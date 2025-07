Rigoberta Bandini pone Madrid a cuatro patas: adorada sea la perra, la madre y la diosa

Rigoberta Bandini no se anda con chiquitas. Si va a un concierto suyo, donde sea, cuando sea, tenga por seguro que acabará con las piernas temblando. Tiene uno de los cancioneros más infalibles del pop español y, claro, puestos a ponerle el vello de punta, pocas hay como ella. Desde que debutó en 2019, ha celebrado la vida a grito pelado. Una y otra vez, llevando sus miedos a un clímax jubiloso, volcánico y jaranero que la ha convertido en la voz de una generación. En su último disco, Jesuscrista Superstar, el segundo, reflexiona sobre la maternidad, la identidad y el amor con un aplomo que perdurará en el tiempo. Anoche, mientras se reivindicaba en un Movistar Arena hasta los topes, puso Madrid a cuatro patas. Le hizo ladrar, morder, trotar. La perra había hablado y, como buena líder, afiladísima, su manada obedeció.

El primer zarpazo llegó con Jajaja, donde ya dejó claras sus intenciones: “Cómo voy a levitar si el monstruo tiene hambre, soy una mujer con muchos miedos… qué desastre”. Rigoberta jamás ha intentado hacerse pasar por nadie. De ahí que, precisamente, un espectáculo así, tan teatral, tan particular, no sea para cualquier público. No fue un concierto al uso: transformó el escenario en un plató de televisión sesentero que, entre colorido y decadente, algo familiar, la trasladó a una competición parecida al Benidorm Fest que la encumbró en 2022.

Rigoberta Bandini participó en la primera semifinal del Benidorm Fest. / JORDI OTIX

Un concepto que, aunque interesante, quitó el foco a las canciones. Por suerte, son lo suficientemente buenas como para resistir cualquier estocada. De hecho, conforme avanzaba la velada, la cita fue a más, más y más. Sin personajes ni parafernalias, sonó mejor. Transitó por Simpática pero problemática, Enamorados, VuelaaAAaa y Club Xavalas Tristes desatando la euforia colectiva. Ahora bien, el éxtasis llegó con In Spain We Call It Soledad: fue su primer pelotazo, el que la catapultó al Olimpo del que no ha bajado aún. Para entonces, gracias también a la electrónica La pulga en el sofá y la insinuante A ver qué pasa, su tragicomedia musical alcanzó el séptimo cielo. No hubo ni un segundo de descanso: tiene todo tan integrado que, pese a no parar quieta, siempre de un lado para otro, parece de otro planeta.

Rigoberta Bandini, junto a sus bailarinas y coristas. / JORDI OTIX

“El amor que siento es muy fuerte, por eso intento entregaros el más potente. Os estoy muy agradecida. A veces, no creo que esté pasándome esto”, dijo una Rigoberta exultante. Es una de las voces más comprometidas de la industria y, como tal, conforme se ha ido haciendo mayor, no ha dudado en meterse en ciertos debates. Hoy, sus letras son mordaces, alternando lo íntimo y lo universal con grandes dosis de ironía. Sabe cómo dejar huella y, sobre todo, he aquí la diferencia, cómo provocar a la masa. Primero, una voz. Después, un guiño. Y, en cuestión de segundos, la multitud comulgó al unísono.

Querida Pamela Anderson

Acompañada por Esteban Navarro, Álex Marqués, Gloria Maurel y Andrea Puig, su banda, la artista encaró la segunda mitad del concierto con un traca que reventó el recinto. Con el público bien engrasado, arrancó la fiesta: “Pam, pam, pam, Pamela, te hicieron sentir pequeña y no supimos quién eras más allá de tu belleza”. El tema que homenajea a Miss Anderson es una invitación a liberarse y disfrutarse, aplacando un sistema patriarcal que ahoga a las mujeres. Una lucha que Rigoberta lleva por bandera, a la fuerza, sin miedo, para que no decaiga: cada vez que se autoproclama perra, su jauría responde. Este miércoles, la respuesta fue ensordecedora: “Si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. […] Nadie me puede prohibir ladrar […]. Quiero ser una perra”.

La banda de Rigoberta estuvo formada por Esteban Navarro, Álex Marqués, Gloria Maurel y Andrea Puig. / JORDI OTIX

Es curioso que, con fuertes reminiscencias a Cecilia, Salomé y Massiel, a quien versionó en El amor, Rigoberta suene espectacularmente actual. Quizá, quién sabe, sea el delirio que desencadenan sus melodías. O, tal vez, ya se verá, el empoderamiento que despiertan sus mensajes. En unas décadas se sabrá. Por ahora, mientras toca Julio Iglesias, Ay, mamá, Kaiman y Too Many Drugs, en plena catarsis, el público se limita a sentirlas. “Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix”, cantó. Y Madrid acató.