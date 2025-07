El hechizo todopoderoso de Beth Gibbons, o cómo reunir y reconquistar a toda una generación en las Noches del Botánico

Le sienta regular el calor sofocante de julio en Madrid a una música, la de Beth Gibbons, que parecería vivir, como la propia cantante, en un otoño eterno. Cuando este martes por la noche arrancaron en su concierto de Noches del Botánico los primeros acordes de guitarra de Tell Me Who You Are Today, un tema brumoso que tiene algo de rezo pagano, se agradecía que hubieran desaparecido ya los últimos rayos de sol, porque habrían sido cryptonita para unas canciones que, más que oscuridad explícita, pedían sobre todo sombra.

Volvía Gibbons a Madrid después de muchísimo tiempo, y también un año más tarde de presentar el disco que era la excusa para su visita, Lives Outgrown (2024), en otras latitudes como la del Primavera Sound barcelonés. La que fue cantante de Portishead (quizá todavía lo es, porque por ahora nadie ha decretado el fin oficial de aquella banda prodigiosa capaz de hibernar durante años, como en los vuelos interestelares) traía bajo el brazo el que se presentó el año pasado como su primer disco en solitario, para sorpresa de fans y periodistas que arquearon las cejas recordando otro álbum que creían acreedor de ese honor: aquella maravilla que fue Out Of Season, publicado en 2002. Los promocioneros, sin embargo, tenían razón: ese disco, con más de veinte años ya, lo hizo en su día a medias con el ex-Talk Talk Rustin Man. Pero cómo recordar a aquel hombre al que le tocó tener al lado a una de las frontwoman con más personalidad y carisma que ha dado la música de las últimas décadas.

Durante el concierto de este martes en Madrid habrá tiempo para que suenen temas de aquel viejo álbum pero también, alabado sea el señor de la música, algunos de Portishead. Toda una cohorte de viejos indies ya cincuentones, pletóricos en un concierto que tenía algo de reunión de viejos alumnos del instituto, habría podido cometer una inmolación colectiva si no hubiese sido así. Pero antes de que lleguen esas canciones, tocará hacer un viaje por un álbum (volvemos a hablar del más reciente) con un espíritu eminentemente folk, que bascula sobre los sabores (porque algunos hay) y los sinsabores del paso del tiempo, sobre el peso de las ausencias y sobre lo inevitable de los cambios que se suceden mientras somos energía en este planeta. De eso va Burden of Life, donde Gibbons canta, agarrada como siempre con las dos manos al micro, “el peso de la vida nunca nos dejará en paz, y los tiempos nunca son los adecuados cuando estás negociando el sol”. Suenan diferentes percusiones, dos violines y todo lo que se espera de una banda fundamentalmente acústica. La electrónica, que una vez fue la que mandaba (en Portishead), se hará esperar todavía un rato.

Animal escénico sin mover un pelo

Floating On a Moment es el principal single de este último disco, con su suave riff de guitarra, una base profunda hecha de bajo y percusiones y unos coros que escoltan a la cantante durante el estribillo. Su evolución fácil y melodiosa será cortada en seco por Rewind, un tema más enérgico, de estructura anárquica, que podría recordar un poco a los Portishead de Third sin alcanzar aquel nivel de rabia sónica y discursiva. For Sale saca otra vez a relucir un lado puramente folk que la sitúa, quién nos lo iba a decir, cerca de los sonidos celtas.

Gibbons, rodeada de su banda en su concierto madrileño. / Víctor Moreno - Noches del Botánico

Animal escénico hierático, fría como el cuchillo que siempre fue Portishead, aunque sea un cuchillo que a veces se quiebra y deja asomar la herida, Gibbons apenas se mueve durante el concierto. Como mucho se gira para observar a sus músicos, siete compañeros en escena y uno de ellos inmerso en un corralito de instrumentos en el que hay desde percusiones hasta todo tipo de vientos. Los temas tienen infinitas capas, casi todas acústicas. Pero en Mysteries, la primera antigua de la noche, perteneciente a aquel álbum con Rustin Man, todo esa arquitectura desaparece. Quedan su voz, la guitarra y dos voces en coro, con un precioso final operístico a cargo de una de sus compañeras. De repente, milagrosamente, Gibbons saluda: “¡Buenas noches, Madrid, ¿cómo estáis?!”. Habrá alaridos de emoción entre un público sorprendido después de media hora de show en la que la artista no había dicho ni mu a sus fans.

El último disco sonará entero: Beyond the Sun casi tribal y un poco circense, Whispering Love hermosamente confesional, con una flauta evocando los momentos álgidos del folk británico de los 60. Como si fuera Vashti Bunyan la que estuviera en el escenario. Pero el público, a estas alturas, ya no puede más y solo espera clásicos. Con Tom the Model, también de Out Of Season, incluso bailará un poco, coreando un estribillo bien marcado que se sabe de memoria.

Las eternas razones de 'Glory Box'

Se producirá un silencio sepulcral, como si el Botánico se hubiese muerto de repente, cuando la propina arranque con Roads, la primera de Portishead de la noche. Y más todavía cuando esta continúe con Glory Box, el hit de aquella banda si es que aquella banda alguna vez tuvo un hit. "Dame una razón para amarte, dame una razón para ser una mujer", canta Gibbons en unos versos que al público no se le han olvidado en 30 años. La mayoría de los presentes, a estas alturas, ya ha decidido que este es el concierto que llevaban años esperando para ver y que, menudos plastas los de Portishead y sus descansos, se les había negado durante tanto tiempo.

Reaching Out, la fiestera del último disco y una cancion que es un poco dislate, será la que cierre. Pero la magia ya se había producido antes, cuando sonaron esos clásicos que ya son eternos, al menos para las casi 4.000 personas que los disfrutaban en el Botánico de la Complutense este martes por la noche. A la audiencia le tocará aceptar su propia mortalidad e irse a purgar las penas de un concierto escaso, de apenas hora y cuarto, en la plaza de los DJs dentro del recinto. Con suerte pincharán alguna más de Dummy, de Portishead o de Third, la escasa trilogía de una banda legendaria. Porque la magia, esa magia desplegada por la irreprochale hechicera que es Gibbons, había sabido a poco.