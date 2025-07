Ayuso mima su celebración de la Hispanidad: "Frente a la tiranía proclamamos la libertad"

A tres meses de que se celebre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy en la Real Casa de Correos la que será quinta edición del festival Hispanidad, el evento en torno a la fecha del Doce de Octubre con que la Comunidad de Madrid celebra el vínculo con Hispanoamérica y que responde al impulso personal y estratégico de la propia presidenta madrileña materializado en una expresión que repite con asiduidad: "En Madrid caben todos los acentos del español".

Hoy la ha repetido en la presentación. Un día después de que se conociera la decisión de la Fiscalía de solicitar tres años y nueve meses de prisión para su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental, Ayuso ha orillado el asunto sin atender a los medios de comunicación presentes y ha puesto el acento de su intervención en otra de sus palabras fetiche: "libertad". "La libertad", ha asegurado, "sigue estando perseguida o en juego en muchos lugares, en muchas naciones hermanadas, como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Frente a la tiranía proclamamos la libertad".

Lo ha hecho en presencia de quien será una de las principales artistas que participarán en esta quinta edición del festival Hispanidad, la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, de quien ha dicho, que simboliza el espíritu de Estados Unidos como "país de oportunidades", un "faro de libertad", ha añadido, que no debería apagarse nunca. Estados Unidos participará este año por primera vez en la cabalgata de naciones que se celebra en el marco del festival y será, además, el país invitado en la edición de 2026.

Estefan no ha cantado en la presentación de hoy, eso ha correspondido a India Martínez y a la Contrabanda, pero sí ha tomado la palabra y se ha referido, de manera velada, a la situación en EEUU, donde el presidente Donald Trump ha endurecido el discurso y la actuación contra la inmigración. "Hay que hacerse respetar en todas partes del mundo", ha afirmado, "porque estamos viviendo momentos especialmente de mucha división en mi país adoptado. Y es más importante que nunca celebrar quiénes somos con esa fuerza que tenemos, esas cosas tan bellas que traemos al mundo".

Ayuso, por su parte, ha insistido en celebrar el vínculo hispanoamericano, "y no será porque no hayan intentado distanciarnos, incluso arrancarnos nuestra Historia", ha señalado, y ha tenido sus habituales guiños a la comunidad latinoamericana en Madrid. "Los hispanos no son turistas, no son extranjeros y no son inmigrantes en Madrid porque están en su casa", ha enfatizado.

La presidenta madrileña ha presumido además del crecimiento de un festival que desde la Comunidad de Madrid definen como "el mayor evento en español a nivel mundial". De los 150.000 participantes del primer año, el año pasado se alcanzaron los 690.000 en octubre de 2024 "llenando nuestros hoteles, comercios, transporte, librerías, empresas, teatros, bares de Madrid de alegría, de color".

En este 2025, el festival tendrá como país invitado a Argentina. En total serán más de 150 actividades entre el 3 y el 12 de octubre. Al concierto de Gloria Estefan, el día 5 de octubre, se sumarán entre otros los del cubano Eliades Ochoa, el dominicano Henry Méndez, los bonaerenses Babasónicos, la banda colombiana Bomba Estéreo, la española María José Llergo o la dupla formada por Mocedades y Los Panchos. A espacios como la Puerta del Sol, la Plaza de España o el Puente del Rey se une este año la plaza de Colón, que sustituye a la Puerta de Alcalá como escenario. Allí actuará Gloria Estefan.

Las celebraciones incluyen también danza, flamenco, folclore, gastronomía teatro y un ciclo de cine con películas basadas en obras del escritor peruano fallecido este año Mario Vargas Llosa. Además, como preludio, el 21 de septiembre tendrá lugar la carrera Madrid Corre por Madrid, edición Hispanidad, donde se destinará un euro de cada dorsal a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, según ha anunciado la presidenta madrileña.