundo y Rumiñahui, entre otras.

Detrás de la pancarta con el lema 'Contra el odio, por la convivencia #Stop odio', los portavoces de las diferentes asociaciones y sindicatos han reiterado que "ningún ser humano es ilegal".

Por ejemplo, Sofía Castillo García-Parrado, secretaría de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, ha explicado que lo que ha ocurrido en Torre-Pacheco podría pasar mañana en cualquier otro sitio. "No quieren defender España, sino que lo que quieren es tener una visión de política para sus fines", exponía. Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, también apuntaba a que lo que está ocurriendo "no es una cuestión puramente racial", sino que conlleva "una amenaza contra todas aquellas personas que no entraran en el marco mental de la extrema derecha".

"Sadismo social"

También han estado allí representantes políticos, como la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto, o el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, que ha asegurado que "la mayoría de los españoles no quieren las políticas de sadismo social de la ultraderecha".

"Sabemos que estos sujetos de extrema derecha representan una minoría, pero una minoría organizada, muy peligrosa y financiada para socavar nuestra convivencia, nuestra libertad y nuestra democracia. En Torre Pacheco han usado la abominable agresión a un anciano para justificar su racismo y violencia, pero usarían -y de hecho usan- cualquier suceso para legitimarlos", decían en el manifiesto."Sus agresiones no paran de crecer y cada vez son más los grupos y personas que tienen por objetivo. Cualquiera de nosotros y nosotras puede ser el siguiente".

La convocatoria se ha replicado en otras ciudades del estado que hoy y en los días sucesivos acogerán concentraciones similares. Marina, una de las personas asistentes a la de este jueves, asegura que acudirá a otra convocada para este sábado por diversas entidades antirracistas. Será en la Puerta del Sol.

"El auge de la ultraderecha y los discursos reaccionarios es algo que lleva desde hace mucho tiempo. Tal vez ahora estamos viendo las consecuencias más explosivas y cómo los bulos están cogiendo muchísima fuerza, pero esto lleva aquí desde hace mucho tiempo. Es importante que nos posicionemos en contra de forma explícita", apunta. Su amigo lo ratifica: "Tenemos que ayudar con lo que está ocurriendo. Está jodida la cosa", concluye.