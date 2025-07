Madrid secunda el plante de las comunidades del PP en la reunión para fijar el reparto de menores migrantes desde Canarias

Se adivinaba una reunión tensa, tan tensa que finalmente no la habrá. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Madrid entre ellas, no acudirán a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para terminar de definir la distribución de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de territorios. Entienden las autonomías populares que no solo el reparto sino la propia convocatoria son "ilegales".

La reunión había sido convocada por Infancia para terminar de fijar los términos de esos traslados en virtud de la reforma de la Ley de Extranjería que regula la reubicación de menores desde comunidades en situación de contingencia migratoria extraordinaria, esto es cuando su sistema de protección y tutela de personas exceda en ocupación tres veces lo que se entiende como su capacidad ordinaria. La Conferencia preveía también abordar el reparto de los fondos previstos para financiar tanto los gastos de ejecución de los traslados como los costes relacionados con la acogida inicial en las comunidades de destino y una cuantía para cubrir los costes por sobreocupación si en la comunidad de acogida se excede la capacidad ordinaria de su sistema de protección.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se entiende, no obstante, en consonancia con el resto de gobiernos autonómicos que no acudirán a la reunión, que la convocatoria de la conferencia es ilegal, pues se hace, afirman, con un orden del día que se votó mayoritariamente en contra en la reunión de la comisión preparatoria mantenida a nivel técnico la semana pasada. Madrid entiende, además, que el propio reparto es ilegal y de hecho fue una de las primeras de las once comunidades autónomas que han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto que lo regula. Entiende el ejecutivo madrileño que invade competencias autonómicas y que vulnera derechos fundamentales de los menores "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".

De fondo está la discrepancia sobre los criterios para el reparto entre comunidades autónomas y cómo se llegó a ellos. El real decreto contempla para la distribución cuestiones como la población de cada comunidad autónoma, su renta per cápita o su tasa de paro, pero también el dimensionamiento estructural del sistema de plazas de su red de atención a menores tutelados o el esfuerzo de acogida ya realizado. Dichos criterios fueron pactados con Junts para garantizar su convalidación en el Congreso de los Diputados, circunstancia que aprovecha el gobierno madrileño para afirmar su arbitrariedad. No responden, se afirma, a criterios técnicos sino a "satisfacer a los partidos nacionalistas cuyos votos necesita el Gobierno".

En función de esos criterios, de los 3.975 menores trasladados, 3.355, desde Canarias, otros 445 desde Ceuta y 175 desde Melilla, a Madrid deberán viajar 647. Se trata de la segunda comunidad que mayor número de estos chavales debe acoger, por detrás de Andalucía, con 677, y por delante de la Comunidad Valenciana, con 571, las tres gobernadas por el PP. Frente a ello, en virtud del esfuerzo previo de acogida, el País Vasco no recibirá ninguno y Cataluña, de manera voluntaria, 31.

El Gobierno contaba con poder comenzar con los traslados este verano, antes de que comenzara el nuevo curso, después de cerca de dos años tratando de sacarlos adelante y chocando con las comunidades populares en la Conferencia Sectorial de Infancia. "La reforma de la Ley de Extranjería, no obstante, se va a aplicar porque tenemos un real decreto convalidado por el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, que es donde se votan los reales decretos", señaló la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado mes de mayo tras otra tumultuosa reunión de la conferencia sectorial.