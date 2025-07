Mutismo y puertas cerradas en la urbanización donde dos niñas fueron abusadas por un repartidor: "Es una putada, una putada"

El calor cae a plomo sobre las calles semidesiertas que rodean a la urbanización de Montecarmelo donde el pasado domingo un repartidor de Amazon presuntamente abusó sexualmente de dos niñas de 4 y 8 años. Tras el revuelo y la alarma de los últimos días, el mutismo se ha apoderado de un barrio habitualmente tranquilo que acaba de sufrir de cerca un horror tan imprevisto como incomprensible.

Los pocos vecinos que entran y salen este miércoles por la mañana del complejo residencial de la avenida Santuario de Valverde repiten gestos y palabras comunes: cabeza gacha, negación con la cabeza, "lo siento, no podemos decir nada". Una negativa compartida por el conserje de la finca: "No puedo dar ninguna declaración", replica al ser preguntado por la orden de no dejar entrar a repartidores de paquetería ni comida adelantada por El Mundo.

La realidad, no obstante, no tarda en confirmar este extremo. Una mujer llega en su coche a la entrada del parking de la urbanización y, mientras asegura que tampoco puede hablar sobre lo ocurrido, el portero se acerca y le entrega dos paquetes que custodiaba en su garita. "Es una putada, una putada", desliza la mujer como única valoración del atroz suceso. Poco después, un vehículo de Seur se detiene frente a la entrada del inmueble y el repartidor, al que sí han dejado acceder a otras urbanizaciones de los alrededores, se ve obligado a dejar su entrega en la portería.

"Lo querían linchar"

La agresión tuvo lugar alrededor de la una de la tarde del pasado domingo, cuando Cristian H., de 27 años y nacido en Colombia, se encontraba trabajando por la zona. Según el relato policial, el joven pidió a las dos niñas, que jugaban en la piscina, que le ayudaran a cargar con los paquetes y se ganó su confianza dándoles caramelos.

Una vez dentro de los soportales de la finca, Cristian comenzó a hacerles preguntas de carácter sexual y les pidió que se quitaran la ropa. Seguidamente, procedió a forzar con penetración a una de ellas, la de menor edad, y a realizarle tocamientos íntimos a la otra. Fue la madre de una de ellas la que descubrió lo que estaba pasando al percatarse de su ausencia y salir en su busca. Sus gritos alertaron al resto de vecinos, que acudieron en su ayuda y forcejearon para intentar retenerle.

Pese a ello, el agresor logró escapar y salir corriendo. Otro vecino que paseaba por la calle en esos momentos presenció la escena de un hombre siendo perseguido por otros en bañador y descalzos. Tras preguntar si había robado y recibir "no, una niña" como respuesta, dejó a sus propios hijos con sus hijos y salió corriendo detrás, logrando alcanzarle y placarle. "Luego empezó a llegar la gente, llegaron los bañadores detrás, me ayudaron a retenerlo en el suelo, lo querían linchar", cuenta el hombre. Poco después llegó la Policía Nacional y detuvo al presunto agresor, que fue trasladado al calabozo.

Prisión provisional

Tras casi dos días retenido en el calabozo, este martes el acusado ingresó en prisión provisional sin fianza. En concreto, según han trasladado fuentes judiciales, fue la magistrada del juzgado de instrucción número 23 de Madrid, en funciones de guardia, la que el lunes decretó “la prisión provisional comunicada y sin fianza” del presunto agresor. Además de mandarlo a la cárcel, el juzgado de instrucción se ha inhibido en favor del número 14, que es el que va a investigar el caso.

El hombre, de 27 años y nacionalidad colombiana, será investigado por la posible comisión de dos delitos de agresión sexual. No obstante, aclaran las mismas fuentes, esta calificación penal tiene un carácter preliminar y podría modificarse a medida que avancen las diligencias de investigación dentro del proceso de instrucción. Además, podrían imputársele otros delitos como coacciones, amenazas o abuso de superioridad por su condición de adulto.